旅遊／紐西蘭南島 尋找靈魂傳說

瓦卡蒂普湖。（圖由作者提供）

到了紐西蘭 南島，我才知道，神話，是有靈魂的；歷史，也是有靈魂的。

部落傳說 獨木舟變南島

曾經聽過一個神話：南太平洋的毛利部落有個半人半神的英雄，名叫毛伊，他用下頜骨作魚鉤，吊起了一條巨魚，這條魚，變成了一個島——紐西蘭的北島；而他在風浪中釣魚乘的獨木舟，變成了另一個島——紐西蘭的南島。

照片上的南島，無論是巍峨群山、翡翠湖泊，還是壯麗峽灣、皚皚冰川 ，都帶著一種近乎神話的光——那種來自遠古和遠方的光，彷彿這些旖旎的風光中，藏著從遠古飄來的靈氣，如夢如幻。

懷著好奇，我來到南島，尋找那如夢似幻的風景。

在庫克山，人與大山的神話吸引著我：毛利人阿奧拉基帶著兄弟們在大洋上遠航，風浪掀翻了他們的船。他們攀上船背，立於波濤之上，凜冽的海風如刀割般吹來，將船凍作巨石，也將他們凝固在巨石之上，化作一座座巍峨的高山。那就是如今縱貫南島的南阿爾卑斯山脈，如同島脊梁，而其中最高的一峰便是庫克山——阿奧拉基山。如今，山上的風強勁如盾，是否在提醒我們：阿奧拉基從未畏懼過遠方？

在瓦卡蒂普湖，愛與勇氣的傳說感動著我：力大無比的巨人綁走少女，深愛她的少年，趁巨人沉睡，在巨人身旁點燃烈焰。巨人的身體被火融化，化作如今的湖水，而巨人的心臟並未止息，每一次跳動，都化作湖面盪漾的漣漪。湖水輕輕晃動，彷彿在低語——那少年無畏的勇氣，是否仍在其中悄悄延續？

在米爾弗峽灣，挑戰死亡的傳奇震撼著我：那個用獨木舟創造了南島的英雄毛伊，與死神在風中搏鬥，被死神壓得粉身碎骨，可他的靈魂成了峽灣的瀑布，生生不息，一隻陪伴他的鳥也飛來峽灣，為他的靈魂獻上不朽的清囀。峽灣的百囀千聲，是否正迴響著毛伊的赴湯蹈火時的吶喊？

在弗朗茨約瑟夫冰川，創傷與蛻變的故事打動著我：勇敢的女子翻越過無數巍峨的山峰。終於有一天，她說服愛人與她一同攀登，卻在途中遭遇雪崩——愛人葬身山谷。女子的悲痛凝結在山巔，化作堅冰；她滑落的淚水凝成了冰柱，匯入冰川的脈絡。

在這些神話中，蘊藏著一絲智慧：神話讓自然有了靈魂，也許，正因這些靈魂，南島的風景才宛若出塵的仙境。而人與自然的往來，也便從這裡悄然迴環：神話賦予了自然以靈魂，自然滋養了人，而人又創造了神話。

弗朗茨約瑟夫冰川。（圖由作者提供）

廣東礦工 沒能魂歸故土

神話之所以流傳，是因為其中有靈魂在呼吸，那麼歷史呢？那些人間真實發生的事情，也同樣擁有靈魂嗎？

在南島的縱橫阡陌中，有條河叫箭河，沿著潺潺的河水，我看到幾座小得幾乎不到一人高的棚子；石牆粗糙而斑駁，乾草搭成的屋頂在風中微微顫動，鑽進去，只能勉強容下一兩個人。

這是動物的居所，還是人躲雨的地方？我低頭看了看棚前的解說牌，上面寫著：19世紀中期，南島奧塔哥地區掀起淘金熱潮。來自中國廣東的礦工遍布奧塔哥，後來拓展至西海岸。這些棚子，便是他們當年的棲身之處。

原來，這裡曾住著的，是與我一樣遠離故土的旅人。100多年前，是什麼驅使他們跨越萬里海洋？在無邊的驚濤駭浪中，他們經歷了什麼？他們又以何種方式，與遠在家鄉的親人相連？最終，他們是否回到了故鄉？

冥冥中，我好像聽到了逝者的呢喃，述說著在異國他鄉的飄泊；一股熟悉的鄉愁湧上心頭，那一刻，我的心與逝者的魂靈輕輕相碰。

莫非，歷史也有靈魂？

前方有個簡陋的墳堆，像是為那些曾居住在此的人安放亡靈的地方，我緩緩走近過去。

這是個空墳。一塊牌子靜靜地講著這樣一段往事：