移民專頁／提交I-485後 在美停留≠合法居留

鄭毅律師主答

讀者問：

我的STEM OPT在2026年1月到期。我打算和女朋友結婚，女朋友是綠卡(可入籍)。假設馬上提交I-130和I-485，估計10個月(2026年7月)可以拿到新EAD，計畫在STEM OPT過期前提交I-485。因為已經提交了I-485，有AOS，所以我STEM OPT過期之後也可以在美國合法居留。這個理解對嗎？需要10個月時間算合理嗎？

答：

1.你女朋友目前只是綠卡身分，即使你們馬上結婚，你也不可能立刻遞交I-485和I-765申請。因為綠卡申請配偶，是需要等排期的，只有排期排到，才可以遞交I-485申請。

2.你們結婚後，你綠卡身分的太太先為你遞交I-130申請，在明年你STEM OPT到期前排期排到，或者在此日期前你太太已成為公民 (基於目前的入籍申請處理時間，這種可能性不大)，你可以遞交I-485申請。

3.至於你問的遞交了I-485，有AOS所以STEM OPT過期之後也可以在美國合法居留問題，這裡涉及兩個概念，即unlawful status (非法身分)和 unlawful presence (非法居留)。在遞交了I-485後，法律允許申請人在美國停留等待，直到I-485結果出來，這段時間的停留，屬於authorized stay，不構成unlawful presence，即將來臨後，不會產生三年或十年的禁令。但這並不是說這段停留屬於合法身分lawful status，因為從法律上講，只要I-94卡過期，或學生身分過期，之後的停留都屬於非法身分unlawful status。

在法律上，在身分過期後，處於unlawful status，即使在等待綠卡期間，移民局仍有權力將外國人置於遞解出境程序當中。但在過去，在實踐中，這樣的事極少發生，通常都是I-485被拒絕後，申請人仍然留在美國，有時移民局才會發出Notice to Appear，將外國人置於遞解出境程序當中。

但是，在目前的移民環境裡，如果非移民身分過期，在等待I-485期間，不能完全排除被置於遞交出境程序的可能。所以，如有可能，在等待I-485期間，如能維持某種非移民身分，比較安全。

綠卡 移民 OPT

