悅讀／紐時去年100好書 3華裔作品上榜

去年入圍美國文學界最高榮譽國家圖書獎(National Book Awards)的李翊雲(Yiyun Li)回憶錄「自然萬物只是生長」(Things in Nature Merely Grow)，也進入此次百大圖書榜單。李翊雲的長子與次子在七年內先後臥軌輕生，次子過世三個月後，李翊雲開始提筆撰寫「自然萬物只是生長」，反思兩個兒子及他們的生與死如何交織。紐時評價回憶錄令人不安，卻不迴避悲劇，筆觸優雅雅却略帶疏離。
此外，披露蘋果是如何崛起並依賴與中國建立的營利關係的著作「蘋果在中國」(Apple in China)也榜上有名，中文版也已上市。作者麥吉(Patrick McGee)是英國「金融時報」(Financial Times)的科技記者。書中指出，蘋果透過在中國的大規模生產和投資，間接幫助中國培養了未來的科技競爭對手，但同時也為中國帶來了製造業的巨大提升。另一本已經翻譯成中文的「竹林女孩」(Daugthers of the Bamboo Grove)亦值得關注，曾擔任「洛杉磯時報」北京分社社長的德米克(Barbara Demick)，追溯了一對中國雙胞胎截然不同的人生軌跡，並揭露中國跨國收養背後的腐敗問題以及計畫生育政策下的影響。