封面故事／新疆汗血寶馬 盡是歷史故事

汗血寶馬與中國有深厚的歷史情緣，漢朝引進汗血寶馬是為配種，在伊犁馬場看到是名馬，但無法確認何為純汗血寶馬。(作者提供)
對馬的評價，「說文解字」的描述最簡潔有力，「馬，怒也，武也。」就是指馬具有強韌的生命力和無懼的戰鬥力。前往新疆「昭蘇」，就是去看曾在戰場飛馳和充滿傳奇故事的汗血寶馬，同時感受奔騰於草原的駿馬，如何讓生命飛馳起來的力量。

愈來愈多的遊客騎馬探索北疆風光，感受天山的壯麗。(作者提供)
汗血寶馬在歷史上，至少和兩次戰爭有直接關係。事因，漢朝開國初，北方的游牧民族經常南下掠奪，因戰馬不足，漢軍飽受戰敗之苦，漢高祖還被匈奴包圍，差點送命。公元前104年，漢武帝聽說在西域的大宛國(今天的土庫曼) 有一種天馬叫「汗血寶馬」，於是派人以金子鑄造的金馬，和大宛國換取一匹汗血寶馬，結果遭拒，金馬還被盜。

漢武帝震怒，於是派李廣利遠征大宛國，兩次戰爭後，國王被殺，大宛國投降。李廣利帶回數十良駒，3000多馬匹。漢武帝在張掖設立軍馬場，培養良駒戰馬，建立軍事力量，最後打敗匈奴，擴展在西域影響力。今天在昭蘇附近有幾個馬場，是汗血寶馬養育之地，使馬今天成為新疆旅遊一張名片。

汗血寶馬是土庫曼的國寶，頭細頸長，四肢修長，皮薄毛細，步履輕盈，據說可日行千里，夜行八百。由於奔馳出汗，血液的流動，在皮薄下讓人看似出血，於是以汗血寶馬稱之。

新疆廣闊的草原與壯麗的高山，展現許多牧民的傳奇故事，在中午時分，牧民躺在大地休閒...
在新疆騎馬是一生活方式，馬術表演成為吸引遊客活動，雙人騎馬術是高難度動作。(作者...
我們到了天馬名馬苑，看到十幾匹駿馬，牆上的告示寫著，「投餵胡夢卜(紅蘿蔔)，感受與汗血寶馬的互動」。馬場的養馬人給我一包胡夢卜，我走到馬前，馬兒立刻咬住胡夢卜吃進嘴裡，和汗血寶馬這種近距離互動，機會難得；我以手背觸摸馬匹的光滑肌膚和飄逸馬鬃，更感受到它煥發的英姿。

人和汗血寶馬的親密關係，要數金庸在「射鵰英雄傳」裡的描寫最令人動容。小說的主人公郭靖生活在蒙古大漠，遇到一匹通體赤紅，高大神駿但性情暴烈的野馬，郭靖以輕身功夫將之馴服還當為座騎。有一次，郭靖騎馬急馳百里，馬背流汗，郭靖用布擦拭，一片血紅，驚嚇不已，再細看才知是汗血，這印證他的座騎是汗血寶馬。這隻寶馬後來在故事中跟著他走遍江湖，從此他從大漠少年蛻變為江湖大俠，展現了英雄形象，這種人馬互動關係，最讓人心儀羨慕。

這是小說的情節，在現實的世界，驍勇善戰的成吉思汗也騎著一匹汗血寶馬，遠征各地。呂布和關羽是騎赤兔馬，也是汗血寶馬。可見英雄需要良駒，才能帶出英雄的氣勢。我們一行皆為凡人，見不到英雄，但能和他們喜愛的駿馬一起，已心滿意足。

午後到了巴音布魯克，這是新疆一大草原，東西長270公里，南北寬136公里，是自駕遊聖地，風景迷人，高聳的雪山一座座出現在天際邊，沿途還有草原和湖泊。看到此景和草原上的群馬，我們的英雄夢又來了。在和牧馬人談好價錢後就騎上馬，這時馬奔馳在天山草原，嘶鳴於崑崙山脈，讓我們感覺大漠西域鮮活脈動起來，好像魔幻的現實。

住在此地的哈薩克族人不像我們這麼悠閒，他們過著游牧生活，一年四季都離不開馬，就像我們離不開車子，馬是草原出行代步的工具，遷徙轉場、追捕獵物、看護放養都需要馬。我們在一山谷看到牲畜轉場，上千隻牛羊馬在路上移走，肥羊的屁股，鼓凸凸左右搖動，非常逗趣，飽經風霜的牧人騎著馬，吆喝著他們的牲畜前行。當目睹這延續千年的季節遷徙，遵循大自然的規律，令人震撼不已。

放牧的生活極為艱辛，每年夏天，牧民將成千上萬的牛羊馬從冬牧場趕到夏牧場，冬天將至，再一次遷徙回到山谷較溫暖的冬牧場，這種轉場路程需時一星期到數十天，爬山涉水，牧民還攜家帶眷，浩浩蕩蕩，逐水草而居。由於場面壯觀，現在秋季的轉場，已成另類旅遊項目。

位於北疆阿勒泰山區的哈流灘，是春秋兩季牲畜轉場大門，每年估計有上百萬牛羊馬經過這荒漠與草原、山地與平原交接處，尋找生活舒適與生存的空間。至於在伊犁河谷要看牲畜轉場，最好的地方就在那拉提草原。

逐水草而居是新疆哈薩克族傳統生活方式，每年都要進行數百公里的轉場遷徙。馬是轉場的...
每年春秋兩季是轉場季節，牧民沿著古老路線，趕著牛羊馬從海拔低的冬牧場轉場到高海拔...
那拉提草原在天山腳下，有草原、雲杉與雪山，牧歌遍地，野花滿山。蒙古語是「最先見到太陽的地方」。草原上的一角有傳統哈薩克氈房，就像蒙古包一樣，隨著牧民的遷徙，可支撐起來或拆卸下來，一些牧民還接待遊客。我們進到一氈房，席地而坐，主人端來可口的奶茶和小點心，穿著哈薩克服飾的婦女忙著招呼客人外，還介紹他們生活習俗。牧民在氈房接待遊客，賺些收入。

除氈房，在那拉提草原上，還會看到散落其中的小木屋，這是哈薩克牧民放牧時的定居點。放牧期小木屋炊煙䙚䙚，牛羊成群緩緩在山坡覓食，雲杉聳立一側，一幅牧歌田園景色；放牧期结束，大門一鎖，窗戶釘上木板，直到下一周期人才再回來。至於冬季使用的小木屋，稱之冬窩子，哈薩克族人冬天躲在冬窩子的家，溫柔愜意。

那拉提草原非常美麗，「可可托海的牧羊人」這首歌更是把那拉提烘托得深情動人，這首歌曲描述漂泊牧羊人和養蜂女的愛情故事，養蜂女因還帶著兩名幼兒，不願拖累牧羊人，在一個雨夜不告而別，牧羊人傷心傾訴：「你嫁到伊犁，是不是因為那裡有美麗的那拉提，那裡的杏花才能釀出你要的甜蜜。」鐵漢柔情，淒美動人的一幕，留在世人心中。但是，我記得更深的，則是那位騎著馬、趕著牛羊、風霜歲月刻畫在臉上的老漢牧羊人，那堅毅的眼神，使那拉提的生命力更加鮮活。

游牧生活創造出獨特的草原文化，氈房是其中之一。(作者提供)
6至10月是遊覽新疆游牧區最佳時間。夏季草原翠綠，秋季一片金黃。(作者提供)
哈薩克 新疆 自駕

