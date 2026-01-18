娛樂／「艾蜜莉」不在巴黎 造型師樂擺脫時尚警察

「艾蜜莉在巴黎」最新第五季場景從巴黎換成羅馬。（取材自IMDb）

Netflix美劇 「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)最新第五季中，故事不再發生在巴黎，而是延續第四季結尾，主角艾蜜莉追隨義大利 男友轉而定居羅馬。對於改劇的粉絲來說，這是一次轉換口味、增加新鮮感的契機，而對全程參與該劇的服裝設計師瑪麗琳菲圖西(Marylin Fitoussi)來說，這也讓她有機會鬆一口氣，暫時擺脫那些吹毛求疵的法國「時尚警察」的批評。

貝雷帽招來訕笑

自2020年10月「艾蜜莉在巴黎」上線以來，法國媒體及民眾就一直對這部劇集頗有微詞。他們不僅批評該劇對巴黎、巴黎人的描摹太過刻板，充滿種種成見，也對由莉莉柯林斯(Lily Collins)飾演的美國女孩艾蜜莉庫珀(Emily Cooper)的穿著打扮大加批評，認為那過分花哨、誇張，根本就不能代表法國風情，「一點兒也不巴黎」，甚至可以說是對這座時尚之都的侮辱。

尤其艾蜜莉戴的那頂貝雷帽，更是引發軒然大波。原因在於世界各地不少看了「艾蜜莉在巴黎」的觀眾，因此迷上了巴黎，她們來到這座城市一睹真容，還有意打扮成艾蜜莉的樣子，戴著貝雷帽穿梭在大街小巷，拍照打卡。結果，她們發布在社群媒體上的照片，招來大量巴黎人的嘲笑，本地人認為那是遊客想像中的巴黎人打扮，但「我們從不戴貝雷帽」。

影集「艾蜜莉在巴黎」造型掀起「法國人究竟會不會戴貝雷帽」論戰。（取材自IMDb）

反擊「法式傲慢」

在圖盧茲（Toulouse）出身的服裝設計師瑪麗琳菲圖西看來，巴黎人的反應實在太過誇張。她早前接受英國衛報採訪時表示，「巴黎人真是讓我感到驚訝，他們竟然會覺得貝雷帽有問題，拜託哦！」菲圖西認為，巴黎人對艾蜜莉大膽的美式風格的抵制，恰恰證明了傳說中的法式時尚背後，隱藏著一種自以為是的傲慢。

「我們法國人有時候實在太無聊、太會裝了。法國人不喜歡微笑，因為覺得那樣看上去不夠酷；法國人不喜歡穿得五彩斑斕，因為覺得那樣太俗氣；法國人穿衣服不喜歡做加法，因為他們都牢記可可香奈兒(Coco Chanel)說過的，出門前要照照鏡子，一定要記得再減掉一件首飾。」

菲圖西表示，如果你告訴哪個法國女人，她穿得太講究了，估計「她會氣得從窗口跳下去」。

義大利迎來創作自由

讓她感到高興的是，新一季終於可以不用再顧及這些巴黎人的意見了。因為在義大利，大部分人不會對影視作品裡的穿著打扮過分吹毛求疵。「義大利人明白我的想法，搞藝術創作，本來就要打破規則，盡情享受各種類型的時尚帶給我們的樂趣。」

這部劇集的舞台搬到義大利後，艾蜜莉的造型也變得明顯更加義式。據菲圖西介紹，她在設計服裝時，借鑑了不少相關的經典電影，包括費里尼(Federico Fellini)的「生活的甜蜜」(La Dolce Vita)和全球觀眾耳熟能詳的「羅馬假期」(Roman Holiday)等。此外，她的衣櫥裡突然出現了大量帶波點（圓點）的服飾。

菲圖西表示，這是向蘇菲亞羅蘭(Sophia Loren)和克勞迪亞卡汀娜(Claudia Cardinale)等義大利知名女演員的銀幕造型致敬。「她們在好幾部電影裡穿著白底黑波點或黑底白波點的裙子。我覺得這是很有義大利味道的代表性服飾。」

艾蜜莉在第五季穿上大量波點服飾，向義大利經典電影造型致敬。（取材自IMDb） 義大利演員蘇菲亞羅蘭在1964年電影「義大利式結婚」劇照。（取材自IMDb）

此外，不少義大利精品在本季也不光是出現在服裝造型中，更是在台詞中被直接提及。因為按照劇情設定，艾蜜莉的新男友馬塞洛(Marcello)就是一家義大利家族羊絨公司的繼承人。在第五季第二集中，艾蜜莉就穿了一套帶誇張玫瑰印花的義大利本土精品時裝。「她是為了愛情留在義大利的，這衣服表現了她像玫瑰一樣，正在綻放」，菲圖西表示。

法國態度大轉彎

有趣的是，就在該影集第五季「拋棄」巴黎轉投羅馬之際，法國人的態度反倒開始有所鬆動。法國總統馬克宏 早前親自授予該劇的創作者達倫史塔爾(Darren Star)一枚法國榮譽軍團騎士勳章，以感謝「艾蜜莉在巴黎」在全球範圍內為提升法國文化影響力和軟實力所做出的貢獻。

法國總統馬克宏（左）曾透露會「努力戰鬥」把「艾蜜莉在巴黎」留在巴黎，第一夫人布莉姬（右）也曾在該劇客串演出。（取材自豆瓣電影）

此前的第四季中，法國第一夫人布莉姬(Brigitte Macron)也曾客串登場，馬克宏此前公開表示，要想盡辦法讓「艾蜜莉」留在巴黎。

確實，該劇前四季的熱播，對巴黎旅遊業的疫後復甦起到不小作用。全球各地的劇迷都跟隨艾蜜莉的腳步，來到相關景點、餐廳打卡。巴黎還出現了專門的「艾蜜莉在巴黎」旅遊路線，帶領遊客參觀劇中出現的重要拍攝地點。

法國國家電影中心2024年的一項調查顯示，竟有高達38%的遊客表示，「艾蜜莉在巴黎」是他們來巴黎旅遊的原因之一。

（取材自澎湃新聞）