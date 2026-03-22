料理功夫／家庭版照燒雞腿

照燒飯源自於日本料理，味道特點甜中帶鹹。照燒雞腿肉醬汁濃稠，色澤厚重，經過醃製和煎製的雞腿肉，口感細嫩，帶有誘人的煙火焦香，是日式速食店的主打美食，尤其受到孩子們的喜歡。市售「正版」照燒汁的配方，含有醬油、味醂、糖和清酒等調味料。家庭版照燒料理可以依自家口味，甜度適宜，鹹淡隨意，在沒有照燒汁的情況下，在家裡照樣能燒製出有滋有味的雞腿肉，讓你吃一次，想一次。

材料：

雞大腿5隻（約600克），大洋蔥1顆，花椰菜 200克，日本醬油3茶匙，料酒2茶匙，蜂蜜3茶匙，薑片、蒜片、黑胡椒粉、蠔油、白糖、鹽少許。

作法：

1.雞大腿去骨：環繞雞大腿根部切斷肉和筋，切開並撕開肉層，用刀背緊貼骨頭劈開，使骨肉剝離。斬斷白色筋膜，用刀背呈雙向 45度輕剁，但要保持雞腿肉的完整。

2.醃製雞腿肉：洋蔥切絲，用一部分洋蔥絲，加日本醬油、料酒、薑片、黑胡椒粉、白糖適量，放入雞肉，用手抓入底味，醃製半小時。

3.炸洋蔥絲：煎鍋內放油燒至六成熱，將另一部分洋蔥放入鍋內，炸洋蔥絲至焦黃後撈出。

4.煎製雞肉：繼續使用鍋內的熱油，將醃製好的雞腿肉下鍋，不斷地翻面，煎成兩面金黃後撈出。

5.調製醬汁：碗內放入油炸過的洋蔥絲，放入日本醬油、料酒、蠔油、蒜片、蜂蜜、清水勾兌。油鍋洗淨，將勾兌好的醬汁入鍋燒製，其間可以取一點醬汁品嚐，適當加鹽或者蜂蜜調整口味。自覺口味滿意後，改小火熬 2 分鐘，撈出洋蔥絲等料渣。

6.蔬菜圍邊：花椰菜掰成小朵，焯水斷生擺盤。

7.收汁裝盤：將煎製好的雞腿肉下入醬汁，繼續小火慢熬，待醬汁漸趨粘稠，收汁關火。撈出雞腿肉攤平，改刀切塊，覆蓋在花椰菜上，鍋內剩餘醬汁澆在雞腿肉和花椰菜上，即可上桌。

小叮嚀：

1.一定要選肥厚的雞大腿，這樣的雞大腿容易剝離雞腿肉，做好的雞腿肉比較厚實，具有更加鮮明的焦香與嫩滑、外紅與內白之對比，香氣入鼻，讓人口齒生津。

2.選用超市的照燒醬口味不錯，在時間比較緊張的情況下，操作簡單。但是，家庭版的烹製方法更加新鮮可口，尤其是油炸洋蔥絲的味道獨特，燒出的照燒汁比較鮮美，耐人回味。

3.家庭版照燒雞腿的主料和調料容易買到，可供選擇的調料也比較豐富，借題發揮，在保持照燒味的前提下，可以烹製出更貼心的佳餚美饌。

4.用手掰開的花椰菜形狀漂亮，根據個人喜好，也可以配以胡蘿蔔、香菜段等給菜品增香增色。

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