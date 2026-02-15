旅遊／愛琴海雙寶石 浪漫化不開

我的頻道

夢幻藍白景致遠近馳名的聖托里尼。（圖／作者提供）
希臘，許多人第一印象想到的是：聖托里尼島(Santorini)與米克諾斯島(Mykonos)，藍白相間的建築群，充滿異國風情的浪漫氛圍，簡單的色調卻美得令人移不開眼。而有「愛琴海雙寶石」之稱的這兩個島嶼，白天陽光燦爛、海風除除，入夜更是散發著愛琴海的熱情，讓到訪過的旅客深深著迷。

我們這趟希臘之旅，就是搭遊艇暢遊這兩個著名的島嶼，不論浪漫純白聖托里尼，或是米克諾斯的海港風車，都讓我們難以忘懷，回到美國後還是心心念念期待著再訪。想藉由這篇文章來和大家分享聖托里尼和米克諾斯雙島之旅心得。

白色迷宮般的聖托里尼風光。（圖／作者提供）
聖托里尼 醉人的藍白

聖托里尼位在雅典的東南方，多年以來我們對希臘最深刻的記憶點就是愛琴海和藍白教堂，在還沒去之前，聖托里尼是我們最期待的小島，不過老實說，實際去到聖托里尼後，我們其實有一點點小失望，並不是聖托里尼島不好玩，而是觀光客真的太多太吵雜了。

當我們的船隻緩緩靠岸，聖托里尼的天空泛起微藍，海風輕拂，帶來一絲清涼。白色的房屋、藍色的穹頂靜候著來訪的遊人，我們特意換上許久未穿的外套，心中默默期盼能在這片藍白交織的畫卷中，尋覓屬於自己的浪漫。聖托里尼以藍白相間的房屋、藍頂教堂與壯麗的火山口景觀聞名於世，是世界上最著名的島嶼之一，也是近代「浪漫」的代名詞，蜜月旅行的首選地。而這座以夢幻藍白景致遠近馳名的度假天堂，更有著全世界最美麗的日落。它的多元性遠比我們腦中浮現的愛琴海和藍白教堂還要豐富，它的魅力更是要親身走入才能徹底明白。

聖托里尼街道狹窄蜿蜒，腳下的鵝卵石彷彿低聲訴說著古老的故事。我們並非專業攝影師，但眼前的每一幕都美得讓我們情不自禁地按下手機快門，生怕錯過任何一幅如畫的風景。聖托里尼白色房屋與藍色門窗構成夢幻景致，爬上村頂的威尼斯城堡，能俯瞰聖托里尼及愛琴海，是希臘旅遊攝影的最佳場景。鎮內還有多座拜占庭教堂。我們信步而行，微風輕拂裙襬，在那一刻，寧靜、和諧與飛揚的心情完美交織，我們真希望能一直沉浸在這種氛圍中，不必回頭。

在聖托里尼，除了伊亞日落與藍頂教堂，還有一條被譽為不可錯過希臘小島的夢幻路線：沿途攀登小島山頂。這條散步路線結合自然景觀、傳統村落與壯麗火山口景色，是希臘必去景點與希臘自由行旅客的理想選擇。從山頂出發，沿著蜿蜒小徑，一路可欣賞白色房屋、藍頂教堂與愛琴海碧藍海景。抵達聖托里尼最高山頂，視野開闊，可將整座島嶼盡收眼底，尤其在傍晚，夕陽將火山與大海渲染成金色，成為最浪漫的聖托里尼日落散步體驗。這條路線同時深受希臘旅遊攝影愛好者喜愛，不論是晨光下的寧靜村落，還是日落時分絕美天際線，都是拍攝難忘照片的絕佳取景點。

聖托里尼錫拉夏小島的景觀聞名於世。（圖／作者提供）
錫拉夏 充滿原始魅力

錫拉夏小島(Therasia)位於聖托里尼火山群島旁，是一座充滿原始魅力的希臘小島。不同於聖托里尼的繁華與遊客人潮，小島保留了寧靜純樸的氛圍，非常適合想要遠離喧囂、深度探索的旅人，是希臘自由行與希臘小島旅遊的隱藏亮點。小島上最受歡迎的景點包括：山丘上的村落，白藍交織的小屋與蜿蜒小徑，是旅遊攝影的絕佳取景地；錫拉夏教堂則展現濃厚的宗教文化；愛好自然的旅人還能沿著海岸步道探索火山地貌。對於喜愛大海的人，小島港口與清澈的海灣是享受日光浴與游泳的理想地點，完全符合度假海灘指南的夢幻條件。

離開聖托里尼後，我們再度塔乘遊艇登上米克諾斯島後，又看到了想像中的藍天白雲的希臘景色，一棟棟純白色的房子點綴的藍色的窗戶或屋頂、加上碧海藍天，在米克諾斯島上每走一步、都會讓人感到驚喜。米克諾斯島市區的主要景點有帕拉波爾提亞尼教堂、小威尼斯、以及卡特米利風車。

米克諾斯島上的小威尼斯。（圖／作者提供）
著名的風車是米克諾斯島地標。（圖／作者提供）
米克諾斯 定格經典場景

我們首先去觀賞米克諾斯山上的波尼風車，這六個風車是米克諾斯的地標，每個人來到都一定要去拍照，米克諾斯多數的明信片都是用風車來當圖片。波尼風車位在米克諾斯之西，是處欣賞夕陽之美的好地方，連五座風車一字排開，壯闊場面總讓遊客癡迷不已。

米克諾斯島地標除了著名的五座風車，其首府是整個米島的靈魂。小鎮以基克拉迪式建築聞名，是希臘傳統建築的最佳典範之一。原先我們的規畫是要在波尼風車處看夕陽，但當天突然就搶先在夕陽前先上小山丘。這趟小山丘之旅最大的收穫，竟然是下山時在階梯上拍了很喜歡的照片！有白色房屋、有仰角還有點高的太陽、還有愛琴海。

雖然沒有佳肴美酒，但我們以一種浪漫的方式，漫步在藍白色的兩個島嶼上，與聖托里尼與米克諾斯短暫邂逅。

興建於1700年聖尼可拉斯教堂。（圖／作者提供）
