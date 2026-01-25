料理功夫／鮮蝦什錦湯麵

我的頻道

這道鮮蝦什錦湯麵，食材取得容易、不需油炸，利用冰箱常見的蔬菜，加上幾隻鮮蝦，就能煮出一碗湯頭清甜、料多豐富的湯麵。整體步驟不複雜，卻能吃到滿滿的層次感，是一年四季都百搭的料理。只要20分鐘，就能做出一碗鮮甜又飽足的家常湯麵，非常適合忙碌上班族、學生或家庭快速上桌。

食材（2 人份）：

麵條2把（台式細麵、乾麵、拉麵皆可）、鮮蝦8–10隻（可用 Costco冷凍蝦仁解凍即可）、高麗菜切絲（Napa cabbage 亦可）1 小碗、胡蘿蔔少許切絲、玉米筍5–6根、香菇2–3朵、木耳少許、洋蔥1/4顆切絲、小辣椒1根切片（可省略）。

調味料：蒜末1茶匙、醬油1茶匙、米酒1茶匙、白胡椒粉少許、鹽適量、高湯或水約600–700 ml。

作法：

1.準備食材：鮮蝦去殼、開背去腸泥後清洗乾淨，若使用冷凍蝦仁，提前放在冰箱冷藏室解凍即可。蔬菜全部切好，乾香菇可先泡軟後切片。

2.炒香基底：起鍋加入少許油，放入蒜末與洋蔥炒香。接著加入胡蘿蔔絲、玉米筍、高麗菜、木耳與香菇翻炒2–3 分鐘，讓蔬菜的甜味釋放出來。

3.煮湯底：倒入高湯或水，加入醬油、米酒與白胡椒粉調味。中火煮5分鐘，讓蔬菜慢慢軟化，湯頭變得更加鮮甜。

4.放入鮮蝦：加入鮮蝦後煮至變成粉橘色即可。蝦不要煮過久，以免口感變硬。

5.喜歡勾薄芡的可以倒入太白粉水，邊倒邊攪拌，使湯底呈現微稠狀，能讓麵條更容易吸附湯汁。若喜歡清湯，也可直接省略勾芡步驟。

PS：

1.此料理油量少、蔬菜豐富，適合想吃清爽但又需要飽足感的家庭。

2.備餐技巧： 蔬菜可一次切多份放冰箱，平日煮湯麵時能大幅縮短時間。

3.風味變化： 喜愛台式風味的讀者可在起鍋前加入少許烏醋；想增添海味可加入蛤蜊一起煮。

這碗鮮蝦什錦湯麵，是許多華人在異鄉最想念的味道之一。簡單、快速、營養，一碗下肚不只暖胃，也帶來滿滿的熟悉感，是家庭餐桌上最容易上手的家常好料理。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

