周日動動腦／哪個國家包含海外領土共擁有12個時區？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.在芬蘭和愛沙尼亞，2月14日是什麼節日？

2.世界上哪一個國家(包含海外領土)擁有最多的時區，高達12個？

3.在太陽系中，哪一顆行星的「一天」比它的「一年」還要長(自轉比公轉慢)？

4.在20世紀中葉以前，伊朗 婦女曾被禁止進入哪一種公共場所，直到近年才逐漸開放？

5.全球第一座位於北極圈內的重要天文觀測站位於格陵蘭 島，其興建是由台灣中研院主導，此望遠鏡主要是在觀測什麼？

6.哪個國家元首曾破天荒的被美國總統邀請，參觀號稱「野獸」(the Beast)的總統專車？

7.在哪些國家不能公開慶祝情人節 ？請在字盤中找出3個。

8.在日本，情人節(2/14)這天通常是女生送男生巧克力。到了3月14日，男生回禮的日子稱為什麼節？

9.中南美洲有幾個國家不設軍隊，其中比較具有代表性的有兩個，你能找出來嗎？

10.在《紅樓夢》中賈府過年極其奢華，賈母等人在除夕夜會進行「押歲果子」，相當於現在的什麼習俗？

答案：1.朋友節 2.法國 3.金星 4.足球場 5.黑洞 6.金正恩 7.伊朗、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯 8.白色情人節 9.哥斯大黎加、巴拿馬 10.發壓歲錢