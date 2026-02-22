新聞眼／點燃哈米尼照片燒起反伊怒火 誰是「點菸女」？

我的頻道

彭尚興
2026年1月14日，在德國柏林的聲援伊朗抗議活動中，一名抗議者點菸燃燒伊朗最高領袖哈米尼的照片。(美聯社)
一名年輕女子用燃燒伊朗最高領袖哈米尼照片點燃了一根香菸，竟引燃了伊朗人民的怒火。全世界都在追問，這名神祕女子究竟是什麼人？

伊朗由於經濟持續惡化，執政當局在2025年底將貨幣里亞爾(Rial)大幅貶值，造成嚴重通貨膨脹，食物價格飛漲。同年12月28日，首都德黑蘭的市場攤販和小店商家首先發起罷市抗議，示威浪潮在數日內迅速蔓延全國主要城市。

一位讀者正在觀看X平台上Morticia Addams燒哈米尼照片的影片，她的舉...
2026年1月14日，在德國柏林的聲援伊朗抗議活動中，一名抗議者點菸燃燒伊朗最高...
她燒哈米尼照片 網瘋傳

今年1月7日，X平台上出現一段34秒長的影片，顯示一名留著深色長捲髮的年輕波斯女子，未戴頭巾、沒有蒙面，用打火機點燃了伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Hosseini Khamenei)的照片，然後將臉湊近熊熊燃燒中照片，點著了叼在嘴上的香菸，深深吸了一口。隨後她任由照片隨著灰燼掉落在積雪的地面上，最後還不忘對照片比了個中指。

女子全程不發一語，但是充滿了對於哈米尼所代表之神權政治和律法的輕蔑與不屑。因為在伊朗伊斯蘭共和國，毀損最高領袖的肖像是唯一死罪。女性不戴頭巾，則會被判處10至15年徒刑，外加鞭刑74下；即使抽菸，也是一大禁忌，會招來道德警察(morality police)的糾正，甚至處罰，

2026年1月13日，在瑞士蘇黎士的聲援伊朗抗議活動中，一名男子點菸燃燒伊朗最高...
反神權統治 各國效仿

儘管隔天伊朗政府就宣布全面封鎖網際網路，但這段影片還是如同野火般在網路世界蔓延，X.com、Instagram、Facebook和Reddit等社群媒體平台上瘋狂轉傳。許多人以「點菸女」(Cigarette Girl)來稱呼影片中的女子，她儼然成為反抗伊朗神權統治的精神象徵。旋踵之間，火勢就燒進了真實世界。從以色列、到德國和瑞士、再到美國，全球反對伊朗政權的人士紛紛拿燃燒的哈米尼照片來點菸，然後將照片或影片上傳。

就連蒙大拿州共和黨籍參議員希伊(Tim Sheehy)也加入這波煽風點火的行列，在社媒上貼出自己用哈米尼照片點菸的樣子，註記寫道：「有菸就抽吧。#伊朗」。

但也有不少人質疑這段影片並不是在伊朗境內拍攝，或者這名「點菸女」不是波斯人。甚至有人認為這根本就是人工智慧生成的「深偽」(Deepfake)影片，狡辯的論點之一是沒有任何一個女孩敢把自己的長捲髮靠得離燃燒的火苗那麼近。

無論如何，全世界的媒體，可能也包括伊朗的祕密警察，都在追查畫面中女子的真實身分？

2026年1月14日，在以色列霍隆的一場聲援伊朗抗議活動的集會中，一名男子點菸燃...
全世界追查她的身分

美聯社多次嘗試透過最先出現這段影片的社媒帳號聯絡「點菸女」，但一直遭到拒絕。後來她接受了非營利網路媒體The Objective的採訪，美聯社也核實了訪問內容。

「點菸女」在訪問中表示，自己是一名「激進女權主義者」；而她在X平台上以Morticia Addams作為帳號名稱，純粹是出於對「怪誕事物」的興趣，因此借用了靈異黑色幽默電影「阿達一族」(Addams Family」片中那位外貌令人毛骨悚然、內心熱情洋溢的女主角名字。

2026年1月16日，一名住在土耳其的伊朗女子在聲援伊朗抗議活動的集會上，點菸燃...
流亡土國 獲加國庇護

基於安全考慮，「點菸女」不願透露真實姓名。她敘述自己經歷的痛苦旅程：從伊朗的異議人士，流亡到土耳其，最終獲得加拿大的政治庇護，目前居住在多倫多。

2019年伊朗爆發「血腥11月」(Bloody Aban)抗議，當時年僅17歲的她也加入了示威群眾行列。但隨即遭到逮捕。

「我強烈反對伊斯蘭政權，」她告訴The Objective網路雜誌，安全部隊「用電擊槍和警棍逮捕了我。我在拘留中心待了一夜，家人不知道我在哪裡，也不知道發生了什麼事。」她的家人最後用相當於一個月的工資支付了保釋金。那是她第一次被捕，「從那時起，我就一直受到監視。」

這場在當時號稱為伊朗1979年革命以來最嚴重的反政府動亂，其實源自於川普總統第一任期間於2018年5月8日片面宣布美國退出「伊朗核協議」，並重啟對伊朗全面經濟制裁。伊朗政府於隔年11月15日午夜無預警宣布調漲汽油價格200%，引發民眾對經濟惡化與官員貪腐的不滿。抗議浪潮在數小時內蔓延至全國100多個城市，演變成要求推翻政權的行動，當局動用安全部隊進行武力鎮壓。

2022年9月13日，22歲的伊朗庫德族女子瑪莎·阿米尼(Mahsa Amini)因為「頭巾佩戴不當」，在德黑蘭市區被道德警察當街逮捕，拘留期間疑似遭到毆打導致昏迷，於三天後死亡。這起事件再度點燃伊朗全國抗議，民眾高呼「女性、生命、自由」的口號，挑戰神權政府強制戴頭巾的律法，結果又引來暴力鎮壓。「點菸女」說她當時參與了一個反對強制佩戴頭巾的YouTube影片拍攝，不久之後就接到一連串未顯示手機號碼的威脅電話。

2026年1月11日，在法國巴黎的一場聲援伊朗抗議活動的集會中，一名示威者點菸燃...
曾被逮捕、拷問、跟騷

又過了兩年，當時的伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)於2024年5月19日在一場直升機墜毀意外中罹難，「點菸女」在網路上分享了自己對於這起意外的看法，不久之後就有大批警察衝進了她在伊斯法罕(Isfahan)的住家逮人。她在獄中被拷問，還「遭受嚴重的凌辱和人身虐待。」後來，她的家人又繳納了高額保釋金將她贖出。

兩次被捕下獄，長期被跟蹤騷擾，22歲的她已經無法忍受家鄉的一切，於是逃亡到土耳其。隨後，她獲得了加拿大的難民庇護和留學簽證，現在終於得到了自由與安全。

去年底，她看到伊朗再度爆發大規模示威抗議，那情景是如此地熟悉。所以，她1月7日在多倫多郊區列治文山(Richmond Hill)一家加拿大皇家商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce)分行外面的人行道上拍攝了那段點菸影片，沒想到竟意外在網路暴紅。

「我只想告訴我的朋友們，我的心和靈魂與他們同在，」她在接受印度CNN-News18電視台訪問時說道。「我的所有家人都還在伊朗，我已經好幾天沒有他們的消息了，」她說，「我真的很擔心伊斯蘭政權會攻擊他們。」

這場全國性抗議規模遠超過2019年和2022年，德黑蘭當局將示威群眾稱為「恐怖分子」，鎮壓手段血腥殘忍也更勝以往。最後，伊朗神權政府用一具具的屍體，終於暫時壓制住情勢，各地的抗議活動在1月25日以後趨於沉靜。

據路透引述伊朗官方說法，約有5000人在為期近一個月的示威抗議中喪生，伊朗人權組織則估計死亡人數超過6000人。而聯合國人權理事會任命的「特別報告員」(UN Special Rapporteur)則指出，實際死亡人數甚至超過2萬人。

網路時代大型示威抗議活動的特徵之一，就是組織去中心化，「點菸女」因緣際會地為這場行動提供了一個清晰的臉孔。無論未來伊朗政局如何發展，她已成為這段歷史無法磨滅的註腳。

2026年1月17日，在義大利米蘭的聲援伊朗抗議活動中，一名男子含著香菸燃燒伊朗...
伊朗 庇護 加拿大

