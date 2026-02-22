娛樂／2026大片齊發 你最期待哪一部?

「極限返航」電影海報。（取材自IMDb）

農曆年到來，好萊塢 也正蓄勢待發，在新的一年為全球觀眾奉上多部兼具藝術深度與商業分量的年度巨作。娛樂媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）早前開出一系列片單，預告2026年將是影壇極具指標性的一年。在走過了後疫情時代的調整期後，多位當代大師如史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan），以及多個影史經典系列，都將在這一年的春季過後接力登場。以下是2026年最受矚目的影視藍圖整理，邀您一同走入這場大銀幕的歲月巡禮。

春季：孤獨科學探索 與流行傳奇回響

首部值得關注的重頭戲是定於3月20日上映的「極限返航」（Project Hail Mary）。本片改編自暢銷作家安迪威爾（Andy Weir）的同名小說，他過去的作品「火星任務」（The Martian）曾被改編成膾炙人口的電影。此次由實力派男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演，描述一位在外太空醒來卻喪失記憶的科學家，必須在極度孤獨的環境下，憑藉科學素養與未知的盟友合作，挽救地球文明免於滅絕。對於喜愛硬派科學與人文關懷的長輩讀者而言，這部作品展現了人類在困境中不屈的意志力，極具啟發性。

緊接著在4月中旬，全球歌迷將迎來一場跨越世代的情感共鳴。傳記電影「麥可」（Michael）將公映，這部電影由曾經執導「震撼教育」（Training Day）的安東尼法奎（Antoine Fuqua）掌鏡，試圖還原「流行音樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）傳奇且充滿爭議的一生。

傳記電影「麥可」由麥可傑克森親姪子賈法爾傑克森擔綱主角。（取材自IMDb）

值得一提的是，製作團隊為了追求真實感，特別選中麥可的親姪子賈法爾傑克森（Jaafar Jackson）擔綱主角，他在片中展現出的舞姿與神韻，據「好萊塢報導」引述內部人士說法，幾乎達到了真假難辨的程度。對於許多在1980年代移民美國的華人而言，麥可傑克森的音樂不僅是美國文化的象徵，更是大家初抵異鄉、融入主流社會時最深刻的感官記憶。

夏季：大師回歸 與科幻經典再定義

隨著時序入夏，5月與6月的影壇將由資深導演出場坐鎮，5月22日上映的「曼達洛人與古古」（The Mandalorian & Grogu），是盧卡斯影業「星際大戰」（Star Wars）系列在暌違多年後再度回歸大銀幕的作品。自從1977年第一部「星際大戰」問世以來，這個系列伴隨了無數影迷成長。

此次由影集版原班人馬執導，探討師徒之間的傳承與忠誠，這類強調「家族感」與「尊師重道」的主題，向來與華人的核心價值觀不謀而合。

「曼達洛人與古古」是「星際大戰」系列暌違多年後再度回歸大銀幕的作品。（取材自IMDb）。（取材自IMDb）

6月則是傳奇導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的時刻，他將於6月12日推出一部以UFO為題材的科幻新作「揭密日」（Disclosure Day），史匹柏導演過去曾以「第三類接觸」（Close Encounters of the Third Kind）與「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）定義了人類對宇宙生命的想像。

在2026年，「揭密日」中艾蜜莉布朗（Emily Blunt）與柯林佛斯（Colin Firth）兩位演技派明星，重新探討政府隱瞞外星生命存在的社會議題。

史蒂芬史匹柏將在6月推出科幻新作「揭密日」；圖為電影海報。（取材自IMDb）

此外，皮克斯工作室（Pixar Animation Studios）也將於6月19日推出「玩具總動員 5」（Toy Story 5）。這回故事重心放在傳統玩具如何面對平板電腦與人工智慧等現代科技的衝擊，讓闔家欣賞的觀眾在享受動畫樂趣之餘，也能反思科技進步對家庭溝通帶來的改變。

「玩具總動員 5」電影海報。（取材自IMDb）

盛夏高峰：諾蘭巨作 與超級英雄巔峰對決

7月份的好萊塢將迎來2026年最具話題性的「神級」對決，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的全新神祕作品「奧德賽」（The Odyssey）定於7月17日上映。雖然目前劇情細節仍受高度保密，但「好萊塢報導」披露，這部電影將再度運用 IMAX 的極致攝影技術。卡司名單包括了麥特戴蒙（Matt Damon）、湯姆霍蘭德 （Tom Holland）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與千黛亞（Zendaya）。諾蘭導演一向擅長處理時間、記憶與物理概念，他的電影往往需要觀眾投入高度的專注力與思考，對「諾蘭粉」而言無疑是年度必看的藝術指標。

諾蘭新作「奧德賽」將於暑期檔上映；圖為劇照。（取材自IMDb）

緊接著在7月24日，漫威 影業（Marvel Studios）將推出「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）。這部電影標誌著湯姆霍蘭德飾演的彼得帕克進入全新的人生成長期。在漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）紛紛擾擾多年後，這部作品預計將回歸英雄本質，探討責任與成長。

「蜘蛛人：重生日」電影海報。（取材自豆瓣電影）

年底：沙丘史詩終章 與反派傳奇轉身

當2026年進入尾聲，12月將有兩部具有「紀念碑式」地位的作品等待觀眾。首先是12月18日上映的「沙丘：救世主」（Dune: Messiah）。導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）將為他的「沙丘」三部曲畫下句點。

這部改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）經典文學的作品，以宏大的敘事探討了宗教、權力、生態以及宿命。提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演的「保羅亞崔迪」（Paul Atreides），將在這一集中面對身為領袖的沉重枷鎖。其壯麗的視覺美學與充滿哲思的對白，想必能贏得喜愛古典史詩文學讀者的青睞。

「沙丘：救世主」是導演丹尼維勒納夫重啟該系列的最終章。（取材自IMDb）

同月，另一場影壇盛事是「復仇者聯盟：末日崛起」（Avengers: Doomsday）。這部電影在製作階段就引發了全球騷動，原因在於曾以「鋼鐵人」（Iron Man）引領漫威宇宙20年的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），宣布將以經典反派「末日博士」（Doctor Doom）的身分回歸。

這是一場演員演技與角色認知的巨大挑戰，由羅素兄弟（Russo Brothers）再度執導，預示著超級英雄類型電影將進入一個更為黑暗、也更具戲劇張力的轉折點。

縱觀「好萊塢報導」所列出的2026年片單，我們不難發現一個趨勢：在技術日新月異的今天，頂尖的電影創作者依然致力於挖掘人性深處的故事。

無論是太空中的孤獨探索，還是傳奇歌星的生命起伏，抑或是跨越星系的史詩戰爭，這些故事的核心始終與「人」息息相關。

（娛樂新聞組整理）