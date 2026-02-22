醫藥／除痣開好運? 痣可看健康問題 自我檢查揪壞痣

痣除了帶來好運或壞運，最關鍵的是健康問題，不好的痣很有可能潛在罹癌風險。(圖／AI生成)

不少民眾想先除去臉上的痣以求開運，其實痣有好壞之分，除了民間傳說與運勢有關，更關鍵的是健康問題，部分的痣有可能有潛在罹癌風險，不可輕忽。

在面相學來看，痣有好痣、壞痣之分，如果痣又大又黑，屬大吉痣；痣在眉上，則多是非；像瑪麗蓮夢露在顴骨下方的痣，則是魅力痣；眼下痣則易夫妻散；眼尾痣易犯桃花；嘴上痣則食祿運好；上唇痣則重感情；下唇痣則多愛吃。

★擔心黑痣癌變 及早就醫

不少人會因痣的位置長得不好，想改運而除痣，但也有人擔心黑痣癌變，應及早就醫檢查診斷。

台灣皮膚科醫師周宛儀指出，想除痣的人不少，處理部位多半以大家看得到的臉部為多，身體的痣，除非長在看得到的地方，否則較少人除痣。有些患者因為面相學等因素，會說「這顆痣要點，那顆痣不要點掉」，但提醒大家，若痔突然變大、流血、摸起來有硬塊感，有可能是黑色素細胞瘤，應早期切片檢查。

黑色素細胞瘤是皮膚癌中預後最差的類型，有淋巴轉移的可能，周宛儀說，臨床上可以用「ABCDE」原則，初步判斷痣的好壞。醫師也會皮膚鏡去觀察更多細節，綜合評估這顆痣是良性的？還是有偏向壞性的可能，若是「不好」的痣，不能建議直接雷射處理，必須切片檢查。

周宛儀表示，常曬太陽或有皮膚癌家族史等，都是黑色素細胞瘤的風險因子，亞洲人容易出現在肢端，有時會長在指甲，也就是「縱向黑甲症」，可以觀察顏色是否均勻、會不會太寬等，有時候跟摩擦刺激或指甲的痣有關。

痣容易和其他皮膚科症狀或疾病混淆，如老人斑、黑色丘疹皮膚病、鱗狀細胞癌、基底細胞癌等，周宛儀指出，這些常被當痣除掉，「不好的痣用雷射去除後會比較麻煩」，會導致難以判斷是什麼類型腫瘤 ，還有無法完全切除等問題。

★除痣到皮膚科 雷射處理

部分的痣是良性，但老人家罹患皮膚癌機率比年輕人高，周宛儀建議，除痣還是要到皮膚科，由醫師評估後決定可用雷射處理，或是到大醫院做進一步切片檢查，若確診是惡性，就需要廣泛性切除。

周宛儀說，隨著年紀增長，加上經年累月日曬，有時候痣會產生變化，老人家身上如果有特殊的痣或奇怪的硬塊，或突然長很大、流血、看起怪怪的、摸起來硬硬的，就要注意，趕快至皮膚科檢查。

★黑痣ABCDE檢查法

A asymmetry：不對稱性。惡性腫瘤大多看起不對稱。

B border：邊緣。惡性腫瘤大多邊緣不平滑、不規則。

C color：顏色。惡性腫瘤大多顏色不均勻。

D diameter：大小。後天發生腫瘤直徑超過0.6公分要特別注意。

E elevation：隆起。惡性腫瘤生長快速，會在數周至數個月內快速隆起。