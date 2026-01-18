理財百科／新的一年想改善財務 分析師建議先檢查3數字

我的頻道

曾維序
很多人許新年新願望時希望自己的財務狀況能迅速改善，又擔心要達成這個心願需要費力翻閱許多文件和計算很多艱難的算式，但其實不用這麼麻煩，GO Banking Rates報導，Achieve消費者洞察中心 (Achieve Center for Consumer Insights) 的分析師基爾戈爾 (Austin Kilgore) 說，只要在1月時檢視三個簡單但有力的數字，就能讓自身財務狀況在新的一年既透明又充滿動力。

1.總負債

在經過為了佳節進行的許多消費後，要計算自己的總負債可能讓人難以接受，基爾戈爾建議從列出所有帳戶及每個帳戶的欠款開始，除了信用卡、個人債務、學貸、房貸和車貸之外，也別忘了先買後付的欠款及任何逾期未繳的水電費、手機和其他帳單，可以分成長期和短期債務兩個類別，前者包括房貸、學貸，後者則是信用卡帳單。

基爾戈爾說，即使還沒有準備好制定全面的家庭預算，對現有財務有誠實準確的了解也將有助於養成良好的消費和儲蓄習慣，個人目標和債務水準有助於決定最佳解決方案，無論是債務合併貸款或信用卡餘額移轉。

2.薪資扣除

通常情況下，1月是醫療保險、稅前支出帳戶和其他雇主福利的改變生效的時間點，因此也是檢視薪資扣除的理想時機。基爾戈爾說，愈早調整用於所得稅和退休儲蓄的預扣金額，對實際收入的影響就愈小，若和另一半都有工作，國稅局有很方便的線上工具，可以確保雙方都預扣正確款項，避免報稅季時收到「驚喜」。

基爾戈爾也建議檢查可彈性支出的帳戶或彈性支出帳戶(FSAs)的餘額，很多計畫在年初有寬限期，可以使用前一年剩餘的資金。FSAs涵蓋的支出範圍很廣，包括醫療、交通、停車和育兒，大多數情況下，未使用的金額會被收回，因此1月是檢視餘額和計畫合理支出的時機。

基爾戈爾說，在薪資扣除部分，最重要的是盡可能地增加退休儲蓄，讓錢為自己服務更長的時間，也才能充分利用雇主等額配套繳納，他建議力求平衡，預扣的稅款要夠多，避免補繳稅款，但也不要多到會收到大筆退稅。

3.信用評分

信用評分和報告是貸款機構評估借款人信用資格的關鍵工具，因此基爾戈爾建議在年初檢視自己的信用評分。可以使用AnnualCreditReport.com等網站檢視自己的信用報告，找出是否有錯誤之處，並深入了解影響自己評分的因素，例如繳款紀錄和信用額度使用狀況。

基爾戈爾說，改善財務狀況是個學習的過程，不要強求第一次就要做到完美，要追求的是進步而非完美，朝著目標採取循序漸進的積極步驟能累積動力，當不可避免地遇到意外挫折時才不會那麼沮喪，另外，隨著自身條件和優先事項有所改變，不要害怕重新審視並調整財務目標。

貸款 退休 學貸

