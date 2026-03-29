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悅讀／華人作家盧新華小說「無漏」 獲主流圖書大獎

記者張宏
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華人作家盧新華英文版小說「無漏」近日榮獲美國「Foreword INDIE年度圖書大獎」銀獎。(記者張宏╱攝影)
華人作家盧新華英文版小說「無漏」近日榮獲美國「Foreword INDIE年度圖書大獎」銀獎。(記者張宏╱攝影)

華人作家盧新華英文版小說「無漏」(Wu Lou)近日榮獲美國「Foreword INDIE年度圖書大獎」銀獎，洛杉磯近百名華人文藝界代表3月初在艾爾蒙地市舉辦盧新華文學作品研討會，大家對其作品暢所欲言，分享各自閱讀感想。

作為美國獨立出版界最具影響力的獎項之一，Foreword INDIE年度圖書獎表彰來自獨立出版社與大學出版社的優秀作品，每年由120名圖書館員與書商組成的評審團，經多輪評選選出年度最佳作品。在獲獎推薦語中，「無漏」被譽為「一部關於在嚴酷環境中重獲個人意義的永恆歷史小說」，其敘事跨越柬埔寨戰火與洛杉磯都市失落，貫穿愛、哲學與悲劇，情感深沉動人。盧新華表示，「無漏」已有多個版本，包括西班牙文版與中文版等；相較中文版，英文版內容更加豐富，也更加暢所欲言。

小說講述柬埔寨叢林中三名青年的命運起伏，以及多年後「兄妹」在洛杉磯重逢的悲歡離合。內容涵蓋宗教、戰爭、愛情、賭場與漂泊等主題，橫跨半個世紀與兩個大陸，探討人類如何在歷史動盪中面對創傷、尋求信仰與重生。盧新華畢業於復旦大學中文系，1986年赴美留學，獲洛杉磯加州大學(UCLA)文學碩士學位。

東西方文化傳媒總編段金平表示，此次研討會由北美南加華人寫作協會顧問劉俊民發起。盧新華獲得主流獎項，對北美華人作家而言是巨大鼓舞。他的傷痕文學引領時代潮流，彰顯深厚的文化理念，能夠獲得大獎亦在情理之中。期盼更多作家受其帶動，持續創作反映華人文化精神的文學作品。

現場多名文友發言，包括施瑋、朱雪梅與張慈等人，大家對此書皆讚譽有加。作家與詩人施瑋表示，在一切擁有都可能失去與扭轉的時代，在如此無常的狀態下，角色米勒參與遊戲卻不被遊戲左右，是一位穿越過去仍保持透明與純粹的人物，這亦是盧新華作品的重要特質。

洛杉磯 華人 柬埔寨

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