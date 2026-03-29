娛樂／「F1電影」引擎聲浪的感官革命

「F1電影」劇照。（取材自IMDb）

今年奧斯卡頒獎典禮上，最佳音效獎的得主毫無懸念地引發滿堂掌聲；那轟鳴聲、那輪胎磨地聲、那引擎在耳邊呼嘯而過的聲浪，早已在全球影院裡讓無數觀眾屏息。由布萊德彼特（Brad Pitt）主演、約瑟夫柯金斯基（Joseph Kosinski）執導的「F1電影」（F1: The Movie）摘下這座小金人，實至名歸。在當代大銀幕作品中，聲音往往被視為視覺的附屬品，而這部電影用兩個多小時的轟隆引擎聲，徹底推翻了這個偏見。

娛樂媒體「綜藝」（Variety）早前專訪這部電影的聲音團隊，包括監製音效編輯暨音效設計師艾爾尼爾森（Al Nelson）、混音師胡安佩拉爾塔（Juan Peralta）、音效編輯葛溫多琳葉茲惠特爾（Gwendolyn Yates Whittle）、混音師蓋瑞瑞佐（Gary A. Rizzo），以及生產錄音師賈雷斯約翰（Gareth John），他們在實際的一級方程式大獎賽（Grand Prix）現場，進行了一場前所未有的聽覺實驗，旨在將觀眾直接「釘」在時速300公里的駕駛艙內。

在噪音中尋找針般細節

要在F1賽場進行收音，首先要面對的是極端惡劣的物理環境，F1引擎在全速運轉時，聲浪接近人類聽覺耐受的極限。對於聲音團隊而言，最大的技術難點不在於「錄到聲音」，而在於如何在毀滅性的噪音中，精準分離出具備敘事價值的細節。

艾爾尼爾森指出，為了達成這種精準度，生產錄音師賈雷斯約翰負責將DPA專業麥克風策略性地安置在賽車各關鍵部位、賽道各處及不同彎道。難點在於，這些設備必須承受極高的熱能與震動，當賽車滑過路肩或在高速彎道承受巨大的重力加速度時，收音設備極易損壞或產生嚴重的失真。

團隊的目標，是完整捕捉賽車的機械細節：渦輪增壓器的嘶嘶聲、變速箱換檔時乾脆俐落的金屬撞擊聲，甚至是輪胎與柏油路面劇烈摩擦時的焦灼感。

為了確保這些聲音在後期製作中能與對白和配樂和諧共存，團隊在現場採用了多軌同步技術，將每一台引擎的「性格」完整保存下來，而不是依賴傳統好萊塢片庫中那些千篇一律的賽車音效。

「F1電影」獲得第98屆奧斯卡金像獎最佳混音獎，圖為該片音效團隊艾爾尼爾森（左起）、 賈雷斯約翰、葉茲惠特爾、蓋瑞瑞佐及胡安佩拉爾塔開心與獎座合影。（歐新社）

高分貝下的情感傳遞

另一項巨大的挑戰來自於演員的表現捕捉，在約瑟夫柯金斯基的堅持下，布萊德彼特與另一位主演達姆森伊德瑞斯（Damson Idris）必須在真實的行駛狀態下進行表演。這意味著，聲音團隊必須在引擎轟鳴與強大風切聲的干擾下，錄製出清晰且具備情感張力的對白。

技術團隊為此在賽車頭盔內部配置了專用通訊系統，傳統的賽道通訊為了維持連線穩定，音質通常極其低劣且充滿雜訊；但為了電影效果，團隊必須在高分貝底噪中，過濾掉多餘的物理雜音，盡可能保留演員在極限駕駛狀態下表演的真實臨場感。這種「對白與噪音的平衡術」，讓觀眾在觀影時能感受到一種強烈的幽閉恐懼感，彷彿與賽車手共同困在狹小的碳纖維空間中，共度生死關頭。

值得一提的是，贏得七屆F1世界冠軍路易斯漢米頓（Lewis Hamilton）在整個拍攝及後製期間擔任技術顧問，對聲音團隊準確呈現賽車手視角貢獻甚鉅，他的第一手經驗，讓團隊得以校準哪些聲音細節對真實的賽車手而言最具意義。

從捍衛戰士到賽道

執導過「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun： Maverick）的約瑟夫柯金斯基，對「感官真實」有著近乎偏執的要求，他的製作哲學核心在於：如果視覺是真的，聲音也必須是真的，否則觀眾的大腦會立刻察覺到違和感。

在「捍衛戰士：獨行俠」中，柯金斯基成功讓觀眾感受到了F-18戰機衝破音障的壓迫力；而在「F1電影」中，他將這套邏輯推向了另一個極致，他要求聲音設計必須具備「觸覺」。

約瑟夫柯金斯基執導的2022年電影「捍衛戰士：獨行俠」將F-18戰機衝破音障的壓迫力帶給觀眾。（取材自IMDb）

混音師胡安佩拉爾塔透露，由於F1賽車透過電視播出時聽起來其實並不特別震撼，團隊因此加入大量低頻元素處理，讓引擎聲不再只是「聽覺」上的噪音，而是一種能透過戲院座椅傳導至觀眾身體的「物理能量」。

這種哲學的背後，是為了對抗當代觀眾日益萎縮的注意力。當串流平台傾向於將對白寫得更直白、將畫面處理得更明亮以適應手機觀看時，柯金斯基反其道而行。他利用複雜的層次感，包括風聲、引擎、變速箱、對白與漢斯季默（Hans Zimmer）的配樂，構建出一個必須全神貫注才能完全領會的感官世界。

漢斯季默配樂與引擎共生

為了不讓宏大的交響配樂掩蓋掉賽車本身的機械美感，配樂大師漢斯季默與聲音設計部門在製作初期便事先規畫好敘事分工：哪些場次以音樂主導情緒，哪些場次讓音效全權說話，以避免兩者在同一空間中互相衝突。這是一種敘事結構上的協作，而非單純的技術調配。

當賽車在賽道上全力衝刺、機械聲浪達到高峰時，配樂退居幕後；而當場景節奏放緩、機械聲減弱時，音樂則適時介入，填補情感的空缺，這種精密分工，讓「F1電影」的聽覺體驗像是一場經過精準計算的感官交響樂。

「F1電影」的製作過程證明了在數位特效（CGI）與AI內容氾濫的年代，唯有對物理真實的極致追求，才能創造出不可替代的觀影體驗。正如「綜藝」報導所揭示的，這部電影的聲音團隊不僅僅是在錄製噪音，他們是在記錄速度的靈魂。當布萊德彼特在賽道上換檔的那一刻，那聲清脆的機械撞擊，要求觀眾的耳朵、觀眾的專注力，以及觀眾對極限速度的敬畏。

「F1電影」的收音來自於真的F1大賽；圖為電影劇照。（取材自IMDb）

（娛樂新聞組整理）