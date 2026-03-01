我的頻道

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

哈米尼夫人傷重不治 伊朗矢言不惜代價捍衛國土

報稅特刊／提醒篇／開設IRA帳戶 緊急節稅之道

編譯俞仲慈
在4月15日報稅截止日前，為2025年度開設 IRA 帳戶，可以開設最高7000元的 IRA 帳戶，年滿50歲以上納稅人最高可開設8000元。(圖／123RF)
在4月15日報稅截止日前，為2025年度開設 IRA 帳戶，可以開設最高7000元的 IRA 帳戶，年滿50歲以上納稅人最高可開設8000元。(圖／123RF)

隨著寒冬漸遠離，距離4月15日報稅期限愈來愈近，不過無論想要減少應稅收入或是為更穩健財務預作規劃，納稅人仍有足夠時間採取緊急節稅措施，為2025年省下一筆稅金。

田納西州新聞網站 Main Street Media 報導，目前最受歡迎的節稅之道莫過於開設個人退休帳戶 (IRA)，納稅人可以在4月15日報稅截止日之前，為2025年度開設IRA帳戶，可以開設最高7000元的 IRA 帳戶，年滿50歲以上納稅人最高可開設8000元。

如果選擇「傳統 IRA帳戶」可望享受稅收減免，但具體條件仍取決於收入多寡以及是否參與雇主提供的退休計畫，收益將享受稅收遞延增長，直至退休提取為止；如果選擇「羅斯個人退休帳戶」(Roth IRA)，雖然無法立即獲得稅收減免，但只要遵守提取規則，收益可以免稅增長。

第二種節稅措施就是充分利用健康儲蓄帳戶 (HSA)，如果投保高免賠額健康保險計畫，HSA可帶來三重稅收優惠，可以在4月15日之前為2025年HSA帳戶繳款，個人保險繳款限額為4300元；家庭保險繳款限額為8550元；如果年滿55歲與以上者則可以額外繳款1000元。

HSA繳款可以減少應稅收入，帳戶資金免稅增長，用於符合資格的醫療支出的提款也無需繳稅，此外HSA也沒有「不用則作廢」的規定，因此這筆儲蓄可以逐年結轉，使得HSA成為累積退休醫療保健資金的珍貴工具。

至於企業主或自僱人士在報稅時，有另一種強大的節稅選擇：SEP IRA，就是在企業報稅截止日期 (包括延期) 之前，為2025年帳戶繳款，只要將高達25%年薪 (最高額度7萬元) 存入退休儲蓄帳戶，不但可以大幅減少課稅收入，同時還能累積退休金

最後提醒報稅人，別忘了提取最低必要金額 (RMD)，如果2025年屆滿73歲，請確認已從傳統個人退休帳戶 (IRA)或 401(k) 帳戶提領2025年的RMD，若錯過截止日期可能導致高額罰款，因此凡2025年度年滿73歲報稅人務必於今年4月1日之前提取RMD。

由於個人財務不同狀況，建議納稅人在做出任何重大決策前，最好先諮詢稅務或財務顧問，才能依照財務情況提供量身定制的建議。

