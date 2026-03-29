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報稅續篇／小心別遇上報稅詐騙12爛招

編譯陳盈霖
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國稅局提醒納稅人小心報稅詐騙。(美聯社)
國稅局提醒納稅人小心報稅詐騙。(美聯社)

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，報稅季節來臨，國稅局(IRS)公布2026年「12項爛招」(Dirty Dozen)報稅詐騙清單，警告這些快速升溫的詐騙手法恐危及納稅人、企業及稅務人員個資與財務安全。這分清單屬「安全高峰會」(Security Summit)防詐宣導一部分。該組織由國稅局、各州稅務機關及全美稅務產業發起的合作計畫。12項清單如下：

1.冒國稅局詐騙：詐騙者透過電子郵件、簡訊或社群媒體冒充國稅局，引導受害者至假網站竊取個資。

2.AI語音詐騙：利用機器人自動撥號電話和偽造的來電顯示假冒國稅局等機構，要求付款或提供敏感個資。

3.假慈善機構：利用虛假慈善機構(通常在災難發生後)騙取捐款和個資。

4.社群媒體誤導性稅務建議：網路傳播不實「節稅技巧」，誘導納稅人申報不符合資格的稅收抵免或填報錯誤資料。

5.國稅局線上帳戶身分盜竊：不法分子利用竊取的個資登入納稅人帳戶非法操作。

6.資本利得抵免濫用：部分騙局涉及偽造或虛報的2439表格(Form 2439)，將其與不存在或虛假的投資基金掛鉤，申報不實投資收益。

7.宣傳虛假的「自雇稅收抵免」：誤導納稅人申請他們可能不符合資格的稅收抵免。

8.幽靈稅務人員：代辦報稅卻拒絕簽署報稅表，或未提供報稅識別碼(PTIN)，將法律責任轉嫁納稅人。

9.虛報非現金慈善捐贈扣除額：誇大捐贈的財產價值，以降低應納稅額。

10.虛報預扣稅額：詐欺性誇大已預繳的稅款，以獲得不當退稅。

11.針對稅務人員魚叉式網路釣魚(spear-phishing)攻擊：網路犯罪者利用惡意電子郵件攻擊稅務人員和企業，以竊取客戶資料。

12.宣傳誤導性「和解方案」：一些公司誇大國稅局債務減免計畫的效果，向不符合資格者收取高額費用。

為避免上述詐騙，納稅人可採取的措施：不要點擊聲稱國稅局陌生郵件中的連結與附件；掛斷可疑的國稅局相關電話，按相關指引舉報；將與國稅局相關可疑網路釣魚電子郵件或資訊，轉發至[email protected]，按國稅局說明舉報；若懷疑身分被盜用，可上IRS.gov/idtheft。

IRS 社群媒體 報稅

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