娛樂／「山羊巔峰」 不被看好 贏給你看

「山羊巔峰」電影海報。（取材自IMDb）

由索尼 動畫「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）原班人馬打造的動畫電影「山羊巔峰」（GOAT，又譯「奇蹟夢之隊」），由NBA 巨星史蒂芬柯瑞 （Stephen Curry）首次擔任製片人並參與配音。全片緊扣柯瑞「不被看好，那就贏給你看」的精神內核，講述名叫「威爾」（Will）的小山羊，雖然身材矮小卻憑藉超凡球技闖入夢寐以求的「咆哮球」（roarball）聯盟，並帶領一支成績墊底的「問題球隊」逆襲奪冠的故事。

電影英文名「GOAT」一語雙關，既指代主角山羊，也呼應了「史上最佳」（Greatest of All Time）的競技禮讚。

球場到銀幕的「GOAT」精神

「『山羊巔峰』的整個故事都讓我感同身受。我的成長軌跡與威爾相似——曾被忽視、被低估，但最終透過這些經歷找到了自信。」作為製片人，柯瑞將個人奮鬥史深度融入劇情。

主角威爾因身材矮小而面臨的輕視，就像柯瑞早年選秀時遭遇「無法適應NBA」的質疑；威爾在賽場上那些不可思議的超弧線遠投與靈巧突破，更是對柯瑞經典場面的動畫復刻。柯瑞本人更親自獻聲，為身材高大的長頸鹿「藍尼」（Lenny）配音，形成「矮個子巨星配音高個角色」的趣味反差。更借角色台詞傳遞信念：「我偏要證明，小個子也能統治球場！」

柯瑞在創作初期審閱部分分鏡稿時，便以職業球員的敏銳，對主角威爾的關鍵交叉步突破動作提出建議，這些建議最終讓角色的籃球動作設計更具爆發力與真實感。然而，他更希望電影能超越單純的體育題材，「我們希望展現球場內外的體育世界，融入了配飾、服裝、勁爆音樂這些能讓所有人會心一笑並產生共鳴的文化符號。這是一個跨越時代的故事。」

這份理念也體現在堪稱「全明星」的配音陣容上，包括韋德（Dwyane Wade，配音公牛）、凱文洛夫（Kevin Love，配音猩猩）、伊古達拉（Andre Iguodala，配音裁判）等一眾NBA與WNBA巨星，以及柯瑞的太太艾雅莎柯瑞（Ayesha Curry），韋德之妻、演員Gabrielle Union、大衛哈伯（David Harbour）等好萊塢影星，構建了一個橫跨體育與娛樂的「夢之隊」。

「山羊巔峰」主角身材矮小卻球技超凡，是柯瑞奮鬥歷程的動畫投射。（取材自IMDb）

柯瑞夫婦聯袂為「山羊巔峰」宣傳，這也是柯瑞首次以製片人身分參與動畫電影製作。（路透）

電影自2026年2月中旬在北美上映以來，便以黑馬之姿實現票房逆襲，連續數周在票房榜上有名，截至3月25日，全球票房已突破1.74億美元。爛番茄85%的新鮮度與93%的爆米花指數，以及CinemaScore的A級評價，證明了其口碑與商業的雙重成功。媒體稱其「打破皮克斯套路」，觀眾則盛讚其為「籃球彩蛋與熱血團魂的完美融合」。

超越想像的動畫工業革新

「山羊巔峰」是索尼動畫首次在其內部大規模運用虛幻引擎（Unreal Engine）進行製作的電影。這項技術革命意味著，藝術家們可以在一個實時渲染的環境中工作，即便是包含上百個毛髮複雜、服飾精緻的角色，以及火山、冰原等宏大動態場景的畫面，也能即時預覽和流暢回放，極大提升創作效率和藝術試錯的可能性。

在虛幻引擎的賦能下，製作團隊構建了一個令人嘆為觀止的動物都市世界。核心城市「藤蔓之地」融合了巴西叢林的野性生機與紐約布碌崙（布魯克林）的街頭美學，由20餘種基礎建築模型衍生出充滿生活氣息的「都市叢林」。更宏大的是圍繞城市分布的「六大生態賽場」：沙漠、火山、沼澤、冰原、森林、高空，每個賽場都是一個獨特的生物群落，並與環境深度互動，如火山爆發、冰面開裂、藤蔓擺動，讓每場比賽都充滿變數與視覺震撼。

「山羊巔峰」創造近50種動物角色，皆依體型與習性量身打造。（取材自IMDb）

「山羊巔峰」採用虛幻引擎技術製作，畫面華麗細緻。（取材自IMDb）

全片創造了49個形態各異的動物物種，設計哲學則基於「雕塑感」與「厚重質感」。團隊為大型和小型動物分別創建了13種基礎模型，透過調整比例、設計海量服裝變體，並採用「自然原生」質感的毛髮處理，讓每個角色既充滿幻想色彩，又具有扎實可信的物理存在感。角色服裝則由真人影視服裝設計師操刀，從黑豹「婕特」（Jett）的奢華高定，到山羊威爾的運動休閒風，無不契合其性格與物種特色。

片中令人腎上腺素飆升的「咆哮球」運動，是一項融合了籃球、足球、橄欖球和冰球規則的虛構極限運動，允許動物使用雙足、四蹄、尾巴、舌頭、犄角等一切部位進行高強度對抗。為確保其競技邏輯的專業性與真實性，團隊特邀擁有19年NBA經驗、四屆總冠軍得主伊古達拉擔任運動顧問，為電影中的球隊設計專業的對抗戰術。

動作設計則參考了日式動漫的誇張透視與張力，並結合「蜘蛛人：穿越新宇宙」標誌性的「抽幀」美學，在高速運鏡中捕捉球鞋摩擦的火花、長頸鹿灌籃時脖子的彈性擺動，讓力量與速度感穿透銀幕。片中更埋藏了從布萊恩（Kobe Bryant）後仰跳投到艾佛森（Allen Iverson）過人進攻，乃至柯瑞「超遠三分絕殺」的經典動作彩蛋，等待球迷發掘。

在聽覺層面，葛萊美提名作曲家克里斯鮑爾斯（Kris Bowers）操刀的配樂，融合管弦樂、電子樂與巴西打擊樂，並為每位主要角色創作了專屬主題旋律。電影原聲帶更匯集了來自美國、阿根廷、非洲、南韓等地的頂尖音樂人作品，與畫面中深度融入的街頭文化、嘻哈風潮以及為角色量身打造的鮮豔球鞋，共同打造出一場全球化、多元化的潮流盛宴。

（取材自澎湃新聞）