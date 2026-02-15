悅讀／紐時去年100好書 3華裔作品上榜

書名：地獄修業旅行(KATABASIS) 作者： 匡靈秀(R.F. Kuang) 譯者： 楊睿珊、楊詠翔 出版社：臉譜 出版日期：2025年8月 「地獄修業旅行」的主角愛麗絲為了拯救她在實驗室爆炸成肉醬的教授，毅然踏上下地獄之旅，要把教授的靈魂帶回現世 (才有人主持畢業口試)。她的地獄圖繪不只是火焰、鬼魂和會說中文的閻羅王，更有各種陰魂不散的學術政治、性別困境和自我反思。 故事援引西方古典文學「下行地獄」母題，將學術生涯的荒誕、自我懷疑的恐懼和救贖沿路擺放，幸好也幫我們抖掉沉重的經典書袋，只留下聰明幽默的對話，讓這條下地獄之路走一走，可能會在某個地方突然笑出聲，卻又會在下一個場景被迫深思：我的人生是不是就像在地獄的某層裡，困住出不來？

「紐約時報 」去年底發布2025年度百大圖書，其中不乏華裔 作家作品，包括匡靈秀「地獄修業旅行」、歐大旭「南方」、李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」等。其中至少有四本也已有中譯版本。

近年來聲名鵲起的華裔新生代作家匡靈秀的全新小說「地獄修業旅行」入圍紐時年度百大圖書。(本報檔案照)

近年來聲名鵲起的華裔新生代作家匡靈秀(R.F. Kuang)，現年29歲，她最新推出的英文小說「地獄修業旅行」(KATABASIS)備受矚目，台灣譯本也已與美國原書同步出版。故事講述在劍橋大學有競爭關係的兩名研究生，為了拯救他們敬重的魔法教授而短暫結盟，對其中一位學生更需穿越冥界，拯救身陷地獄的教授。紐時評價小說怪誕大膽，人物角色鮮明真實，世界建構也熠熠生輝。

書名：Things in Nature Merely Grow (自然萬物只是生長) 作者：李翊雲(Yiyun Li) 出版：Farrar, Straus and Giroux 時間：2025年5月 李翊雲在本書開頭寫道，「這些事實必須對，卻又難以啟齒……我和丈夫育有兩個孩子，卻都失去了他們：Vincent 於2017年去世，年僅16歲；James於2024年去世，年僅19歲。他們都選擇了自殺，而且都離家不遠。死亡只需一瞬間便會成為事實，「時間線上的一個點」。如今，李翊雲開始思考、推理，尋找能夠為James留下印記的字眼。這本書是寫給James的，但它並非一本關於悲傷或哀悼的書。正如李翊雲所寫：「永不消逝的動詞是『存在』。Vincent過去是、現在是、將來也永遠是Vincent。James過去是、現在是、將來也永遠是James。我們過去是、現在是、將來也永遠是他們的父母。沒有過去和現在，沒有未來；只有現在，現在，現在，現在。」

去年入圍美國文學界最高榮譽國家圖書獎(National Book Awards)的李翊雲(Yiyun Li)回憶錄「自然萬物只是生長」(Things in Nature Merely Grow)，也進入此次百大圖書榜單。李翊雲的長子與次子在七年內先後臥軌輕生，次子過世三個月後，李翊雲開始提筆撰寫「自然萬物只是生長」，反思兩個兒子及他們的生與死如何交織。紐時評價回憶錄令人不安，卻不迴避悲劇，筆觸優雅雅却略帶疏離。

書名：南方(The South) 作者： 歐大旭(Tash Aw) 譯者： 宋瑛堂 出版社：時報出版 出版日期：2025年12月 杰伊的爺爺往生，在南部留下一座農場，全家在學期結束後前去渡假，發現當地連月乾旱、果樹病弱、百廢待舉，境地已一年不如一年。在酷熱難耐的假期中，杰伊和農場經理的兒子阿泉愈走愈近，各方面截然不同的兩人唯有一交集。在果園裡，在鎮上的街頭，兩人對彼此的吸引力與日俱增。《南方》兼具恢宏氣勢與親密感，是一幅私生活與外在現實相互衝擊的寫照。歐大旭聚焦這一家，精心刻劃他們如何在劇變年代尋找出路，將發展成四部曲，根據當代情狀演繹成煥然一新的史詩。

馬來西亞華裔作家歐大旭(Tash Aw)的新作品「南方」(The South)也榜上有名。小說講述一個馬來西亞的華人家庭，聚焦兩個階級迥異的男孩在步入成年、準備逃脫原生家庭前一段銘記刻骨的回憶，並與城鄉矛盾、氣候變化，與重創馬來西亞及鄰國的亞洲金融危機等大背景交織。該書也有中文版。紐時評價小說感性，心理層次也豐富。

此外，披露蘋果是如何崛起並依賴與中國建立的營利關係的著作「蘋果在中國」(Apple in China)也榜上有名，中文版也已上市。作者麥吉(Patrick McGee)是英國「金融時報」(Financial Times)的科技記者。書中指出，蘋果透過在中國的大規模生產和投資，間接幫助中國培養了未來的科技競爭對手，但同時也為中國帶來了製造業的巨大提升。另一本已經翻譯成中文的「竹林女孩」(Daugthers of the Bamboo Grove)亦值得關注，曾擔任「洛杉磯時報」北京分社社長的德米克(Barbara Demick)，追溯了一對中國雙胞胎截然不同的人生軌跡，並揭露中國跨國收養背後的腐敗問題以及計畫生育 政策下的影響。