我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

經典賽／衛冕軍落馬 日本5：8遭委內瑞拉淘汰 首度無緣4強

星座／3月15日至21日 牡羊座財運亨通 金牛座全新生活

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年3月15日至3月21日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對他充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，宜多聽專家建議。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，讓你覺得刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

良好的表達力為你本周的運勢加分不少，在與人交流時可以好好發揮。只管將自己的想法和觀念說出來，你的聽眾會被你所說的深深打動。

幸運色彩：太空銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能將事情做好。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

不能按照自己完美的計畫做事，令你感到有些鬱悶。你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行、聚會，但是一定要向同伴解釋清楚，爭取改期進行。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是最令傷腦筋的。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

世報陪您半世紀

星座運勢

上一則

旅遊／翡翠之島 愛爾蘭譜寫綠色詩篇

下一則

旅遊／寮國行 邂逅煙火裡的信仰

延伸閱讀

3月9日星座運勢 摩羯桃花紛飛 獅子工作快樂

3月9日星座運勢 摩羯桃花紛飛 獅子工作快樂
星座／3月8至14日 雙子座壓抑情緒 摩羯座人緣飆升

星座／3月8至14日 雙子座壓抑情緒 摩羯座人緣飆升
3月8日星座運勢 牡羊好運連連 獅子小心謠言

3月8日星座運勢 牡羊好運連連 獅子小心謠言
3月6日星座運勢 巨蟹愛出風頭 水瓶緬懷過去

3月6日星座運勢 巨蟹愛出風頭 水瓶緬懷過去

熱門新聞

12歲的劉美賢(左)與15歲谷愛凌，於2018年1月參加北加州華人冬運會開幕晚宴。(本報資料照片)

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

2026-03-08 11:03
人工智慧(AI)工具Claude的協助下，19.5萬元的醫院帳單調整成3.25萬元。(圖／123RF) 康錦卿

數位生活／收到20萬醫療帳單 AI幫忙省下16萬

2026-03-08 01:17
劉美賢的舞蹈，紐約時報舞蹈評論家姬亞·庫爾拉斯(Gia Kourlas)說：「她一個動作是單膝跪地，背部拱起，像狩獵女神黛安娜一樣，太有趣了。」(美聯社)

封面故事／劉美賢選曲編舞 都是她說了算 唯有這首例外

2026-03-09 19:12
米蘭冬奧中，加拿大Piper Gilles/Paul Poirier冰舞組合的音樂和服裝以畫家梵谷的一生為靈感，比賽舞衣是梵谷的名畫「星夜」，衣如畫布。(歐新社)

封面故事／花滑戰袍與舞裙 視覺的魅力

2026-03-08 13:50
劉俊(左)對女兒劉美賢(右)爭取代表美國參加2022年冬奧會感到樂觀。(本報資料照／記者黃少華2019年11月23日攝影)

回顧來時路／10歲那年 爸爸說：妳有3個媽媽

2026-03-08 01:26
美國滑冰選手劉美賢在2026年冬季奧運女子單人花滑項目中摘金後，頑皮的吐舌，可愛無敵。(路透)

封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己

2026-03-08 01:30

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤