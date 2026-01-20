🎙️節假日東西吃太多恐傷身 飲食風險與體重背後代價

熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險；示意圖。(圖／123RF)

節假日一到，許多人早已把腸胃「吃壞了」：紅燒肉一塊接一塊，火鍋湯底越來越濃，芝士蛋糕當作正餐的結尾。這些「好東西」在短時間內大量進入身體，真正被考驗的，其實是消化系統能不能撐得住。為什麼有人假期中被送進急診？為什麼有人腹瀉不止？敬請收聽本期「紐約健康365」，亞美醫師協會董事會成員、內科醫生謝媛麗，從臨床第一線解析平日生活中最容易被忽略的健康風險。

▼收聽本期「紐約健康365」播客版(Podcast)：

謝媛麗醫生在訪談中表示，節假日餐桌上的「好東西」往往具有高糖、高油、高鹽、高蛋白的特性，短時間內暴飲暴食，等於讓原本穩定運作的胃腸、胰臟、肝臟和膽囊全面超負荷運轉。只要其中一個環節出現問題，症狀恐怕就不只是「吃撐了」那麼簡單。

對於許多民眾在節後最在意的是體重，謝媛麗提醒身體進入「儲能模式」後，當熱量連續超標，脂肪合成速度加快，脂肪分解卻非常緩慢，這也是為什麼短短幾天的放縱，可能需要數週才能修復。她還補充，若民眾出現反覆腹痛，尤其是右上腹或肚臍周圍疼痛，可能是膽囊或胰臟發出的警訊，呼籲民眾務必及時就醫，不要拖延，避免病情惡化。

謝媛麗醫生。圖：CAIPA提供

在本集中，謝媛麗醫生也提醒大家避免食用剩海鮮或涼菜，並分享慢性病患者在節假日期間如何吃得相對健康。她強調，假期可以放鬆，但身體從來不會無條件替我們買單。

「紐約健康365」旨在為民眾提供、普及健康醫療知識，並不能替代個人醫療診斷，若民眾身體出現不適，請立即尋找家庭醫生就醫，若遇緊急情況，請第一時間撥打911求助。

