移民專頁／60天寬限期 從最近三張薪資單確定

李亞倫律師主答
讀者問：

我在這個公司待了三年，等開始綠卡的程序就等了一年，從開始準備到提交PERM花了10個月。PERM是2023年11月交的，當時H-1B延期申請還在審理中。公司通知我解雇的當天，就是我的解雇日，可以多給我五個月的薪水，但無法幫我繼續申請綠卡了。

諮詢了公司的律師，能不能幫忙辦到 I-140下來？律師說，這要看公司和首席雇主的決定。我希望公司能延後長我的解雇日(last day)，並請公司幫我完成 I-140。我和律師約了個時間討論，他說我的寬限期其實從解雇日就已經開始了。他暗示我可以用掛payroll(薪資發放作業)的pay check date轉換H-1B公司，但我真的不敢冒險，打算過一個月就去轉B-2了。

和首席雇主打電話，得知公司不會幫 I-140了，我打算好好準備找工作。律師說我的寬限期從公司解雇我的那天算起，但是我的H-1B早在去年12月已經過期了，現在延期申請還沒有批准。請問，我的寬限期是否從離職就開始了？

答：

在H-1B延期申請審理期間，只要受益人仍在公司任職，其H-1B身分仍將被視為有效。如果你在延期期間被公司解雇，你將有60天的寬限期來申請並提交新的H-1B申請，或採取任何其他措施以保持合法身分或離開美國。對於新雇主提交H-1B轉換申請或你申請B-2簽證身分的情況，美國移民局預計會查看你最近兩、三張薪資單，以確定60天寬限期的開始時間。

H-1B 綠卡 簽證

