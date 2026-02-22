我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

封面故事／新疆最美3公路 展壯麗風貌

獨庫公路穿越天山山脈，一年僅開放四個月，自然和人文景觀都值得細細品味。(作者提供)
從長安經新疆到歐洲有一條千年歷史的通商道路，1880年代這條道路經德國地理學家李希霍芬取名絲綢之路後成為國際知名通道。這幾年，新疆又開通了阿禾公路、獨庫公路，加上中巴友誼(314號國道)公路，展現新疆不同的風貌與壯麗，使新疆躍升為旅遊探險的新天地。

新疆三條最美公路。(作者、張曉龍提供)
新疆有三大山脈，橫貫東西，北有阿爾泰山脈、中有天山山脈、南有崑崙山脈。山脈中有兩個大盆地，北部的準葛額盆地與南部的塔里木盆地。這些道路在新疆複雜的地形中穿梭，道路因美景而出名，美景因道路得到讚譽。

阿禾公路在阿爾泰山脈穿梭，是新疆最北地區，9月底已是金秋的景象。(作者提供)
阿禾公路 北疆童話世界

阿禾公路是新疆最新的一條公路，2025年6月才開通，從阿勒泰到禾木，全長203公里。我到阿勒泰已近黃昏，整個市區一片金黃色，克蘭河穿過市區。安頓好，叫了滴滴車，司機是來自安徽的大姐，她說：「阿勒泰城小，繞城一圈不過三、四十分鐘，但發展飛速」， 她指著，路旁美輪美奐的旅館，說：「這是小鎮的新發展，我們休閒就到此逛逛」，我們不到旅館，而是到「阿勒泰的角落-旅行書吧」。在一小巷口下車，看到書店店門，入內看到陳列東西以禮品居多，還有作家李娟的書，二樓是波希米亞風格的咖啡室，穿過書店推開另一出口的門，看到是克蘭河和河邊兩側的柏楊樹，河堤點綴著燈，小孩騎著單車在嬉戲，飯後的老媽媽在河邊散步，溫馨的畫面，在金秋樹林的照映下，阿勒泰好似人間的香格里拉。

我們到阿勒泰是9月底，四周的山林一片金黃，在朝曦中踏上阿禾公路，由於阿禾公路限制七人座以上的大巴，遊覽駕駛較輕鬆自在，被譽為北疆最美的自駕遊路線。路程三個多小時，穿過峽谷、森林、草原、雪山與濕地，直到有「中國最美鄉村」美譽的禾木村。

阿禾公路是阿爾泰山脈景區公路，附近的布爾津在20世紀初，有貨運碼頭，順著額爾齊斯...
我在車上目不暇給，金黃的白樺樹從山谷到山頂，金秋色彩從路邊到天際。到了一休息處，烤羊肉串的哈薩克人，一邊手足舞蹈，一邊賣著烤羊肉串，我們禁不住加入舞蹈行列，使阿禾公路充滿了生氣活力。抵達阿禾村後休整，還繼續前往喀納斯遊覽。

從阿禾公路下山後，我們在布爾津住了一晚，這是一充滿俄羅斯異國風情的城市，額爾齊斯河繞過此城，這是一條可通北冰洋的河流，在布爾津有一座中俄航運紀念館，位於中俄老碼頭舊址，展示這城市曾是中蘇水運的樞紐，三十年代還被稱為「小上海」。1950年代，可可托海發現許多稀有礦石，新疆80%的礦產，都由此運到蘇聯來抵國債，最高峰時期有35艘運貨船隻，航運業務後來逐漸式微，1962年劃下句點，我看到這段歷史，才知道新疆雖在內陸深山中，但也是交通的節點。

獨庫公路穿越天山，像進入一所地質博物館。(作者提供)
獨庫公路 探索天山屋脊

獨庫公路知名度遠高於阿禾公路。這是一條縱貫天山脊梁的景觀大道，從獨山子到庫車，長561公里，分北、中、南三段，路經雪山、冰川、草原、峽谷與湖泊，由於地理環境與天候變化，有「十里不同天，一天遊四季」之稱。我們的獨庫公路行程，因天候變化，只走了南段與中段，但景色已讓人畢生難忘。

南段從庫車出發，庫車又叫龜茲，是歷史古城。公元前383年，前秦將軍呂光率軍從長安跋涉十月，抵到龜茲城外準備攻城，其主要目標之一，就是要請佛教高僧鳩羅摩羯到長安傳經，此舉說明當時龜茲文化宗教底蘊已非常深厚。市裡剛開幕不久的龜茲博物館，展覽內容豐盛，進館參觀是一文化盛宴之旅。

獨庫公路在巴音布魯克的草原，是打卡最美地方。(作者提供)
離開庫車不多時就到了天山神祕大峽谷，大峽谷的丹霞地貌，色澤多樣，只能以鬼斧神工來形容。我們走進一峽谷，僅能容2至3人迴轉，仰望天空像一線天，有些人留在峽谷裡，等候和觀看陽光的流動。離開大峽谷，一路爬升，雪山冰川就在眼前，大小龍池就在腳下，一藍一綠像一雙會眨的眼睛。不久車子停在巴音布魯克，其意是豐富的泉水，這裡是中國最大的高山草原，有九曲十八灣的開都河，湖泊灣曲河流加上夕陽，據說可以看到九個太陽的迴照。到了獨庫公路中段，我們轉入到那拉提草原，獨庫公路的美景就烙印在心中。

中巴友誼公路 列史詩等級

中巴友誼公路 (314國道) 位於南疆，是從喀什到中巴邊界的「紅其拉甫」口岸，這是一條讓人敬畏大自然的史詩級公路。起點的城市喀什人文薈萃，清末民初，英俄在此都設有使館，收集情報進行地緣政治帝國大博弈活動。1890年英國駐喀什第一任總領事叫馬繼業，是中英混血的英國人，也是首任英國派遣覲見大清乾隆皇帝特使馬嘎爾尼的後輩。馬繼業的夫人凱瑟琳寫了一本「外交官夫人的回憶」，談在喀什生活的經驗，是了解早期西域生活很好的讀物，她談到在離海洋最遙遠的內路城市-喀什，官方的宴請，還是離不開燕窩、海參與魚翅。而吃海參對她而言，是災難式的經驗。我在喀什導遊張曉龍精心安排吃了鴿子湯麵，據說是低脂又能養顏，就無顧忌大吃起來。

中巴友誼公路從喀什出發，一路往西奔向帕米爾高原，到中巴邊界的紅其甫門，公路兩側都...
喀什的古城，每天有開城儀式，時間長20分鐘，有歌舞、雜技與歷史情景劇表演，進到古城可逛上半天。老城的民宅，一推開門就是中庭，我們參觀一民宅，中庭樹木有幾層樓高，生活其中人情濃郁。對歷史有興趣的人，喀什還有香妃園，左宗棠與林則徐的紀念館可以參觀。

踏上中巴友誼公路，就不斷往4000公尺以上的帕米爾高原爬升。沿途有奧依塔克冰川公園、白沙湖，被譽為冰山之父的慕士塔格峰、塔縣的石頭城，一直到紅其甫門。處處驚險，才知道帕米爾高原的險峻，伴隨著令人驚艷的景色。

喀什是中巴友誼公路的主要城市，也是古絲綢之路必經之地，有深厚歷史底蘊，每日古城開...
中巴友誼公路公路旁的濕地，牛羊駱駝悠閑覓食，遠處層層的高山，雪峰連連。(作者提供...
縱橫交錯 留歷史人物蹤影

新疆這三條公路加上絲綢之路縱橫交錯，道路上有張騫、高仙芝、成吉思汗、左宗棠、林則徐、文成公主、王昭君、法顯、玄奘、鳩摩羅羯、李白和西方的馬可波羅與斯文赫定這些歷史人物的蹤影，李白「關山月」詩言：「明月出天山，蒼茫雲海間。長風幾萬里，吹度玉門關。」描述壯闊的山河。而這些歷史人物在此創造璀璨的篇章，走在其上讓人心中澎湃不已。

