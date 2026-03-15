新聞眼／獲頒「榮譽勳章」的兩位美國英雄

獲頒榮譽勳章的陸軍首席准尉五級艾瑞克·斯洛弗，由聯合特種作戰司令部指揮官布拉加中將為他配戴。(路透)

川普 總統2月24日晚間在國情咨文演說時，依慣例表揚了許多成就傑出或犧牲奉獻的美國人，例如稍早之前在米蘭-科爾蒂納冬奧奪得金牌美國男子冰球代表隊全體成員，都獲得了「總統自由勳章」(Presidential Medal of Freedom)；以及在2025年7月德州中部洪水中救起164名女童的海岸防衛隊特種救生員史考特·魯斯坎(Scott Ruska)，他獲頒功績勳章(Legion of Merit Medal)。

但史無前例地，川普當天晚上還頒發象徵美國最高軍事榮譽的榮譽勳章(Medal of Honor)給高齡百歲的退役海軍上校威廉斯和現役陸軍准尉斯洛弗。這是史上頭一次在國情咨文演說現場頒發榮譽勳章。

以下是這兩位英雄的故事。

委內瑞拉任務 斯洛弗准尉 中4彈照飛

陸軍首席准尉五級艾瑞克·斯洛弗 (Chief Warrant Officer 5 Eric Slover)是美國陸軍第160特戰航空團(160th Special Operations Aviation Regiment)的MH-47奇努克(Chinook)型直升機飛行員。1月3日代號為「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)的秘密任務中，斯洛弗擔任直升機編隊領隊，一馬當先衝進了委內瑞拉前總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)居住的軍營內。

來自四面八方的機槍和小口徑武器砲火立刻鎖定了斯洛弗所駕駛的MH-47，子彈打穿了直升機的機身和駕駛艙玻璃；斯洛弗的雙腿和臀部當場被四顆子彈擊中。「子彈一顆接一顆子彈。他承受了四次痛苦的射擊，腿被打成了碎片，」川普在介紹詞中生動地描述了當時的場景。

如果此時這架直升機失控墜毀，不但整個生擒馬杜洛的任務將功虧一簣，甚至會重演1993年美軍黑鷹直升機在索馬利亞莫加迪休被擊落的悲劇。

強忍著身體的劇烈疼痛和流滿座艙地板的鮮血，斯洛弗將超過4萬5000磅重的雙引擎大型直升機平穩地降落在馬杜洛住處前的空地上，機上的三角洲部隊(Delta Force)迅速下機，展開攻堅。斯洛弗隨即拉起機身，重回到半空中，讓艙門砲手用7.62公厘口徑鏈砲(mini gun)將剛才對他開火的機槍陣地逐一收拾。

幾分鐘後。斯洛弗的MH-47又回到降落點，接回了突擊隊員，另外還多了兩名乘客，被蒙著眼睛、雙手上銬的馬杜洛夫婦。

撤退過程比滲透時更危險；突襲行動已掀翻了馬蜂窩，委內瑞拉部隊開始漫無目標的反擊，雖然沒有效率，但仍具一定程度的威脅。斯洛弗小心翼翼地飛越了複雜地形和茂密叢林，避開防空砲火，終於順利回到停泊在加勒比海的硫磺島號兩棲突擊艦(USS Iwo Jima，LHD-7)上。

在逮捕馬杜洛的「絕對決心」行動中，斯洛弗准尉駕駛MH-47型奇努克直升機，搭仔三角洲部隊特戰士兵負責攻堅任務。(美國陸軍)

執行夜間滲透演習的美國陸軍MH-47型直升機。(美國陸軍)

現年45歲的斯洛弗於2005年入伍，後來進入飛行學校接受直升機駕駛訓練，並晉升為准尉。准尉在美國陸軍中是具有專業技能但不擔任指揮職務的資深人員，首席准尉五級相當於旅級幹部。

斯洛弗在委內瑞拉的行動中，雙腿中彈造成粉碎性骨折，目前仍在復健中。24日晚上他身穿全套軍禮服，依靠助步器，以及妻子的攙扶，走進國會議事廳的旁聽席，全場為他起立鼓掌，高喊「USA！USA！USA！」

川普總統介紹完斯洛弗的英勇事蹟，並宣讀完總統褒揚令之後，聯合特種作戰司令部(USASOC)指揮官布拉加中將(Jonathan P. Braga)將勳章戴在斯洛弗的脖子上；他站得筆直挺拔，不失軍人本色。

頗堪玩味的是，斯洛弗從出任務到獲頒榮譽勳章，整個程序前後不到兩個月的時間，在軍方的官僚體系中，這種效率可謂光速。做為美國軍事人員最高榮譽象徵，榮譽勳章的審查標準和過程非常嚴格，曠日廢時，許多得主甚至等待了一輩子。當天晚上獲頒榮譽勳章的另外一位英勇戰士，就足足等了73年。

高齡百歲的退役海軍上校威廉斯獲頒榮譽勳章，由第一夫人梅蘭妮亞為他配戴。(美聯社)

韓戰期間 百歲威廉斯 擊落敵機冠軍

高齡百歲的海軍退役上校羅伊斯·威廉斯 (Capt. E. Royce Williams)因為在韓戰時期的一場空戰中，獨自對抗七架敵機，並擊落其中四架，而獲頒榮譽勳章。

「今晚，百歲高齡，這位英勇的海軍上校終於得到他應得的認可。在今晚之前，他早已是位傳奇人物，」川普如是介紹。

威廉斯1925年出生於南達科他州，二次大戰期間應徵入伍，但是1945年8月當他完成海軍飛行訓練時，日本已經投降。1951年韓戰爆發，官拜海軍上尉的威廉斯服役於781戰鬥中隊(VF-781)。派駐在奧里斯卡尼號航空母艦(USS Oriskany CV-34)上，隨著第77特遣艦隊(Task Force 77)開赴遠東。

1952年11月18日，威廉斯在執行當天的第二次任務時，率領四架F9F豹式(Panther)噴射戰鬥機編成的小隊在北韓咸鏡北道會寧市附近做戰鬥空中巡邏，突然有七架米格15型(MiG-15)以高速從他們頭頂掠過。蘇聯製的米格15無論在速度上或性能上都優於美製 F9F，而且數量上也是敵眾我寡，所以航艦指揮官立即呼叫威廉斯的小隊返航，避免無謂的犧牲。

兩架僚機接到命令後立即掉頭轉向，但同一時間米格機已經盯上了領隊的威廉斯，向他開火。威廉斯一面閃躲，一面用四挺20毫米口徑機砲還擊，展開了一場持續35分鐘的空中纏鬥。航艦指揮官再度呼叫威廉斯，質問他為何還不返航，他回答說正為了保命而忙得不可開交。威廉斯在這場據信是美國海軍史上歷時最長的空戰中，擊落了四架敵機，可能還擊中了另外兩架。最後，天空中只剩一架米格機和威廉斯對峙，不過對方隨即放棄攻擊，轉頭飛回北方。

其實這時候威廉斯的飛機彈藥已經用盡，液壓系統失效，掙扎著回到了航空母艦上。威廉斯本人奇蹟似的毫髮無傷，但那架豹式戰鬥機卻遍體鱗傷。地勤人員數了一數，在戰鬥機身上發現263個彈孔，判定已無法修復，於是將飛機推出甲板，直接「海葬」。

威廉斯上校，攝於1973年。(美國海軍)

威廉斯在任務歸詢中報告說，當他與米格機纏鬥時，親眼看見敵方飛行員都是白種人，證實了蘇聯派遣飛行員駕駛北韓塗裝飛機作戰的傳言。這項報告震驚了美國軍方高層，威廉斯因此先後被海軍上將、國防部長、甚至是甫就職的艾森豪總統(Dwight D. Eisenhower)一一召見，詳述空戰過程。

由於當時蘇聯堅決否認有派人員參加韓戰，美方因此擔心威廉斯的證詞將會揭穿克里姆林宮的謊言，對方在面子掛不住的情況下，反而全面介入戰事，進而引發第三次世界大戰。國防部下令將這場空戰列為最高機密，期限50年。威廉斯不得向任何人透露相關細節，即使是自己的妻子和同為海軍飛行員的兄長都不可以。

當時的海軍紀錄中，僅記載威廉斯在11月18日的空戰中，擊落和擊傷敵機各一架，並在1953年授予銀星勳章(Silver Star)，這是美國軍事人員第三高的榮譽。威廉斯在韓戰期間，總共執行了70次任務。

1965年至1967年間，威廉斯駕駛A-4天鷹式(Skyhawk)攻擊機和F-4幽靈式(Phantom)戰鬥機，從小鷹號航空母艦(USS Kitty Hawk，CV-63)上起飛，執行了110次任務。 1969年9月至1971年1月，威廉斯擔任兩棲登陸指揮艦埃爾多拉多號(USS Eldorado ，LCC-11)艦長。他於1980年以海軍上校官階退役。

1990年代蘇聯解體後，諸多冷戰時期的檔案陸續被公開。蘇聯的記錄證實，1952年11月18日的會寧空戰，七架米格機中只有一架返回基地。2002年美國的韓戰檔案也解密，確定威廉斯當天總共擊落了六架米格機，使他成為美國海軍噴射戰鬥機飛行員中擊落敵機數目最多的「王牌」。

2023年1月20日，威廉斯的銀星勳章被升級為海軍十字勳章(Navy Cross)，這是美國海軍授予的第二高軍事勳章。

但許多人認為威廉斯英勇事蹟應得的肯定不該僅止於此，多名海軍現役和退役將領、國會議員經過多年奔走，終於為他爭取到最高軍事榮譽。

2月24日晚上，當川普總統介紹威廉斯「絕無僅有」的英勇事蹟時，演說數度被全場起立鼓掌打斷。最後由第一夫人梅蘭妮亞親自威廉斯配戴榮譽勳章。

100歲的威廉斯也是美國歷史上最年長的榮譽勳章得主。