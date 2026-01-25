理財百科／「川普帳戶」幾歲可開設？有多少補助？

我的頻道

編譯廖振堯

科技大亨、億萬富翁邁克和蘇珊戴爾夫婦(Michael and Susan Dell)2025年底捐贈62億5000萬元到「川普帳戶」(Trump Accounts)，這是專為兒童設立、享有稅收優惠的儲蓄帳戶。那麼家長們要如何為孩子領取這筆補助金呢？

據川普總統7月簽署生效的「又大又美法」，任何人都可以為18歲以下的孩子開設川普帳戶。2025至2028年出生的嬰兒，每人將在帳戶中獲得一次性1000元，沒有收入限制，只要孩子是美國公民，就能獲得這筆政府存入的「啟動資金」(seed money)。

根據與戴爾夫婦合作的非營利倡議組織「Invest America」表示透過這筆額外資金，約2500萬名在2025年1月1日之前出生、年齡10歲以下的美國兒童，都可能在川普帳戶中獲得250元的補助，他們因年紀較大而無法領取一次性1000元，這項承諾將擴大兒童獲得自己的啟動資金之機會，且若首批註冊後仍有剩餘資金，10歲以上兒童也可能受益；不過要符合戴爾提供的250元補助資格，兒童必須居住在家庭所得中位數不超過15萬元的郵遞區號內。

如何領取補助金？

川普帳戶尚未正式開放，自2026年7月4日起，家長或其他來源供款(家庭成員或雇主)每年最多可以向受益人存入5000元的稅後資金，直到受益人年滿18歲的前一年。川普表示，每個孩子出生時會自動建立這些帳戶，確保每個符合資格的家庭都能成功申領並取得這個帳戶。」

國稅局(IRS)表格草稿與白宮網站指示，家庭須使用4547表格(Form 4547)來開設川普帳戶並領取1000元。國稅局表示到2026年中期，也能透過Trumpaccounts.gov申請。

帳戶受益人未滿18歲前不得提款，屆時帳戶資產將被轉入個人退休帳戶(IRA)。受益人可用這筆資金支付教育費用、職業訓練、首購屋的頭期款、創業資金，也可以選擇保留資金作為退休投資。從稅務角度來看，川普帳戶的運作方式如同個人退休帳戶，帳戶收益可延稅增長；由於川普帳戶包含投入的稅後資金、政府啟動資金、投資收益，未來提款有一部分需要納稅。

而據財政部的規定，川普帳戶的投資僅限於廣泛美國股票指數基金，例如共同基金、ETF。這些資產必須追蹤「合格指數」、不能使用槓桿、年費或費用不得超過0.1%。

美國、歐洲將磋商 川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

川普關稅誰埋單？德智庫：美國人吞下96%成本 外國僅付4%

樂施會報告：全球億萬富翁去年財富增16% 川普政策是推手

川普爭歷史留名 是美名還是汙名？

