封面故事／超越「正確答案」的伴手禮

台灣味：伴手禮。(圖／Leslie Wang)

身為一位住在台灣的日本 人，我每天都在為大家對日本的熟悉程度感到驚訝。每當有人聊起連我自己都還沒踏足過的地方城市，或是隱藏版名店時，總讓我既有些不好意思，又忍不住覺得可靠而安心。

春節 將近，準備前往日本的你，行李箱裡想必也早已預留好空間，準備放入要帶給他們的伴手禮。今年該送什麼好呢？經典的點心當然不會出錯，但其實，還有更品味的選擇。

日本人一向做事細膩而認真，卻也因此常被「應該如此」的正確答案所束縛，反而讓自己變得拘謹。然而，我在台灣日常生活中遇見的一些事物裡，卻蘊藏著能輕巧鬆綁這些框架的力量。你們早已習以為常、靈活運用的那些東西，其實正是最貼心的伴手禮。

電鍋鐵爪 解放了手指

首先，請你回想一下那個不鏽鋼製的「提盤器」。有人叫它「電鍋夾」，也有人乾脆稱它為「夾盤子的那個東西」。在台灣，它早已融入日常生活到甚至不需要一個固定名稱，但事實上，這樣的工具在日本是不存在的。

如果在日本料理清蒸魚這類整尾放在盤子裡蒸的菜肴，傳統上確實有鋪上布拉起來的方法，但在現代家庭中，幾乎沒有人會為此特別準備。

多數人只好戴上厚重的隔熱手套硬撐，卻很難把手套塞進蒸鍋與盤子之間那狹窄的縫隙。好不容易塞進去了，下一秒，手套前端早已越過盤緣，浸進魚的蒸汁裡。

正是在這種時候，遇見那隻「鐵爪」，反而會因為它的俐落而愣住。運用槓桿原理，牢牢夾住盤緣，往上一提就好。過去的手忙腳亂與指尖的緊繃感，瞬間不再需要。那是一種從不自由的手指中，獲得的物理與心理上的解放。

萬用大湯匙 全能選手

當料理端上桌後，還有另一個令人驚訝的存在──「大湯匙」。在日本的餐桌與廚房裡，湯勺、筷子、飯匙，甚至做散壽司還有專用工具，依料理不同而嚴格分工。正是透過這樣的分工，日本的廚房文化得以運作。

然而在台灣，只要這一把大大的不鏽鋼湯匙就夠了。分湯、夾菜、盛炒飯，樣樣都行，簡直是超狂的全能選手。因為什麼都能用，只好直接叫它「大的湯匙」。這一把匙，彷彿在嘲笑那些不自覺替事物劃分用途、讓自己變得拘謹的日本式認真。

調味料 不被數字綁住

這種不替工具畫界線的從容，也同樣體現在調味料上。隨著台灣風潮在日本興起，滷肉飯變得熟悉起來，許多人也開始在家嘗試，用起了「五香粉」。

但這裡，日本人追求「正確答案」的性格又再次浮現。既然名為「五香」，自然就期待裡頭一定要有五種香料，並把這視為正解。事實上，日本市面販售的五香粉，也確實多半是由五種香料組成。

不過，請看看台灣超市裡的五香粉瓶身背面吧。上頭若無其事地列著六種、七種香料。即便名為「五香」，卻不執著於數字。重要的不是數量是否對齊，而是那一瓶所帶來的香氣是否和諧。

對總想找出完美答案的日本人來說，這種「其實可以更自由」的感受，會是一種愉快的刺激。實際上，不受名稱中數字限制的台灣五香粉，散發出的香氣，往往更加深邃而豐富。

鈕釦菇 烹飪好幫手

與這些調味料並列，還有一樣希望你留意的東西──鈕釦菇。

在日本，乾香菇愈大、愈厚實、形狀愈完整，愈被視為好品質。但愈是這樣的香菇，泡發時間愈長，還得花心思去除菇柄。對相信「花時間才會好吃」的日本人而言，乾香菇是一種讓人不自覺挺直背脊的食材。

那麼，像鈕釦一樣小小顆的香菇又如何呢？因為體型小，泡發時間短得驚人，不必費心去柄，也不需要切分菇傘，隨手丟進料理中就好，香氣卻濃縮得恰到好處。

其實，這對日本年長者來說，是再適合不過的伴手禮。海外食材的禮物，常因不熟悉、不好使用，讓收禮的人心懷歉意地留下「沒能用完」的遺憾。對一向認真的日本人而言，每次在廚房角落看到那袋沒用完的食材，心裡就像被小刺扎了一下。

但鈕釦菇不一樣。因為太好用、太輕鬆了，往往能毫不費力地用到最後一顆。把空空如也的袋子丟進垃圾桶的那一刻，那份清爽感，正是能讓對方日常生活變得輕盈的最好禮物。

邦提圈 粉紅色魔法繩

和這些食材一起，還有一樣東西，值得你悄悄放進行李──在台灣市場與小吃店裡，常用來綁緊塑膠袋口的那條粉紅色，做成圓圈狀的繩子，邦提圈。

在日本，若想封住吃剩的點心或乾貨，第一個念頭往往是找「專用工具」。準備各種尺寸的塑膠夾，依袋子大小選擇。要是手邊只有小尺寸的夾子，卻要夾大袋子，總會因密封不完全而感到煩躁。

但在台灣的店家裡，只見店員手指一轉，那條粉紅色的繩子便瞬間搞定，不論袋子大小，全都密封完成。對日本人來說，這幾乎就是魔法。

這一條繩子，並不只是用來綁袋子的工具。它能輕巧地覆寫掉「應該如此」的無形束縛，是一個象徵自由的結。

當這些在台灣日常中理所當然的事物，走進了容易被形式拘束的日本廚房時，新的「拿捏分寸」也隨之誕生。

其實，可以更自在一點，也更輕鬆一點。把台灣的這份溫度原封不動地遞出去，或許正是最有品味的伴手禮。

（作者為台灣料理研究家，《日本太太嚴選台灣好味與好物》作者）