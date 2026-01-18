旅遊／伊斯坦堡 橫跨東西方文明
去年9月底的仲秋時節，我們赴伊斯坦堡遊覽文明古城。世界上少有地方像伊斯坦堡記錄了包括拜占庭帝國、奧圖曼帝國，和土耳其的豐富傳奇。在伊斯坦堡這地方，你可以一天來回去歐亞兩洲，因為這地方橫跨亞洲及歐洲，只要願意到伊斯坦堡走一圈，就等於走過了亞洲與歐洲。伊斯坦堡仍保有老城風格一致的神韻，讓旅客在伊斯坦堡有聽不完的故事、看不盡的動人風景，更可以在伊斯坦堡感受古城迷人的夜。
就地理位置而言，伊斯坦堡不僅僅是一個城市，更是東西文化交流的舞台，中古文明與現代文化的時空殊異，處處散發著多重文化特色，彷彿整個中東的縮影。在這裡，由於土耳其人對宗教的寬容，教堂、清真寺及猶太教堂並肩存在幾百年。在伊斯坦堡的傳統建築物上凌空高架著博斯普魯斯大橋，這是世界上最大的懸掛橋，連接歐亞兩大洲。美麗的貝勒貝伊宮就坐落在大橋的亞洲起點處，宮殿的後面即是伊斯坦堡城的最高點。
在這裡，我們既可以盡情欣賞園林的美麗，也可以遠眺伊斯坦堡迷人的全景。
聖索菲亞大教堂 華彩圓頂
伊斯坦堡是一個早起的城，一大早成千上萬的人們湧過大橋，古城港區一片人馬喧鬧；許多人在河邊著名的清真寺裡做完了晨禱，大都散開在周圍密布的錯落庭院裡喝一小杯濃香的紅茶，與熟人聊天，還有很多人則匯集往廣場旁世界上最大的古老市場。
外地來的遊客很難想像，昔日東西方的稀奇食物買賣竟是大宗生意，珍貴稀有的調料賣到歐洲會像金子般昂貴。這情景好像是一幅不斷伸展的阿拉伯生活圖畫的長卷。在這裡，我們覺得踏進一個中東大都會，穆斯林風的嘈雜，迷惑之城。
我們從市集往另一個方向上坡，沒有多遠，就可以看見更古老的伊斯坦堡，一座始於四世紀的紅色聖索菲亞大教堂，也是城裡最驚心動魄的大圓頂。無論對伊斯坦堡街上的喧鬧、凌亂、無序，有多少印象，一走進聖索菲亞大教堂宏大的殿堂，就如同大風掠面，彷彿懸空飄在50米之上的華彩圓頂，從不同方向、高度的幾百個天窗裡射進來的光線，讓這裡有一種彷彿天界的神聖光芒。此時從內心深處感覺到，我們是站在一片來源悠遠，燦爛的古文明土地上。
回想起我們在短暫停留伊斯坦堡的幾天，印象最深刻的是動輒數千年的寺廟古蹟；拜占庭華麗的古蹟有大氣與傲然，以及土耳其人熱情而親切的臉孔，路上迎面，總不乏對著我們估量的眼神；但都是善意的，是好奇的。
記得在伊斯坦堡的第一餐是正宗道地的土耳其菜，我們被傳統餐廳外頭老婦製作麵餅的神態吸引，熱情的伙計看見我們無奈的盯著門口的食譜，親切的出來攀談。古舊的桌椅與懸壁的花毯，羊肉拌飯與麵餅，濃濃的豆子湯。膳畢，深刻輪廓的伙計送來一杯土耳其紅茶，強調這是他的招待，我倆欣然接受。
博斯普魯斯海峽 穿梭歐亞
博斯普魯斯海峽是蜿蜒穿梭在歐亞之間的著名海峽，沿岸有過去與現在，絢麗豪華與樸素純美對比鮮明地並存著：在木造別墅旁邊聳立著現代化飯館，大理石宮殿毗連著簡樸的石頭堡壘，而典雅的歐洲式居住區則與小漁村為鄰。我們乘坐博斯普魯斯海峽觀光遊船，在伊斯坦堡的歷史中穿梭，飽覽博斯普魯斯海峽沿岸標誌性地標的迷人景色。巡遊提供獨特的視角，欣賞到充滿了歷史寶藏和美景。
返美後幾天日夜顛倒的時差，夜半總忽地醒來，乍有不知身處何地之感。想起在伊斯坦堡時，總要在窗邊駐足許久，似乎聽到遠方伯斯普魯斯海灣輪船嗚嗚嗡鳴，也似乎昂揚著遼闊的旅意。這樣一次文明古城的探祕造訪，還會有機會再次一遊嗎？
紐西蘭南島 尋找靈魂傳說
