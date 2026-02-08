理財百科／把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

若投保高自付額醫療保險計畫可搭配HSA使用；HSA透過薪資扣繳預扣稅前收入，降低稅務負擔。(圖／123RF)

中樂透的機率是幾億分之一，有什麼更聰明的方法能獲得「免費的錢」？雅虎金融網站指出，善用雇主福利、最大化信用卡回饋，並申報可用的稅收抵免。以下幾種方法能在無需仰賴運氣下，獲得額外資金。

1.健康儲蓄帳戶

若投保高自付額醫療保險 計畫(HDHP)，可以搭配健康儲蓄帳戶(HSA)使用；該帳戶透過薪資扣繳預扣稅前收入，降低稅務負擔。帳戶內資金可免稅增值，而且能為合格醫療支出免稅提款。最高供款額度由國稅局 設定，並每年依通膨調整。

持有HSA的優勢包括：雇主可為HSA供款；可將資金投資於股票、債券等資產；每年定額投資HSA可享受複利增長效益；未用餘額可自動結轉至次年；轉換工作或醫療保險計畫時，可將HSA帳戶轉移至新雇主處；HSA可作為重要的退休規畫工具，所以僅在必要時才動用帳戶資金。

2.彈性支出帳戶

彈性支出帳戶(FSA)是由雇主贊助的福利，可從薪資中預扣稅前款項，用於支付符合資格的醫療及受撫養人照護費用；雇主亦可能為員工帳戶供款。由於FSA使用稅前資金，可降低應稅收入；存入的款項免徵所得稅，只要符合國稅局規定的合格醫療支出，即可免稅提領。

值得注意的是，FSA不可與健保交易市場的醫療保險計畫併用；國稅局每年依通膨調整FSA限額，部分雇主可自行設定較低限額；已婚夫婦可為各自帳戶供款，以達到家庭總限額。多數情況下，FSA資金須於一年內用盡，剩餘款項不可移轉至次年。

3.401(k)雇主匹配款

國稅局每年會根據通膨調整401(k)儲蓄上限，若滿50歲，可享有補繳額度，為退休儲蓄增添更多保障。（圖／123RF）

國稅局每年會根據通膨調整401(k)儲蓄上限，若年滿50歲，可享有補繳額度，為退休儲蓄增添更多保障。雇主也可能按比率提供匹配供款，但金額設有上限，例如員工供款超過薪資3%，公司仍僅匹配3%；若員工供款2%，公司則匹配2%，以此類推。

規畫退休金提撥時務必考量雇主匹配機制，理想目標是每年至少將15%薪資投入401(k)計畫。若雇主提供3%匹配，至少應自繳12%。據金融服務公司Empower統計，29%的員工未善用公司401(k)匹配供款機制。

4.員工股票購買計畫

若雇主提供員工股票購買計畫(ESPP)，建議積極利用此福利。ESPP可讓員工以折扣價買進公司股票，運作方式為：決定薪資中欲扣除的金額，公司從薪資中扣除稅後金額；股票於購買日以折扣價購入，通常較市價低5%至15%。部分企業要求員工至少任職一年方具資格。

此類計畫常附帶「追溯機制」，有助員工爭取到更有利價格；但務必分散持股，避免將雞蛋放在同一個籃子裡。處分股票前需詳查員工購股計畫的持有期限與稅務處理，以免被徵所得稅。

5.公司隱藏福利

雇主常以福利作為激勵員工措施，部分企業提供學費補助、獎學金及津貼、通勤補助、餐費津貼及健身房會員等支出。這類福利通常需每年重新登記申請，善用這些福利能大幅節省開支，降低生活成本。

6.申報稅收抵免

稅收抵免(tax credits)是報稅時的一大好處，價值往往高於稅收減免(tax deductions)，因其能直接減少應繳稅款。以下是最常見卻最易被忽略的稅收抵免項目：勞動所得稅抵免、儲蓄抵免、子女稅收抵免、子女及受撫養人照護抵免、住宅能源稅收抵免、教育稅收抵免。

值得注意的是，此上並非完整列舉，適用資格可能取決於收入水準與申報狀態。

7.最大化信用卡回饋

回饋信用卡提供消費時特定優惠，多數卡片按消費金額比率提供現金回饋，如部分卡片提供所有消費固定比率回饋，有些則依消費類別分級回饋，如食品雜貨3%、餐飲2%、其他消費1%。若是新卡用戶，只要符合開卡條件，即可獲得獎勵；發卡機構通常會提供額外獎勵，只要在指定期間內使用該卡消費達到特定金額。

現金回饋卡僅在全額繳付帳單時才具效益。若未全額還款，信用卡利息將抵銷所有現金回饋收益。部分發卡機構可能設有回饋上限，尤其針對分級或特殊類別的回饋。