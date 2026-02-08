娛樂／再見未來男孩 給世界的擁抱

「再見未來男孩」動畫電影海報。（取材自IMDb）

奧斯卡 影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）擔任製作人、Neon發行的動畫「再見未來男孩」（Arco，又譯「時空奇旅」）獲獎連連，不僅榮獲法國安錫國際動畫影展（Annecy International Animation Film Festival）最佳長片大獎、美國國家評論協會獎最佳動畫長片獎，也入圍金球獎與奧斯卡最佳動畫長片，劍指3月頒發的小金人。

被讚法國版神隱少女

這部「爛番茄」新鮮度高達93%的年度動畫佳作，被許多媒體盛讚為法國版的「神隱少女」（又譯「千與千尋」）。電影構建了一個充滿想像力的未來世界：2932年，人類棲居雲端，地球表面進入「大休耕」時代，科技飛速發展，人們也掌握了時空旅行的能力。

片中，十歲少年艾珂（Arco）為了一睹恐龍真容，偷穿姊姊的虹光披風開啟時空旅行，卻在時空亂流中墜落到2075年的「近未來」，被頗具個性、充滿奇思的同齡女孩伊莉絲收留。兩個孩子攜手踏上了艾珂的歸家之路，這段旅程成為連接過去與未來的溫情紐帶。

法國導演是中國女婿

導演烏戈比安維努（Ugo BIENVENU）早前透過跨洋視訊連線在北京舉辦的首映典禮，分享創作的初心。他表示拍攝這部電影是想給世界一個擁抱，傳遞積極、美好、向上的能量。

他希望透過天馬行空的想像力，構建一個滿溢陽光的未來世界，走出不同於悲觀敘事的科幻道路。而彩虹作為連接時空的核心元素，靈感則源於導演的潛意識，被賦予了全新的奇幻意義。

「再見未來男孩」導演烏戈比安維努。（取材自IMDb）

值得一提的是，烏戈比安維努擁有獨特的跨文化背景，曾在墨西哥 、瓜地馬拉、中非國家查德長大，18歲來到上海生活數月，現在還是一名中國女婿。

過往的經歷為他的創作注入了獨特靈感，「比如說全球性的氣候變化，我們都知道這是個很糟糕的現象，但同時也是一個機會，一個讓我們大家團結起來應對，尋求改變的機會。再比如我們要如何應對人工智能 帶來的挑戰，我給出的答案是要用想像力，用夢。」

談及片中關於未來世界的設定，烏戈比安維努表示當下世人對世界的定義很大程度上是基於計算和算計，「或者說是一種權衡。而我想傳遞的觀念是，人與人之間是需要用愛、用分享連接起來的，這對於我們的身體和精神都是一場洗禮。計算和權衡或許會帶來一個很精確的結果，但仍然要相信意識和直覺，因為這才是我們身上的魔力。我想讓觀眾看到美麗色彩，置身於光明與舒適中。「再見未來男孩」是部關於光的電影，要感受光明，就需要穿越黑暗。」

「再見未來男孩」色彩運用堪稱驚艷，赤橙黃綠青藍紫的虹光在天際流轉，森林與城市的色彩濃烈鮮艷，每一幀都如流動的藝術畫。

「再見未來男孩」早前在北京舉行首映典禮，導演跨海連線參與對談。（取材自豆瓣電影）

（取材自澎湃新聞）