談藝／「小精靈」電玩 紐約特展慶45周年

編譯莊瑞萌
風靡全球45年的電玩經典遊戲「小精靈」(PAC-MAN)迎來里程碑，紐約佩利博物館(Paley Museum)將推出特展。(美聯社)

風靡全球45年的電玩經典遊戲「小精靈」(PAC-MAN)迎來里程碑，紐約佩利博物館(Paley Museum)將推出特展，回顧「小精靈」從日本街機誕生到流行文化指標的歷程，並結合經典遊戲、互動體驗與設計解析，帶領玩家與粉絲重返黃色圓點的傳奇世界。

根據Time Out網站報導，位於曼哈頓中城的佩利博物館將為電玩史上最具代表性的角色之一舉辦全新特展「45 Years of PAC-MAN」，展覽將於1月16日開幕至5月31日。這次展覽將回顧這個誕生於1980年、由日本設計師岩谷徹(Toru Iwatani)構思的簡單黃色圓形，如何一路成長為全球流行文化的重量級象徵。

從早期街機到家用主機，再延伸至更多平台，小精靈重新定義了電玩遊戲的可能性，同時也以直覺、親民的玩法吸引無數初次接觸遊戲的玩家。在展場中，參觀者可直接投入遊戲體驗，操作經典的Pixel Bash街機機台、參加競技型的《PAC-MAN Battle Royale Chompionship》以及遊玩較新的作品如《PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC》，館方也特別設置號稱「全球最大的小精靈遊戲」讓玩家挑戰極限。

除了實際遊玩體驗，展覽也深入解析小精靈系列為何能產生深遠影響，包括率先引入「無敵」(power-ups)狀態、賦予敵人各自鮮明個性以及運用音效與動畫，讓簡單像素產生情感連結。

45年已經過去，小精靈依舊展現其不變魅力，一口一口持續吸引著不同世代的玩家目光。活動高潮則是1月31日的「小精靈家庭日」，當天將安排小精靈本尊見面會、贈品發送、抽獎活動、主題手作體驗以及滿場的街機遊戲，適合親子與粉絲同樂。

這次特展已包含在博物館一般門票中，佩利博物館會員可免費入場，一般觀眾可透過博物館官網購票或加入會員以享有全年免費參觀等優惠。

