醫生的話／癌王 胰臟癌潛伏期有多久

有「癌王」之稱的胰臟癌，是指因胰臟細胞的DNA改變引起的，導致細胞不受控制地生長。胰臟癌通常與吸菸、肥胖、糖尿病、慢性胰臟炎和高齡等風險因素有關，此外還可能與基因突變(BRCA1/2、林奇症候群)和環境暴露(農藥、化學物質)有關。雖然確切原因並不總是很清楚，但這些因素都會損害DNA，增加癌症 風險，其中抽菸是一個重要的可預防因素。

Q1：胰臟癌可以治癒嗎？

A1：是的，胰臟癌可以治癒，但前提是必須在腫瘤 較小、局限且可以透過手術完全切除的早期階段發現。可惜這種情況只占很小一部分(約10-20%)；對大多數患者而言，治療的重點在於控制病情、延長生命並提高生活質量，因為胰臟癌通常確診較晚。

Q2：目前面對胰臟癌最大的挑戰是什麼？

A2：1.診斷已是晚期：胰臟癌的症狀通常不明顯，導致診斷較晚，此時治癒難度較高。2.手術適合者有限：確診時，只有約10-20%的患者適合手術。3.復發風險高：即使手術和藥物治療成功，癌症復發的風險仍然很高。總之，雖然治癒並不常見，但治療技術的進步，意味著即使是晚期病例也能延長生存期。

Q3：胰臟癌的存活率？

A3：胰臟癌的存活率因分期而異，局限性胰臟癌的五年存活率約為44%，區域性擴散(鄰近淋巴結)的五年存活率約為16%，而遠端轉移(擴散至更遠器官)的五年存活率僅為3%左右。早期發現(通常在擴散之前)可以進行手術切除，從而顯著改善預後，但只有15-20%的病例最初可以切除，這凸顯了晚期診斷的挑戰。

Q4：為什麼胰臟癌會如此疼痛？

A4：這是因為腫瘤生長在腹部深處，壓迫或侵犯附近的神經(尤其是腹腔神經叢)、鄰近器官和脊柱，導致劇烈的背部和腹部疼痛，疼痛還會放射；腫瘤還會阻塞胰管，擾亂消化並引起炎症，導致不適、腹脹和痙攣，由於胰腺位置敏感且參與重要生理功能，疼痛成為一個不容忽視的問題。

Q5：什麼是胰臟癌最明顯的症狀？

A5：眼白或皮膚發黃(黃疸)，也可能出現皮膚搔癢、尿色加深、大便顏色變淺等症狀。食欲不振或體重無故下降。感到疲倦或精力不足，發燒，或感覺忽冷忽熱。

Q6：胰臟癌可能在不知情的情況下潛伏多久時間？

A6：胰臟癌可能潛伏期長達數年，甚至長達10-20年，期間可能沒有任何症狀。這是因為胰臟癌通常起病隱匿，但一旦出現症狀，病情發展迅速。許多患者確診時已處於晚期，因為早期症狀，例如輕微的背痛／腹痛、體重減輕或新發糖尿病，很容易被忽視或誤診為其他疾病。不過，目前已有新的檢測工具正在出現。

Q7：沒有胰臟還能活嗎？

A7：是的，即使沒有胰臟(在進行全胰切除術後)，也可以透過服用藥物來維持消化(酵素製劑)和血糖控制(胰島素)。但這需要終生做出重大的生活方式調整，包括遵循糖尿病友善飲食、定期監測血糖以及控制消化酵素來吸收營養並預防缺乏。透過精心管理，才能使許多患者過上充實的生活。

Q8：如何保持胰臟健康？

A8：為了保持胰臟健康，請養成均衡的生活方式。以低脂、植物性食物為主，富含水果、蔬菜和全穀物；保持水分充足；定期運動；維持健康體重；至關重要的是，避免抽菸並限制飲酒；定期體檢以便及早發現問題。注重食用天然食物、瘦蛋白，並避免加工食品／含糖食品，這些都可以減輕胰臟的負擔。

Q9：大多數胰臟癌患者在哪個年齡層發病？

A9：胰臟癌最常見於老年人，45歲以後風險顯著增加，大多數病例確診於60至80歲之間，平均確診年齡約為70-71歲，一般40歲以下人群很少見。約三分之二的患者年齡在65歲或以上，風險隨年齡穩定上升，因此高齡是主要危險因子。

Q10：胰臟手術之後要在醫院待幾天？

A10：需要在醫院待大約七天。

Q11：那種維生素能清除胰臟毒素？

A11：愈來愈多的研究表明，維生素D可透過發揮抗發炎和抗纖維化作用來維持胰臟穩態。維生素D的作用可能與胰臟細胞中維生素D受體(VDR)的表達及其訊號傳導有關。

Q12：胰臟癌的最佳治療方案？

A12：胰臟癌的最佳治療方案取決於癌症期份，但手術是早期治癒的最佳選擇，例如惠普爾手術(Whipple)。對於局部晚期或轉移性胰臟癌，則採用化療、放療和標靶治療，這些療法通常合併使用，或在無法手術時作為主要治療手段。

Q13：史蒂芬．賈伯斯如何治療他的胰臟癌？

A13：賈伯斯患有一種罕見的胰腺神經內分泌腫瘤(pNET)。他推遲了九個月才做手術，選擇嘗試替代療法(飲食、針灸、草藥)，之後於2004年接受了惠普爾切除手術。可惜他的癌症後來發生轉移，最後在2009年接受了肝移植手術，並在瑞士接受了實驗性放射治療，但最後仍於2011年去世。最初的手術延誤，一直被認為是錯失了獲得更好治療的關鍵因素。

Q14：胰臟癌發生在胰頭還是胰尾哪種較為嚴重？

A14：約60%的胰體／胰尾病變在就診時，都已處於第四期，而近60%的胰頭病變在就診時處於第二期或更早期。結論是雖然所有胰臟癌的整體存活率都很低，但胰體和胰尾病變的存活率在統計上更加明顯，還是低於胰頭病變。

Q15：胰臟癌最準確的檢測方法是什麼？

A15：目前尚無單一的「最準確」檢測方法，但結合MRI/EUS等先進影像技術，並進行特定的組織/血液分析是最佳方法。另外活檢(通常透過EUS-FNA)仍然是確診的黃金標準，而新型液體活檢(如PAC-MANN)在利用血液樣本進行早期檢測方面，也展現出巨大潛力。PET掃描有助於分出癌期，基因檢測(如MSK-IMPACT)可以發現突變，但最終確診的關鍵，仍在於組織中發現了癌細胞 。

Q16：哪類醫生治療胰臟癌？

A16：胰臟癌的治療由一個龐大的專家團隊負責，主要包括內科腫瘤學家(化療/免疫療法)、放射腫瘤學家(放射治療)、外科腫瘤學家(手術)和胃腸病學家(診斷/症狀管理)。其他關鍵人員包括病理學家、放射科醫生、營養師和社會工作者，他們提供支持，使治療方案的發展成為一個多學科協同合作的過程。

Q17：為什麼不能直接做免疫療法呢？

A17：許多免疫療法藥物對胰臟癌的療效並不理想。部分原因是免疫療法實際上無法到達腫瘤細胞。為什麼呢？因為胰臟癌並非孤立存在，它並非只是一團癌細胞。相反，它被其他類型的細胞包圍，這些細胞在其周圍形成一道屏障，創造了一個保護性的微環境。這意味著，即使免疫療法能夠到達這些腫瘤，它們也無法像治療黑色素瘤或肺癌那樣發揮作用。目前許多癌症中心專業致力於，阻斷某些妨礙免疫療法正常發揮作用的癌細胞保護化學訊號。

Q18：對胰臟癌未來治療的展望？

A18：胰臟癌最新療法主要集中於聯合療法(例如NALIRIFOX，將化療與新型標靶藥物/免疫療法相結合)、KRAS抑制劑、新型mRNA疫苗以及針對特定基因融合(例如Zenocutuzumab)或基因脆弱性的藥物。

(作者為大華府地區執業醫師)