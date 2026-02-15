談藝／溫伍德區 邁阿密塗的鴉聖地

藝術園內似卡通的畫作。(作者提供)

佛羅里達州(Florida)的邁阿密(Miami)有許多值得探訪的地方，溫伍德區(Wynwood)就是其中之一。這裡原本是一個工業區，後來逐漸蕭條，只留下一些閒置的地皮和倉庫。本世紀初這區域被地產商買下來後進行二次開發。因為這地方的很多倉庫和其他建築都有巨大的外牆，於是就有人出主意，請人來在這些外牆上作畫，這樣既可以在一定程度上改變這裡街區的老舊外貌，同時又能在區內打造出一個獨具特色的藝術氛圍，從而吸引更多的遊客，促進該地區的繁榮。於是就有了我們現在看到的以街頭藝術作為名片的溫伍德區。

以彩筆和顏料為題的街頭彩繪。(作者提供)

隨處可見塗鴉牆畫

那天我們乘坐網約車到達溫伍德區。一下車就感覺這地方確實是有一點落後，主要是因為建築和道路都比較老舊，不過也有很吸引人眼球的地方，那就是隨處可見的圍牆上的塗鴉和建築外牆上的圖畫。

「塗鴉」這個中文詞的發明者應該是唐代詩人盧仝。他的幼兒在他案上亂塗，讓他覺得又可氣又無奈。他把這情形寫入了《示添丁》一詩中，其中的幾句是這樣的：「忽來案上翻墨汁，塗抹詩書如老鴉。父憐母惜摑不得，卻生痴笑令人嗟。」在古代，人們將品質不高的書畫形容為「塗鴉」，而一些書畫家也常用這個詞作為談及自己作品的謙詞。現如今，人們是將小孩子在紙上亂寫亂畫稱為「塗鴉」。

建築物外牆上的巨幅彩色圖畫。(作者提供)

在建築物上寫字和畫圖在西方有很長的歷史。上世紀六、七十年代，美國紐約等城市的一些人在街頭的牆上寫字來表達他們的想法，願望或不滿，也有用圖畫來進行情感宣洩的，這些圖畫往往是誇張的，扭曲的，顏色則常常是濃烈的，鮮艷的。

這樣的寫與畫在英文裡叫Doodle，中文就翻譯成「塗鴉」。這還真要感謝我們的老祖宗發明了這個詞，它不僅在詞意上和Doodle相似，而且這樣譯還很傳神。

藝術園內黑白兩色的頭像畫。(作者提供)

這種屬於自我表達以及常常帶有反叛意識的街頭塗鴉，後來發展成為獨特的街頭藝術，它在英文裡也有一個名稱叫Graffiti，中文通常也譯作「塗鴉」。現如今有很多專業的畫家也參與了街頭藝術的創作，只是這樣的「塗鴉」已非小孩式的隨意塗抹，亦非街頭的亂寫亂畫，而是獨具匠心，並富有創新精神的作品。

溫伍德街頭藝術園

如果要觀賞這種專業的「塗鴉」藝術，到溫伍德區就是來對了地方，因為這裡有一個全美國獨一無二的專門展示街頭藝術的博物館，這個博物館的英文名稱是Wynwood Walls，意思是「溫伍德牆」，裡面的作品大都畫在一面面好似大牆的畫板上，在園內展示，所以這些畫也叫「牆畫」。中文則通常將這個博物館譯作「溫伍德街頭藝術園」，這不難理解，因為「牆畫」也是藝術品。

藝術園內如潑彩般的畫作。(作者提供).

「溫伍德街頭藝術園」是一個露天展示的園區，面積不是很大，但如果要仔細欣賞畫作，一圈走下來也要花不少時間。園區裡的畫是由不同的藝術家創作的，有些還是非常有名的現代畫家。畫的內容豐富，類型不同，風格和色調也是各種各樣的，但這些畫都很耐看。比如有一幅似卡通的畫，色彩鮮艷飽滿，畫中的那些「怪物」不知是何方神聖，有的拿著手風琴，有的手持手機，還有好像拿著弓箭，如果想找出畫中還有哪些物件，真得睜大眼睛仔細尋找。

有一幅畫畫了四個孩子，畫上他們的姿態動作各異，卻都準確地抓住了孩童特有的面貌和神態。一幅表現雨天大都會 街景的畫，既像是照像機鏡頭裡的映像，又帶有一點虛幻的色彩，這種視覺效果讓人驚艷。還有一幅大的人頭像，畫面上只有黑白兩種顏色，卻能將人物的各種眼神表現得非常逼真。最奇特的是一幅看上去像X光片的畫作，將人的手臂和手掌的骨骼構造清晰地顯示在畫面上。

藝術園內似X光片的畫作。(作者提供)

當然展品中也有一些我完全看不懂的作品，比如有一幅畫上是各種顏色的鋪陳，還有的畫上面的形象似人又似物。這也不奇怪，街頭牆畫本來就和原始的街頭塗鴉有著千絲萬縷的關係 ，而塗鴉本來就是隨性所為的，不一定有明確的含意和意象。是不是可以這麼說，展出的這些畫是將街頭牆上的塗鴉昇華和改造成了藝術作品，並且在這個過程中尋求藝術上的創新和不斷突破。

有的評論說，這些畫重新定義了現代藝術，藝術家在畫裡發揮出了他們強大的想像力和創造力，他們的畫作也被稱為「先鋒作品」(cutting-edge work)。

「溫伍德街頭藝術園」對來訪者非常貼心，為了幫助他們瞭解園內畫作者的各人情況和藝術成就，在一些畫旁立牌，上面有二維碼，用手機掃碼就可以獲得這些信息。

街頭屹立的巨幅梅西畫像。(作者提供)

梅西 畫像增添光彩

西是來自阿根廷 的世界級足球明星，曾帶領該國球隊奪得2022年世界盃足球賽冠軍，他各人獲得的各種獎盃和獎項更是多得不計其數。他也是我最喜歡的足球運動員之一。2023年，梅西加入邁阿密國際隊，將這樣一個原本看上去不怎麼樣的地方球隊帶入了它有史以來的巔峰狀態，奪得了總共有47支美國和墨西哥地方球隊參加的北美聯賽盃的冠軍，邁阿密當地人對梅西的到來可謂歡喜至極。

在溫伍德區，有梅西的巨幅畫像，上書「邁阿密歡迎你」，落款是「溫伍德」。邁阿密的球迷應該都喜歡梅西，但我在邁阿密其他區域未見有為梅西豎起這麼大的畫像的，而溫伍德人這麼做了。為什麼？我想還是因為這地方是街頭繪畫藝術匯聚地，到處都是巨幅的畫作，包括人像畫，這樣的環境非常適合為梅西豎立畫像，它的存在為本區域的街頭繪畫藝術增添了一份光彩。

階梯通道亦有彩繪。(作者提供).

可能是出於同樣的原因，這裡的商業區域也被彩繪裝飾得五彩繽紛。我們從「溫伍德街頭藝術園」出來，慕名前去一家甜甜圈店品嘗那裡的甜點。這家店，以及周圍幾家店的外牆上都有彩繪，十分亮眼。後來我們又去其他商區逛逛，大致也是這樣的，甚至進入的通道和階梯都被彩繪覆蓋，所謂「街頭藝術」，在溫伍德區是無處不在的。

離開那裡時，我產生了一個想法，那就是應該讓孩子們來這裡參觀。

我在園中確實看到很多大人帶著孩子來的，有的孩子還在他們喜歡的畫前拍照留念。之前我看到我的兩個孫子拿著彩色筆在白紙上面亂畫，我看不懂，問他們畫的是什麼，他們要麼講不清楚，要麼說的和畫出來的完全不是一回事，但他們仍舊樂此不疲。其實孩子們亂畫是他們心智成長的開始，是創造的萌芽，如果他們有意願，誰說他們將來不能成為藝術家或創造者呢。