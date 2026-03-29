封面故事／民歌50年 飄洋過海北美有約

校園民歌歷經50年，帶給更多人的是文化情懷與青春印記；圖為2025年11月22日於台北大巨蛋舉行的「民歌大團圓」演唱會，共匯集了74位民歌手同台。(照片提供：中華音樂人交流協會)

有些旋律，會陪伴一個人一輩子。

也許多年沒有再唱，但當熟悉的前奏突然響起，記憶就像被輕輕打開的抽屜，一段段青春歲月重新浮現。那可能是校園裡的午後，也可能是宿舍樓下的夜晚，一把吉他、幾個朋友，歌聲就這樣在年輕的歲月裡慢慢流動。

對許多華人而言，台灣民歌正是這樣的存在。

50年前，一群年輕人在校園裡用最簡單的旋律唱出自己的故事；50年後，這些歌依然在人們心中流傳。如今，「台灣民歌50年」將跨越太平洋，在北美展開巡迴演出，預計於美國多個城市舉辦11場演出，讓這些陪伴無數人成長的歌聲，在海外舞台再次響起。

「校園民歌50年-飄洋過海來團圓」2026美國巡迴演唱會海報。(照片提供：中華音樂人交流協會)

這不僅是一場演唱會，更像是一場跨越半個世紀的文化團圓。

大巨蛋之夜 像是同學會

2025年11月22日，台北大巨蛋的燈光緩緩亮起，「民歌50」紀念演唱會登場。

那一晚，數萬名觀眾齊聚一堂。當第一首熟悉的旋律響起時，觀眾席很快從安靜的聆聽變成全場合唱。許多人並沒有刻意準備，但歌詞卻彷彿一直留在記憶深處，一句一句自然唱出來。

有人形容，那一晚不像是一場演唱會，更像是一場跨越半世紀的同學會。

民歌之母陶曉清回憶起民歌乍萌時：「中國現代民歌」演唱會1976年，那時我聯合了一群朋友，就辦了這一場演唱會，其實早在這之前兩年，我們就已經有了「唱我們的歌」這樣的想法與音樂會。它所呼應的正是校園民歌的風潮萌起。

歌的創作有點像是白話文詩經復興，以詩、以歌，風雅頌、賦比興全有了，校園民歌累積到現在也成了白話詩歌的總集了，當我們聽到這些民歌，就像是沉浸在現代新詩詠唱的旋律裡。不過現在民歌經過時間的醞釀，它已經超越校園的範圍，它是屬於我們的歌，我們大家的。

當一首首經典歌曲響起，觀眾席裡有人輕聲跟唱，有人激動揮手，也有人在某些旋律裡悄悄拭去眼角的淚水。音樂讓不同年代的人，在同一個時刻分享同樣的情感。

那一晚長達七小時的演出結束後，許多人仍久久不願離開。不少觀眾說，那些曾經在校園裡唱過的歌，原來從未離開過自己的生命。正是這場演出的巨大迴響，讓這次主辦單位的負責人受到未有的感動與思考：如果這樣的感動能跨越海洋，會不會也能在世界另一端再次被唱起？經過好幾天那份感動的餘韻仍然讓他無法忘懷，於是「台灣民歌50北美巡演」的構想逐漸成形。

民歌大團圓現場四萬人一起觀看，長達七小時的演出，創下演唱會紀錄。(中華音樂人交流協會提供)

民歌運動 唱出迷惘夢想

回到1970年代，台灣的校園裡出現了一股新的音樂潮流。許多年輕人開始拿起吉他，用自己的語言創作歌曲。他們唱的是友情、理想、土地與青春，也唱出那個年代年輕人的夢想與迷惘。這些歌曲沒有複雜的編曲，也沒有華麗的舞台效果，但卻充滿真誠。

很快地，這些歌從校園傳到社會，成為整整一代人的共同記憶。就如同陶曉清所說的，後來人們把這段音樂潮流稱為「校園民歌運動」；許多歌曲在之後的歲月裡不斷被傳唱，也逐漸成為華語音樂歷史的重要篇章。對許多人而言，民歌不只是一種音樂風格，更是一種文化精神——真誠、樸素、充滿理想。

侯德健在民歌大團圓中抱吉他演出。(中華音樂人交流協會提供) 民歌之父楊弦。（本報資料照片）

50年後再回頭看，民歌留下的不只是旋律，而是一段時代的情感記錄。

海外華人 跨越海洋團圓

對許多在美國生活的華人而言，民歌更有一層特別的意義。在異鄉生活多年，語言、文化與記憶往往成為連結故鄉的重要橋梁。而民歌正是許多人青春歲月中最熟悉的聲音。當《鄉間的小路》、《橄欖樹》或《龍的傳人》的旋律響起，很多人會想起年輕時的校園生活，也會想起離開家鄉的那一天。這次巡演不僅是音樂活動，更像是一場跨越海洋的文化團圓。

主辦單位表示，希望透過這次巡演，讓海外華人重新找回那份熟悉的感動，也讓年輕一代有機會認識這段屬於華語音樂的重要歷史。

大家會一起唱，唱著唱著，也許會想起很多往事。想起曾經的校園、曾經的朋友，也想起那個對未來充滿想像的自己。因此，當民歌將在北美舞台再次響起，對很多人而言，這不只是一次音樂活動，更像是一場與青春的重逢。

在海外的歲月裡，文化與記憶常常成為連結故鄉的重要方式。而民歌，正是其中最溫暖的一種，也是作為華人共同記憶的團圓。因此，主辦單位也決定依循去年大巨蛋的演出，定調為「大團圓」。主辦單位表示：「飄洋過海來團圓」是一種很複雜的心情，是過去與現在的重逢，我們先是漂洋在海外，又在漂洋海外中與飄揚的旋律相遇，太多的情懷了。

驚喜安排 旅美歌手演出

此次巡演由「台北大巨蛋民歌大團圓」原班製作團隊飄洋過海製作：總製作人、總策畫、總導演連同12組歌手，共38人團隊飄洋過海來與美國歌迷團圓。包括清清楚楚 (吳楚楚、張明智)、侯德健、胡德夫、鄭怡、潘越雲、金智娟(娃娃)、葉佳修、邰肇玫、周治平、趙詠華與凃佩岑等。演出將呈現超過三小時的民歌經典，並以「原創、原唱、原音」概念重現多首代表作品。例如：鄭怡《月琴》、《小雨來得正是時候》；周治平《那一場風花雪月的事》、《青梅竹馬》；潘越雲《天天天藍》、《野百合也有春天》、《守著陽光守著你》；胡德夫《匆匆》、《美麗島》；葉佳修《外婆的澎湖灣》、《鄉間的小路》；趙詠華《最浪漫的事》。

鄭怡與周治平將共同演繹經典華語歌曲「結束」。(中華音樂人交流協會提供)

清清楚楚樂團特別創作歌曲「五十年」，帶著觀眾走進民歌的時光隧道。(中華音樂人交流協會提供)

趙詠華自稱是晚期民歌手，也是民歌歌迷，代表作「最浪漫的事」是過去婚禮上最熱門的歌曲。(中華音樂人交流協會提供)

胡德夫自彈自唱。(中華音樂人交流協會提供)

此外，《龍的傳人》原作者侯德健也將親自登台演唱這首經典歌曲，成為巡演的重要亮點。他們不僅見證民歌的興起，也參與和見證華語音樂從校園走向舞台百花齊放的歷程。多年過去，這些歌手的人生經歷更加豐富，而那些曾經唱過的歌，也在時間中沉澱出新的意義。

主辦單位透露，整場演出將透過經典歌曲串聯民歌，同時節目特別取得中華音樂人協會及歌手珍藏歷史畫面配合演出，並重現台北大巨蛋四萬人民歌大合唱場面，主辦單位還做了一些驚喜安排，數位神祕旅美歌手將在特定場參與演出，加州知名華人美聲歌手邵孔川(Jimmy)也會在特定場參與演出。

對觀眾而言，這不僅是聆聽一場演唱會，更像是在音樂中重新走過50年的文化旅程與饗宴。

50Plus 累積文化力量

此次巡演也特別提出「50Plus」的概念。50歲，不再只是年齡的象徵，而是一種成熟與積累。經歷歲月之後，人們往往更懂得欣賞那些曾經陪伴自己成長的文化。民歌走過50年，許多聽著這些歌長大的世代，也已進入人生另一個階段。那些曾經唱歌的年輕人，如今或許已經成為父母、祖父母，但當旋律響起時，青春仍然會在心裡甦醒。

因此，「民歌50」不只是回顧，更是一種延續。它讓不同世代的人，在同一首歌裡找到共鳴。

時代呼應 兩個五十相遇

這次巡演也恰逢《世界日報》創刊50周年。半個世紀以來，《世界日報》陪伴無數華人在北美生活與成長。對許多移民家庭而言，它不只是新聞來源，也是了解華人社群的重要窗口。報紙記錄了海外華人的故事，也見證了不同世代的變遷。而民歌，同樣承載著一段華人文化的集體記憶。當民歌與世界日報在同一個時間點迎來50周年，彷彿兩段文化歷史在此刻相遇。

這不只是巧合，更像一種時代的呼應。似乎又象徵著另一種的團圓，一種文化在海外的生根和漂洋。

此次巡演由美國華人票房文化傳播公司主辦。該公司成立於2003年，總部位於舊金山，是北美華人演出與文化交流的重要品牌之一。

20多年來，戴錡帶領公司持續引進各類文化演出，累計策畫與執行數百場活動，涵蓋音樂會、舞劇、話劇及大型綜藝節目，觀眾人數突破百萬。其中包括周杰倫北美巡演、賴聲川導演舞台劇《寶島一村》巡演，以及多場大型文化藝術活動，均在北美華人社群中引起廣泛迴響。

戴錡表示，希望透過這次民歌巡演，讓更多海外觀眾重新認識台灣民歌的文化價值，也讓華人音樂在國際舞台上持續被聽見。就像許多華文的文化一樣，更希望看到校園民歌的精神能夠飄洋過海，成為華人獨特相傳的文化、一種「活的傳統」。

藉由歌聲 重溫青春記憶

50年的時間，可以改變很多事情。城市會改變，人會老去，世界也會不斷前進。但有些旋律卻始終存在。當舞台燈光再次亮起，熟悉的吉他聲響起，相信許多觀眾會在某一首歌裡突然想起年輕的自己，想起曾經一起唱歌的人，想起那些仍然鮮明的青春片段。

也許正因如此，民歌才會在半個世紀之後依然動人，因為它從來不只是歌，而是人生的一部分。主辦單位誠摯邀請北美各地觀眾踴躍購票，一同走進劇院，在熟悉的旋律中重溫那段屬於整個世代的青春記憶。當歌聲再次響起，我們或許會發現——青春，其實從未遠去。

凃佩岑從大學城比賽中出道，後成為音樂磁場樂團成員。(中華音樂人交流協會提供)

葉佳修創作的「鄉間的小路」曾被選為國小音樂課本內容。(中華音樂人交流協會提供)

此次「校園民歌50年—飄洋過海來團圓」巡迴演將於4月3日起在舊金山首演，接著在洛杉磯、聖荷西、休士頓、紐約及華盛頓多個城市舉行，共11場演出。演出城市與時間將陸續公布。

主辦單位誠摯邀請北美各地觀眾踴躍購票，一同在熟悉旋律中重溫青春記憶。

演出場次：

◉舊金山—San Francisco

4/3 7:00 PM

Davies Symphony Hall

◉洛杉磯—Los Angeles

4/7 / 4/8 / 4/9 7:00 PM

Orpheum Theatre

◉聖荷西—San Jose

4/13 / 4/14 / 4/15 7:00 PM

Center for the Performing Arts

◉休士頓—Houston

4/19 7:00 PM

Smart Financial Centre

◉紐約—New York

4/23- 4/24 7:00 PM

Colden Auditorium

主辦單位諮詢電話：美國華人票房文化傳播公司510-589-8892。