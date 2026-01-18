封面故事／泰勒絲13項訓練菜單曝光

泰勒絲在長達近兩年的巡演期間，進行了高強度的健身活動。(美聯社)

在「時代終結」(The End of an Era)中，泰勒絲 (Taylor Swift)向粉絲們展示了她為「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)所做的幕後訓練。

迪士尼(Disney+)紀錄片影集三部曲共六集，記錄泰勒絲在長達近兩年的巡演期間的健身日常。

泰勒絲和我們每個人一樣，每天都是24小時。VOGUE網站的編輯Margaux Anbouba說，她很難想像——泰勒絲一邊進行史上最賣座的巡迴演唱會，一邊創作整張驚喜專輯；而她連洗衣服、吃午飯和走夠1萬步都很難。

今日美國報導，由於每一場演唱會都超過3個小時，泰勒絲聘請了私人教練柯克·邁爾斯(Kirk Myers)，幫助她提升肌力，讓她可以有體力和耐力應對每場演出的挑戰。

「這次巡演我們做了很多以前從未嘗試過的事情。我之前最長的演出時長是2小時15分鐘，」她在節目中說。「如果你告訴我，我要表演3個半小時的演出，我絕對無法相信。當然，說起來容易做起來難，真正做到又是另一回事。」

為了馬拉松式的音樂舞蹈表演，這名36歲的歌手不得不做出一些生活上的改變。「我真的必須加強體能訓練，」她說。在回顧自己的健身計畫時，泰勒絲開玩笑說，這可不是膽小的人能做的，「我這輩子都沒練過這麼多。太可怕了」。 泰勒絲在紀錄片中直接示範她的肌力訓練的動作，圖為演唱會。(路透)

以下是泰勒絲在「時代巡迴演唱會」期間重點進行的一些訓練。尤其是在紀錄片第三部曲，泰勒絲把她在健身房進行肌力訓練的動作，直接示範13種肌力訓練動作：

●戰繩訓練-波浪式和猛擊式 (Battle waves and wave slams)

●健身滑雪機 (Ski machine)

●阻力帶輔助引體向上 (Resistance band-assisted pull-ups)

●藥球仰臥起坐投擲 (Medicine ball sit-up throws)

●過頭錘式砸球 (Overhead hammer slam)

●輔助反向捲腹 (Assisted reverse crunch)

●懸垂抬膝 (Hanging knee raise)

●藥球砸球 (Medicine ball slams)

●藥球俄羅斯轉體 (Medicine ball Russian twists)

●器械平板支撐屈體 (Reformer plank pikes)

●負重交叉捲腹 (Crossover crunch with ankle weights)

●藥球側拋 (Medicine ball side throws)

●博速球深蹲推舉 (Bosu ball squat and press) 戰繩訓練-波浪式和猛擊式。(取自維基公共領域) 藥球側拋。（圖／123RF）

泰勒絲在節目中展示了她使用阻力帶輔助引體向上，並透露她非常討厭這個動作。「我在節目中絕對不會用到這個。我只是想說明一下，就像我每次做引體向上時一樣，」她說。

泰勒絲的私人教練鼓勵她，並說她這些年來透過運動變得愈來愈「強壯」。「這一切都是因為我對教練他們積壓了太多憤怒和怨恨」，她開玩笑說。

邁爾斯曾在受訪中提過「我們是以職業運動員的心態來安排她的訓練，巡演期間都在訓練。我們平均每周訓練兩次。巡演期間的訓練側重於保持狀態，所以更側重於穩定性和靈活性。」

泰勒絲在回顧自己的訓練計畫時，說她很早就開始為巡演做準備了。「在第一次彩排前六個月，我每天都會在跑步機上跟著我播放的歌曲節奏跑步，同時大聲唱出來，」她說。 「你不會想讓別人看到或聽到你在氣喘吁吁。」

泰勒絲之前在接受時代雜誌(Time)採訪時也談到了她高強度的跑步機訓練。「我每天都會在跑步機上跑步，同時大聲唱出整套歌單，」她說。 「快歌就快跑，慢歌就慢跑或快走。」

連續3個多小時的歌舞演出絕對要高強度的體能訓練，尤其是在舞台上整晚不停奔跑的情況下。在紀錄片中，泰勒絲提到她有兩首歌特別難唱。「『1989』和『舉世盛名』 (Reputation)的有氧運動量非常大。當你要在一個相當於整個職業美式足球聯盟(NFL)體育場長度的舞台上表演時，任何事情都很難，」她說。「我覺得我在演出中跑了大概8哩。」

泰勒絲在健身房的時間全部用於「重量和體能訓練」，而有氧運動則是她自己做的。 邁爾斯說「在進行核心肌力訓練時，有一點非常重要，那就是呼吸，在鍛鍊過程中保持深呼吸，有助於增強核心力量。」

「泰勒絲是我見過的最有韌性的人，」邁爾斯說，泰勒絲不斷克服困難，最終變得更好更強，真的非常鼓舞人心。