養生／女生性趣缺缺 身心雙管齊下

女生性功能障礙其實比男生還複雜，時常合併生理和心理的問題一起發生。（圖/123RF）

性功能障礙往往被認為是「男性專屬煩惱」，常被討論的多是硬度如何更好、更持久，但性愛是「雙人探戈」，女性的問題時常被忽略，甚至羞於啟齒。醫師指出，女生的性功能障礙其實比男生還複雜，包含情欲、親密感等多面向，往往是生理、心理問題合併發生。

台灣男性學暨性醫學醫學會女性性功能障礙委員會主委、台中榮總泌尿醫學部醫師胡如娟表示，女性性功能障礙主要分四種。第一為性欲低落；第二為疼痛，分成性交疼痛及陰道痙攣；第三為性喚起障礙（陰蒂勃起不足）；第四為高潮障礙，性愛過程中沒有愉悅感。

1.性欲低落

抽血檢驗是否男性荷爾蒙不足。

胡如娟指出，女生體內也會分泌男性荷爾蒙，性欲低落可能是男性荷爾蒙不足，可以在抽血、醫師評估後謹慎使用；一旦過度補充可能出現類似性別轉換的狀況，如聲音沙啞等。也可能荷爾蒙正常，但是神經傳導物質缺乏，可以透過抗憂鬱藥物補充。

2.性交疼痛及陰道痙攣

更年期後陰道乾澀，可使用水性潤滑劑。

疼痛問題多是因為陰道乾澀，特別是更年期後。胡如娟說，行房時可以使用水性潤滑劑，平常患者也可以擦保濕的玻尿酸凝膠或是雌激素乳膏。若是乳癌 患者不能擦拭荷爾蒙藥膏，也可以做陰道雷射，透過膠原蛋白增生、改善乾澀。

3.性喚起障礙

補充局部雌激素或使用威而鋼、陰蒂吸吮器。

若女生出現類似男生的「上面有想法、下面沒辦法」的性喚起障礙，可能跟生殖系統萎縮有關，可以補充局部雌激素，或使用常用來治療男性的藥物威而鋼。胡如娟解釋，威而鋼是血管擴張劑，可以讓血液循環提高，增加陰蒂刺激反應，讓陰道濕潤。此外，也可使用坊間情趣用品店的陰蒂吸吮器，透過震動、按摩的方式改善。

4.高潮障礙

性治療師引導探索，找出自己的敏感帶。

胡如娟表示，高潮分成陰蒂高潮、陰道高潮、子宮頸高潮，很多時候不是病人本身的問題，而是他們不知道自己的敏感帶在哪裡，因此治療上沒有具體藥物或是儀器。通常會請「性治療師」做伴侶輔導，引導兩人如何探索對方身體。

她強調，此類治療極為私密，曾經有病人說「感覺好像我付錢，給別人看我跟太太如何做愛」，聽完其實很心疼，醫療界應該更努力，讓民眾有較佳的體驗，建立合適的醫療與性治療師轉介機制。

生理加心理因素

女性性功能障礙在臨床上常見的生理原因包含更年期、產後餵母乳、身體不好等，又或是服用避孕藥者，因為荷爾蒙抑制，可能也會出現乾澀，導致外陰部疼痛。

其餘心理層面可能影響更大，包括婚姻失和、伴侶劈腿，或是兒虐受害、曾被性侵害等創傷都會影響。另外，由於華人 社會在性愛議題相對保守，不少人的性愛啟蒙是A片，如果影片中的動作不正確，未來行房時可能也會受傷，導致後續問題。

跨科別找出問題

女性的性功能障礙時常合併其他問題一起發生，胡如娟說，必須找出原發問題，然後一起解決。例如，患者因為行房疼痛導致不想做愛，連帶性欲低落，如果只是把疼痛解決，患者仍然不想做愛，就必須找出原發問題合併治療，才可以達到較好效果。

胡如娟說，大部分會是以整合團隊的方式治療，例如合併排尿問題時會先找泌尿科，做子宮頸抹片時找婦產科，或是伴侶諮商時找心理師等。完整治療團隊會包含泌尿科醫師、婦產科醫師、身心科醫師或心理諮商師，和性治療師；若有陰道痙攣問題，也還需要物理治療師。

胡如娟表示，民眾可以先以自己需求為主，選擇求助管道，若仍無頭緒，建議先找泌尿科醫師掛號，後續也可以提供轉介服務或是相關篩選機制。她也鼓勵民眾面對性愛問題，勇於就醫求助，就像運動會找教練、減肥會找營養師一樣，不需要害怕，可以先從自己熟悉的醫師開始，例如女性常因頻尿、發炎找泌尿科醫師，可以一併諮詢性功能障礙問題。