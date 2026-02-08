我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

周日動動腦／哪個國家包含海外領土共擁有12個時區？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.在芬蘭和愛沙尼亞，2月14日是什麼節日？

2.世界上哪一個國家(包含海外領土)擁有最多的時區，高達12個？

3.在太陽系中，哪一顆行星的「一天」比它的「一年」還要長(自轉比公轉慢)？

4.在20世紀中葉以前，伊朗婦女曾被禁止進入哪一種公共場所，直到近年才逐漸開放？

5.全球第一座位於北極圈內的重要天文觀測站位於格陵蘭島，其興建是由台灣中研院主導，此望遠鏡主要是在觀測什麼？

6.哪個國家元首曾破天荒的被美國總統邀請，參觀號稱「野獸」(the Beast)的總統專車？

7.在哪些國家不能公開慶祝情人節？請在字盤中找出3個。

8.在日本，情人節(2/14)這天通常是女生送男生巧克力。到了3月14日，男生回禮的日子稱為什麼節？

9.中南美洲有幾個國家不設軍隊，其中比較具有代表性的有兩個，你能找出來嗎？

10.在《紅樓夢》中賈府過年極其奢華，賈母等人在除夕夜會進行「押歲果子」，相當於現在的什麼習俗？

答案：1.朋友節 2.法國 3.金星 4.足球場 5.黑洞 6.金正恩 7.伊朗、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯 8.白色情人節 9.哥斯大黎加、巴拿馬 10.發壓歲錢

情人節 伊朗 格陵蘭

川普擬打擊伊朗以點燃示威 中東盟友遊說反對：我們承擔後果

美在中東軍艦增至10艘 川普促伊朗快談判：時間所剩無幾

曾靠千架無人機突破地表最強防空 分析：伊朗「元氣大傷但仍致命」

川普重提「午夜重錘」催談判嗆動武 伊朗：手指已扣在扳機上

政治庇護批准率曲線圖(2022年~2025年8月)

封面故事／非法移民的主要「生路」庇護批准率51%降到19%

2026-02-01 16:52
上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

理財百科／不坐視貶值 小富人錢放這5處

2026-02-01 01:15
「大都會」描繪階級分明的社會，底層工人只能日夜操作巨型機械來維持城市運作。（取材自IMDb）

娛樂／科幻舊片2026年預言 實現了嗎

2026-02-01 15:12
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

2026-02-01 15:05
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練和常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。(圖／123RF)

養生／養生有祕訣 看看81歲女醫怎麼做

2026-02-01 01:07
民國50幾年(約1960年代)全家在岡山的陽明公園、空軍子弟小學旁合影。後排左起，大姊，我、媽媽、爸爸，前排左起是大弟、小妹和小弟。(作者提供)

憶往／永別了 兒時的高雄岡山眷村

2026-02-01 01:22

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

