理財百科／銀價大震盪 這4大招安全購買 避免受詐騙

白銀一旦出現高價，新手買家易受詐騙；因此相較於普通圓形銀幣或私人鑄造的銀條，選購政府鑄幣廠的產品更為明智。(路透)

黃金、白銀出現史詩級震盪。白銀是曾被稱為「窮人的黃金」的貴金屬，雖比黃金更易取得，卻未必更安全。以下是較為可靠的購買白銀四大方法：

1.選經銷商 首重信譽良好

購買熱潮中，欺詐行為層出不窮；從價格過高的硬幣、假金條、強迫推銷，到收款後消失的經銷商。若來自信用堪虞的公司，買到最低價格未必是好事；相較於每盎司節省幾元，更應優先考量經銷商信譽。

應選擇具多年可驗證資歷的貴金屬經銷商，優先考慮獲商業改進局(BBB)A+評級認證，或隸屬專業錢幣學家協會(PNG)、美國錢幣協會(ANA)等行業組織的公司，並在多個獨立平台擁有大量客戶評價者。

2.政府鑄造 優於私人鑄造

相較於普通圓形銀幣或私人鑄造的銀條，選購政府鑄幣廠的產品更為明智。美國鷹揚銀幣、加拿大楓葉銀幣及官方鑄幣局的銀條，具備官方驗證優勢，這類產品不僅驗證更便捷、轉售時流動性更高，且偽造難度較大，是相對穩當的選擇。

3.支付方式 須具防詐功能

選用何種支付方式對交易安全也很重要。信用卡內建防詐機制與退款權利，擁有銀行電匯、加密貨幣 及支票所未具備的保障；儘管經銷商通常會收取信用卡處理費，但這筆成本是抵禦詐騙 交易的保險 。絕不該使用禮品卡、向個人支付匯票或向陌生實體進行電匯，即使對方聲稱這是唯一可接受的付款方式。

4.交易之前 務必驗證真偽

在實體店購買時，錢幣店會提供實物檢視優勢，建議攜帶磁鐵與秤具。純銀不具磁性且具特定重量尺寸比，贗品往往無法過關，這些工具可協助快速驗證商品真偽。當前銀價水平下，建議對大宗銀製品、尤其是大塊銀條，進行獨立驗證或化驗。相較於事後發現買到假貨的損失，專業驗證費用微不足道；線上交易時，務必確認經銷商提供書面退貨政策與真品保證。