旅遊／廣東新會「崖門古戰場」 千秋絕唱

古戰船在藍天白雲下擁抱每個入內探索者。(圖／作者提供)

帶楊坤遊我家鄉廣東新會，參觀崖門古戰場壓力蠻大的，畢竟他是資深的東莞虎門炮臺和林則徐銷煙館的志願者講解員，而且我已離鄉別井多年。幸好有姐夫接待外賓的旅遊優惠卡，我才多了份底氣。

巨大的古戰船入口又如金元寶，在藍天白雲下旗正飄飄地啟航，它承載著的是沉重的歷史和文化，擁抱每個入內探索者。車子還沒停定，楊坤已迫不及待地下車了，他驚呼「這可是全國最大的鐵錨」並誇張地想去拉起散落在草坪上環環相扣的大鐵鏈。

進了巨船，左側海戰演示館內特大顯示幕正播放著海戰的激況，雖然音效不錯，但不如虎門海戰館的震撼，燈光控制也少了那份煙火味。楊坤說不必浪費時間了，直接讓我開講。他堅信作為宗室皇族後裔的我，定會將正史和野史融會貫通入實景中。

傳國玉璽和九龍壁象徵著皇權。(圖／作者提供)

中國最大的玉璽雕塑

拾級而上，呈現我們面前的是一個以海浪湧托起的巨型龍頂傳國玉璽雕塑，它用紅翡玉石砌成的，呈淡紅色，高5米，邊長各3米。我清了清嗓子，自豪地說：「我們趙姓是百家姓之首，這個全中國最大的玉璽雕塑就是我們老趙家的傳家寶，1279年3月陸秀夫背起年僅八歲的、懷抱玉璽的宋帝昺縱身躍入海中，山河易主之際，忠良相隨，近十萬人投海殉國，原本玉璽是碧綠色，但經過七百多年的海水洗滌，滲透進崖海烈士們的碧血丹心，玉璽已經由碧綠色變成淡紅色了」我壓低嗓子神秘地說「傳國玉璽至今仍未尋到，你水性好，可以現在去銀洲湖尋寶。玉璽設計在正門口石階之上就是水落石出之意」

玉璽後方是一塊象徵著皇權的九龍浮雕壁。壁上的九條龍栩栩如生，展示著南宋皇朝的龍氣縈繞在這裡。九龍壁我已見過不下十塊，但最熟悉的莫過於面前這一塊，不僅是它最生動逼真，還有一個令我們口口相傳的故事：南宗皇帝得高人指點，只要找到十條龍的地方就可十全十美、重拾山河，所以一路南逃至此，本來己探知香港 島有九龍城的，但惶恐不安的皇帝忘了自己是真龍天子，竟然放棄了過香港島湊合十條龍的機會，最終落得和西楚霸王項羽一樣的悲壯下場。怎不令人唏噓？

大忠祠裡供奉忠臣：陸秀夫、張世傑和文天祥。(圖／作者提供)

南宋史最末頁 忠臣殉國

電瓶車直接把我們送到了崖山祠前，典雅的古牌坊、雲紋石板斜鋪的臺階雖經數百年風霜洗禮和侵蝕，依然不失王者風範。小時候，我們稱之國母慈或國母殿，這兒才是原汁原味的皇家行宮，歷史文物和古蹟全在這裡。它集祠、廟、殿和宮於一體，在國內是獨一無二的。

「一代興亡史，千秋節概風」是崖山祠大門的對聯，寥寥幾字道盡了封建王朝的盛衰交替和千萬忠臣烈士的高尚情操。

陽光照射下的琉璃瓦熠熠生輝，那飛簷斗拱和畫梁雕棟令「慈元廟」彷如佛法加持，穿透牌坊搶占我們眼球。廟左側祠堂上書「天地正氣」，下方鎏金大字「大忠祠」，供奉著三位南宋忠臣：陸秀夫、張世傑和文天祥，三座高大魁偉的塑像讓人肅然起敬，廟堂中的文字詳細記載了三位朝廷忠臣的感人事蹟；廟右側是義士祠，裡面供奉著眾多在抗元中死難的知名或不知名的將士，畫像中有知名的八義士事蹟介紹，而更多的抗元死難官兵和婦女家屬姓名都湮沒在歷史的長河中。

後殿是寢宮，楊太后正循循善誘小皇帝挑燈夜讀。現在身為人母，我更覺此情此景太溫馨感人。難怪都說世上最偉大的是母愛，只有母愛是不分時代、空間、環境、身分或貧賤富貴的。

崖山獨有的纏龍金橘。(圖／作者提供)

寢宮左側種滿了奇花異草，最顯眼的是纏龍金桔。旅遊專家楊坤首次見到龍桔興奮不已，望著那凸起的龍紋嘖嘖稱奇。我當然不失時機地炫耀起有且僅有，生長在我們崖山的龍紋桔：傳說皇帝在山上視察時忽遇暴風雨，就把淋濕了的龍袍披在桔樹上曬，結果龍袍上的龍沾了水氣，在陽光下復活纏在了桔樹上，而桔子也更甘甜爽口，有化痰止咳特效，這也印證了此地人傑地靈、仙氣十足。

望崖樓儼然天宮。(圖／作者提供)

望崖樓 君臨天下之感

要不是「望崖樓」這三個金字特別耀眼，我差點就相信眼前藍天白雲中的瓊台玉宇就是天宮了。楊坤更興奮，直衝上樓頂，張開雙手擁抱大自然，他驚喜地說，有種君臨天下的感覺，看紅色圓門就如太陽，門內的世界比紫禁城更宏偉、更壯觀。

在望崖樓上遠眺崖門海域，和雄偉的崖山、蒼山、湯瓶山……我感慨萬千：雲南大理的蒼山洱海令人想到的是風花雪月；在這裡的蒼山銀洲湖卻曾是血雨腥風。這樣的地理要衝，不要說古代帝王把行宮建於此，連我的祖輩也一直說新會就是福地，什麼颱風、洪澇都會繞路而行。令我驚魂仍未定的是2023年9月1日「蘇拉」十號颶風 ，香港的飛機航班全取消了，唯一的澳門 航班轉台灣飛美國是在五小時內起飛。待我們心驚膽戰地回到美國後方知蘇拉又繞道而行了。

飽覽大好河山後，楊坤已覺志得意滿。我笑著說：你不是做了攻略，知道崖山有世界罕見的「三奇」嗎，你才只看了奇樹盤龍金桔，還有奇石和奇碑呢。

茅龍筆、書法被列為國家級非物質文化遺產。(圖／作者提供)

「慈元廟碑」被列為國家一級文物，記錄了南宋滅亡的歷史教訓、海戰和忠臣們的事蹟，由明朝大儒陳白沙撰寫並用其獨創的茅龍筆、書法書寫並雕刻，茅龍書法已被列為國家級非物質文化遺產。茅龍筆是由新會特產的白茅草經選裁、浸泡、錘砸、刮青等工序製成植物纖維筆，獨具「飛白」效果。

「人生自古誰無死，留取丹心照汗青…」楊坤豪情萬丈、鏗鏘有力地頌讀起碑林內的碑文。特別著名的是「崖海詩牆」，漢白玉石牆上刻有歷代名人憑弔崖山時留下的詩歌，包括田漢和毛澤東的書法手跡等。楊坤抑揚頓挫還不夠表達情感，竟然手舞足蹈了起來。

作為地陪，我發揮專業性和積極性。由文天祥的詩詞到伶仃洋的地理位置、再到田漢的「人間畢竟有天堂」和巴金命名新會小鳥天堂，逐一道盡我們新會的輝煌歷史、優美環境和燦爛文化。當然，我也不忘指著碑文的修復痕跡說，這裡也有我鄰家大哥哥趙一翰的功勞。

崖門古炮台保家衛國。(圖／作者提供)

崖門古炮臺 守土有功

崖門，顧名思義就是險峻地理位置的出入口，肯定是兵家必爭之地。崖門古炮臺距離海戰遺址五公里遠，呈半月城垛型，上下二層共43個炮位。炮臺自清康熙年間建成後，曾多次擊沉倭寇賊船，在抗日戰爭也發揮了很大的作用。

銀洲湖在陽光下銀光閃閃，每有貨運船經過即掀起銀浪疊加、追逐。銀浪到了炮臺的彎位即被擊起銀花千萬朵，彷如千軍萬馬在激戰。

楊坤將崖門炮臺和虎門炮臺一一比對後，不得不承認崖門炮臺更險要；「一橋飛架南北，天塹變通途」的崖門大橋是廣東省西部沿海高速的重要樞紐，而虎門大橋自深中高速開通後也已失去昔日的輝煌。

子在川上曰：逝者如斯夫。此刻，我站在炮臺上指著右前方的水域激動的告訴客人：奇石就在海軍基地內，閒人免進。我小時候曾在基地內小住。據史書記載，當年崖海大戰慘敗後，丞相陸秀夫就背負著小皇帝在這塊大石上投海殉國了。元軍統帥張弘範為顯其功，派人在大石上刻上「鎮國大將軍張弘範滅宋於此」十二個大字。明朝時，大儒陳白沙來到這裡憑弔，看了張弘範刻在奇石上的這幾個字後異常激憤，就在上面加刻上一個「宋」字，全句就變成了「宋鎮國大將軍張弘範滅宋於此」，形成了有名的「一字碑」，真可謂一字見血，令人拍案叫絕，把張弘範「宋人滅宋」醜惡嘴臉刻在歷史的恥辱柱上。

緬懷先賢後，我們在崖門大橋下品嘗遠近聞名的美味：古井燒鵝和陳皮骨。飯後，我們過橋去古兜泡唐宮溫泉，享受比楊貴妃更多選擇的各式溫泉、藥浴和桑拿。

皇家行宮國母殿。(圖／作者提供)