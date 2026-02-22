我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

封面故事／北疆喀納斯湖 4個謎樣故事

刁冠群
喀納斯湖是中國5A級景區，有高山湖泊，原始森林，雪山冰川，被稱之「東方瑞士」。(作者提供)
山野還在熟睡，我早早起身，想和喀納斯的晨霧和金秋山林結一面之緣。拉開民宿的窗簾，印入眼簾是綠草如茵的草原，一直到山腳，遠山繞著一條像絲巾的雲霧，像帶著面紗的少女，令人著迷，山頂彩雲片片，正等候朝陽的登場。

我住的民宿，應該再翻過幾個山頭就到中俄邊境吧。前晚，民宿安排了一部小巴到村裡來接我們，在天色昏暗之際入住進來。從民宿門口，看到一里遠之處，燈火閃爍，還聽到微弱的音樂聲。民宿的經理說，村裡有一篝火晚會，晚上會稍為熱鬧些，我們不介意，因為這裡時間是靜止的，實在太寂靜了。在這舖滿漆黑的夜晚，我們走到屋外看看星空，數數那被稱窮人珍珠的星星，很快山野就沉默下來，偶而聽到狗吠聲，一夜寂靜到天亮。

朝陽緩緩升起，民宿前的草地，舖了一層薄霜。(作者提供)
喀納斯的晨霧，是最美的景色。看到此景，時間彷彿靜止了。(作者提供)
清晨起身後打開門房，才看清楚四周，小木屋旁是一氈房，房前還繫著幾匹馬。木屋後不遠處，就是一片高山森林，時節已到9月底，山林一片金黃，還陪襯著紅葉，撒滿了整個山區。經理告訴我們，早上地上結霜，行走務必小心，但美景隨著陽光不斷變化，我們顧不得冰霜，直奔草地，想看看群馬和遠方喀納斯湖的清晨容貌。

喀納斯位新疆西北與俄國、蒙古和哈薩克斯坦邊界處，喀納斯湖是阿爾泰山脈的高山湖泊，長24公里，寬約2公里，群山環繞，2008年成為一國家公園保護區，公園的高山、湖泊、河流、草原和圖瓦人三個村—禾木村、喀納斯村與哈巴村，成為主要的景點。

臥龍灣在碧水中有一個龍形小島，故此得名，景色宜人。(作者提供)
1.圖瓦人來自何處？

人問，圖瓦人來自何處？這問題成為喀納斯四個謎樣故事之一， 圖瓦人口目前約有2萬多人，主要居住在喀納斯湖附近。相傳成吉思汗西征，率領大軍來到喀納斯，士兵水土不服皮膚生瘡病倒，聽聞此地的山間溫泉可以治病，於是在此療養，居然恢復戰力，山間溫泉最後成冷泉，成吉思汗感恩大地，留下部分人馬，在此看護這片淨土和眷養馬匹，這些人世代定居於此，後以圖瓦人稱之。

我住的民宿小木屋旁，住了一位老太太，清晨打開窗戶，看到她忙碌整理家務，還揮手和我們打招呼，我不知她是圖瓦人還是哈薩克人，民宿經理說，這塊物業是向她們租用。寒冬一到，老太太一家就下山住到城裡。哇，這是不是新的游牧生活，我這樣問道。不過圖瓦人的好客熱情，大家熟知，在冬天大雪紛飛的日子，待在圖瓦人的小木屋裏，圍坐在木屋裡的長桌，喝著剛燒出帶點鹹味的奶茶，還吃著油炸的包爾薩克，大夥打趣聊天，這種原汁原味的生活，才真正感受到圖瓦人的厚實民風，難怪喀納斯在厚厚的雪花季節，仍是中國最熱門的景區。

穿過禾木橋進到一片白燁林，沿著木棧道可以直接上到哈登觀景臺，夕陽餘暉中的禾木村，...
穿過禾木橋進到一片白燁林，沿著木棧道可以直接上到哈登觀景臺，夕陽餘暉中的禾木村，一片金黃。(作者提供)

喀納斯劃為國家公園保護景區，為了減少汙染維持園區的環境。所有的車子，都需要停在遊客服務中心，一切交通往返，改搭公園免費的區間車，巴士乾淨且方便，我們在9月下旬抵達遊客服務中心，好似進到金色童話世界。中心還有一寬闊的停車場，中心名為「賈登裕」，一聽就像人名，不錯「賈登」是人名，加個「裕」，在圖瓦語就是「賈登的家」，但他不是英雄豪傑或政治偉人，而是一凡夫俗子，為了家園和豺狼拚鬥，最後以他的死來換取野獸對窮人的憐憫，使喀納斯成為一安寧之地。

保護喀納斯，不只是賈登，在禾木村外有一草原樹立許多巨石雕像，兩、三千年前，這些石人散落在阿爾泰山脈各地的草原，守護各地英雄的墓地，後來集中一起。石人的高度比一般人稍高，13世紀成吉思汗曾在此祭祀，並由此出發踏上西征之途，最後創建了蒙古大帝國。據說，現在草原夜晚會傳出石人呼喚戰友的聲音。這是多麼令人動容的傳奇故事。

在喀納斯出入，都依賴大眾交通工具，所以需要許多步行。從禾木村到雲頂山莊，需先走過禾木木橋，翻越小山丘才到山頂，傍晚時分，在步行道上看到禾木村山谷夕陽餘暉的變化，到了山頂瞰望村莊燈火闌珊亮起，這是在禾木村最賞心悅目的一段行程。

2.謠傳有水怪？是大紅魚？

在喀納斯想瞰望湖景，需從村裡搭小巴到觀魚台的登山口，一位山野守護員說：不登觀魚台，不足以領略喀納斯美景。走到觀景台共有1068階梯，雖然辛苦，但一步一景，不會令人失望。如果幸運的話，在觀景台看到水怪，那更不虛此行。

喀納斯湖謠傳有水怪，是大紅魚？ 還是鯨魚與龍的混合體？沒有人真正看到。但是人們就是喜歡神祕的故事。我還坐上游艇，在湖面航行一個小時找尋水怪，無功折返，但水怪已成為喀納斯四個謎樣故事之二。

臥龍灣在碧水中有一個龍形小島，故此得名，景色宜人。(作者提供)
3.河水顏色 隨四季變化？

離開喀納斯前，我們到神仙灣，月亮灣與臥龍灣步行，這三個景點都有巴士停靠，遊客可走棧道也可走健行道。晨霧、泰加林木和山水，把這三個灣架構成美學上無懈可擊的圖像。神仙灣的晨霧，是攝影家衷愛題材，天未亮就守在河邊，等候晨霧的騰昇，晨霧的翻騰變化，如同神仙的變法，或許以此取名神仙灣。

臥龍灣主要是河中有一沙洲，草木茂盛，從岸邊遠望看似水中的蛟龍，所以以此命名。當地人的想像力讓我折服，有了這條龍，一年四季不同的景色，可以有不同的解說和故事。使喀納斯的魅力，延展開來。在臥龍灣形成時，月亮灣也不遑於後，喀納斯河水在月亮灣最為平靜，平靜的河水，顏色隨四季變化，有時呈乳白色成為白湖，這是河水礦物質的變化，過去百思不解，因此成為喀納斯四個謎樣故事之三。

4.千年枯木 從哪裡來？

我們在這三個河灣步行了一上午，偶遇神仙的晨霧，看到蛟龍一身的金黃，到了月亮灣，幻想已到天堂樂園。接著要去喀納斯湖的北岸，探索第四個謎樣故事—千年枯木長堤。在湖的北方湖口處，有長達1公里由枯木堆積形成的長堤。為何枯木堆積在上流的湖口處？這些枯木從那裡來？在詢問導游後，此地偏遠，沒有車可以抵達，通常只有林務人員翻山越嶺，才到此處。看樣子這個謎樣故事，須交給後人來解答。

禾木村村裡有各種餐廳，剛宰殺的羊隻掛在進口，此地的羊肉鮮美。(作者提供)
回到家，我閱讀了康劍的「喀納斯湖 一位山野守望者的自然筆記」，這是一本文字優美，記載喀納斯湖生態環境的書。他提到喀納斯湖逆流山風與河水的自然現象，我想這第四個謎樣故事與這龐大力量有關吧。這時我也悟到，守護喀納斯千年的圖瓦人所說「山再高也在雲下，人再高也在山下」的道理，也就是大自然沛然莫之能禦的力量，足讓我們敬畏學習。

哈薩克斯坦 長堤 邊境

