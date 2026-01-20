🎙️節假日東西吃太多恐傷身 飲食風險與體重背後代價

我的頻道

紐約健康365
熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險；示意圖。(圖／123RF)

節假日一到，許多人早已把腸胃「吃壞了」：紅燒肉一塊接一塊，火鍋湯底越來越濃，芝士蛋糕當作正餐的結尾。這些「好東西」在短時間內大量進入身體，真正被考驗的，其實是消化系統能不能撐得住。為什麼有人假期中被送進急診？為什麼有人腹瀉不止？敬請收聽本期「紐約健康365」，亞美醫師協會董事會成員、內科醫生謝媛麗，從臨床第一線解析平日生活中最容易被忽略的健康風險。

▼收聽本期「紐約健康365」播客版(Podcast)：

謝媛麗醫生在訪談中表示，節假日餐桌上的「好東西」往往具有高糖、高油、高鹽、高蛋白的特性，短時間內暴飲暴食，等於讓原本穩定運作的胃腸、胰臟、肝臟和膽囊全面超負荷運轉。只要其中一個環節出現問題，症狀恐怕就不只是「吃撐了」那麼簡單。

對於許多民眾在節後最在意的是體重，謝媛麗提醒身體進入「儲能模式」後，當熱量連續超標，脂肪合成速度加快，脂肪分解卻非常緩慢，這也是為什麼短短幾天的放縱，可能需要數週才能修復。她還補充，若民眾出現反覆腹痛，尤其是右上腹或肚臍周圍疼痛，可能是膽囊或胰臟發出的警訊，呼籲民眾務必及時就醫，不要拖延，避免病情惡化。

謝媛麗醫生。圖：CAIPA提供

在本集中，謝媛麗醫生也提醒大家避免食用剩海鮮或涼菜，並分享慢性病患者在節假日期間如何吃得相對健康。她強調，假期可以放鬆，但身體從來不會無條件替我們買單。

「紐約健康365」旨在為民眾提供、普及健康醫療知識，並不能替代個人醫療診斷，若民眾身體出現不適，請立即尋找家庭醫生就醫，若遇緊急情況，請第一時間撥打911求助。

紐約健康365

紐約健康365

「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

