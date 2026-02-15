封面故事／馬年來臨 「馬年郵票」搶先登場

美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)

農曆新年是世界上廣為慶祝的文化節日之一，2026年是農曆丙午馬年，五行屬火(丙火)，是60年一遇的「火馬年」」(Year of the Fire Horse)，象徵著熱情、光明與活力。美國郵政 總局(US Post Services)發行一枚生肖紀念郵票，各地政府、民間企業和社區團體也有多項慶祝活動，華人 社區更是期盼「馬到成功」，國泰民安，人壽年豐。

馬年生肖郵票 受歡迎

馬是人類的好朋友，也是生活和生產的重要工具，在中華文化中具有重要地位。為慶祝農曆馬年來臨，美國郵政總局(US Post Services)將發行農曆新年系列紀念張(Souvenir sheet)中的第七枚小型張。

這套生肖郵票以藝術家卡米爾·周(Camille Chew，譯音)創作的剪紙面具為特色，分別描繪了12生肖中的12種動物。美國郵政總局藝術總監阿卡拉(Antonio Alcalá)根據布魯斯(Sally Andersen-Bruce)拍攝的面具照片設計了這枚郵票，馬面容長，紅色主打，粉色襯底，綠色點綴；鼻梁骨為中線，兩側眼耳對稱，吊墜線條流暢，完美融合傳統藝術與現代設計，票面色彩喜慶。據該局官網，這枚生肖郵票於2026年2月3日在休士頓(Houston)首度發行。

火馬年生肖紀念郵票小型張(Miniature sheet)，右上角印有「2026」字樣，在馬首圖樣正下方是英文「LUNAR NEW YEAR」(農曆新年)。由於馬年版小型張限量發行，但生肖郵票向來廣受歡迎，集郵愛好者爭相收藏。因此，郵政總局一經發行，洛陽紙貴，很快銷售一空。

自從1981年前總統雷根(Ronald Reagan)首次發表農曆新年祝賀文告以後，歷屆美國總統蕭規曹隨，都會在春節前夕向亞裔 祝賀農曆新年。1993年美國郵政總局開始發行一套剪紙造型的12生肖郵票，由華裔藝術家李健文設計，到2005年發行完畢，肯定亞裔和華人對美國建設的積極貢獻。

自2020年起，美國郵政總局又推出新版農曆年郵票系列，也是該機構歷史上的第三套農曆新年小全張郵票，既是商業活動，更是文化交流。

這系列郵票後續將持續發行至2031年，內容包括羊年、猴年、雞年、狗年及豬年郵票。

火馬紀念幣 活力奔放

美國Merrick鑄幣公司(The Merrick Mint, Inc.)亦獲得授權，推出一套馬年紀念幣收藏品，主題圖案中心是一個漢字「馬」，兩側四匹金馬騰躍，象徵財富的條紋圍繞周遭，紙幣面額分別為1美元、2美元、20美元，裝在喜慶的紅色紙夾裡，旨在頌揚火馬熱情奔放、充滿活力的精神。網站：https://luckymoneystore.com/

據該公司官網介紹，其中2美元的馬年版吉利錢，正面印有第三任總統傑斐遜(Thomas Jefferson)簽署1776年「獨立宣言」的著名肖像，全球限量發行8888張，每張2美元紙幣均為美國法定貨幣，配有獨家燙金信封和高級紅色封套。

同時，加拿大皇家鑄幣廠(Royal Canadian Mint)也推出火馬年純金生肖紀念金幣，頒揚馬的特點：勇猛、睿智、果斷，象徵著大膽的開端和勢不可擋的能量。這枚重量15.43克(1/2盎司)、純度99.99%的金幣，生動地展現了馬的活力，牠在烈日下昂首闊步，周圍環繞著象徵好運和優雅的茉莉花。這是該公司農曆新年金幣系列第五枚，全球限量發行1888枚，這份禮物或收藏品，獻給所有在2026年迎來人生重要里程碑的人們。根據中國12生肖，屬馬的人以其魅力、智慧和無畏的成功追求而聞名。

加拿大皇家鑄幣廠推出2026馬年紀念金幣。（本報記者／攝影）

玫瑰遊行 馬術迎馬年

農曆馬年文化極具象徵意義、文化地位和精神內涵，馬在中華文化中代表陽剛、力量、速度、耐力與青春活力。馬年文化強調勤勞奮鬥、積極向上的人生態度，並發展出與馬相關的衣食住行現象，包括民間最流行的祝福語「馬到成功」。在美國傳統節慶活動中，最有代表性的包括巴沙迪那玫瑰花車遊行(Pasadena Rose Parade)的馬術表演。

巴沙迪那玫瑰花車遊行，白馬花車喜迎新年。(丁曙／攝影)

2026年元旦玫瑰花車遊行的主題「團隊合作的魔力」(The Magic in Teamwork)，有17支馬術隊參加，在長達5.5哩的遊行路線，馬術隊與花車、遊行樂隊和娛樂表演融為一體，為現場和電視觀眾帶來精采表演，成為加州最刺激的新年慶祝活動，也為火馬年錦上添花。

自1890年首屆玫瑰花車遊行以來，馬術表演一直是遊行及其周邊慶祝活動中不可或缺的一部分。每支馬隊都以技巧、特色和傳統表演的完美融合，為新年伊始營造歡樂氣氛。

2026年入選的馬術隊伍展現了來自全國各地，從歷史悠久的美軍騎兵隊到屢獲殊榮的墨西哥馬術隊，再到牛仔競技表演隊。這些隊伍共同代表著幾代人的馬術精神、文化自豪感和社區服務，讓巴沙迪那的科羅拉多大道(Colorado Blvd.)現場乃至世界各地的觀眾快樂。

觀賞玫瑰花車遊行的馬術表演，民眾有機會閱盡各式名馬。從高大雄健的騎兵戰馬，到嬌小玲瓏的矮種馬，從翩翩起跳的舞馬，到鬃毛修長飄逸的賽馬，品種繁多，應有盡有，愛馬人大飽眼福。

例如，海軍陸戰隊山地騎兵團儀仗隊(Marine Corps Mounted Color Guard )，再現了軍人勇猛英武的風采，他們頭戴白色大蓋帽，身著鑲紅條的黑制服，手持國旗和軍旗，威風凜凜。「新野牛戰士」(The New Buffalo Soldiers)騎兵隊，頭戴圓帽、腰佩軍刀、胯下戰馬，剽悍粗獷，再現內戰時期聯邦騎兵的英姿。

當然，馬術並非男士的專利，女騎手的表演亦有華麗颯爽風格。由娘子軍組成的騎術舞蹈隊，姑娘們頭戴牛仔帽、身穿緊身服，兩腿站在馬背上，左手牽轡繩，右手高舉向觀眾致意，贏得滿堂喝采。另由女性名人或名人家庭乘坐的四輪馬車，通常由兩匹或四匹嬌小玲瓏的矮種馬拉牽，揚蹄信步，穩穩當當。有些富豪的花園裡飼養矮種小馬當寵物。

巴沙迪那玫瑰花車遊行，牛仔馬術隊舉著星條旗神采飛揚。(丁曙／攝影)

六駿石碑 兩塊在美國

值得一提的是，古往今來，戰馬和戰將往往都有深厚的感情。中國歷史上著名的「昭陵六駿」，也就是唐太宗李世民昭陵前的六塊駿馬浮雕石刻，分別是「拳毛騧」、「什伐赤」、「白蹄烏」、「特勒驃」、「青騅」和「颯露紫」，造型栩栩如生，成為石刻藝術珍品。

其中「颯露紫」和「拳毛騧」兩碑現存於美國費城賓州大學東亞博物館，另四塊石碑藏於西安碑林博物館。當年李世民先後騎著這六匹駿馬南征北戰，並在生前為坐騎刻碑，紀念自己和戰馬出生入死的經歷。