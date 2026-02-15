周日動動腦／《西遊記》中哪位神仙是掌管長壽與吉祥的象徵？

我的頻道

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.在《西遊記》中，哪位神仙被認為是掌管長壽與吉祥的象徵？

2.有哈佛和牛津大學經濟學家背景的加拿大總理卡尼，曾被哪個刊物評為「最值得信賴的加拿大人」？

3.近代哪位名人對數字3、6、9有著瘋狂的執著？他住的飯店房間號碼必須能被3整除，進門前要繞建築物3圈。

4.1809年2月12日有兩位世界級的偉大人物同時在這一天出生，此二人是誰？

5.在古羅馬，紫色是皇室與最高權力的象徵，曾有法律規定平民禁穿紫衣，原因是紫色染料來自什麼生物，造價比黃金還貴？

6.根據中國古代神話，紅日當中住有一隻什麼動物，它還被古國高句麗當作權力象徵？

7.在古代醫學中白銀被廣泛應用，主要是因為它具有什麼特性？

8.18世紀歐洲的哪個國家曾徵收過一種「窗戶稅」，人們為了避稅會用磚頭把窗戶封死？

9.作曲家韋瓦第(Vivaldi)的小提琴協奏曲《四季》中，〈春〉的第一樂章是用什麼樂器來表現鳥叫？

10.義大利撒丁島(Sardinia)有一種名為「Casu Martzu」的乳酪，其獨特的風味是來自什麼動物的活幼蟲？

答案：1.南極仙翁 2.讀者文摘 3.特斯拉 4.林肯、達爾文 5.骨螺 6.三足烏 7.抗菌 8.英國 9.小提琴 10.蒼蠅

