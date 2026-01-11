新聞眼／曼達尼宣誓就任紐約市長 為何選用這本古蘭經？

1日零時，紐約新市長曼達尼(中)先在廢棄的市府地鐵站宣誓就任，他手按著妻子杜瓦吉(右)捧著的古蘭經，由紐約州檢察長詹樂霞(左)監誓。(美聯社)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)1日在棄用的紐約市政廳古老地鐵站 宣誓就職，創下了多個「第一」：首位穆斯林市長、首位南亞裔市長、首位非洲出生的紐約市長，也是紐約市史上首次有市長以古蘭經宣誓。而曼達尼選用的兩本古蘭經各有其意義，其中一本有數百年歷史的手抄本更呼應了曼達尼自身的多層次背景。

美聯社報導，在地鐵站舉行的宣誓儀式中曼達尼使用了兩部古蘭經。

紐約新市長曼達尼在紐約市政廳老地鐵站舉行的就職宣誓儀式上，使用了兩部古蘭經，一部由他祖父傳下，另一部袖珍版古蘭經可追溯至18世紀末或19世紀初。(美聯社)

一本傳家寶 一本是袖珍版

一部由他祖父傳下。

另一部袖珍版古蘭經，可追溯至18世紀末或19世紀初，目前收藏於紐約公共圖書館(New York Public Library)的舒姆堡非洲裔文化研究中心(Schomburg Center for Research in Black Culture)內。該中心的中東與伊斯蘭研究策展人阿比德(Hiba Abid)表示，這本古蘭經象徵了紐約市穆斯林社群的多樣性與影響力，「這是部小巧的古蘭經，但它匯聚了紐約市歷史中信仰與身分認同的元素。」

這部手抄本古蘭經由阿圖羅·舒姆堡 (Arturo Schomburg)收藏，他是一名非裔波多黎各歷史學家，其收藏致力於記錄非裔族群對全球文明的貢獻。目前尚不清楚紐約公共圖書館是如何取得這部古蘭經，但學者認為這反映出舒姆堡對美國及非洲大陸上伊斯蘭教與黑人文化之間歷史關係的興趣。

紐約新市長曼達尼宣誓就任時使用的其中一部袖珍版古蘭經，目前收藏於紐約市公共圖書館的舒姆堡非洲裔文化研究中心。此圖由紐約市公共圖書館於2025年12月16日拍攝。(美聯社)

手抄本可追溯18世紀末

這部古蘭經與常見於王室或菁英階層、裝飾華麗的宗教手稿不同，其設計相當樸素：深紅色封面、簡單的花卉徽章，以黑紅兩色墨水書寫。字體清晰易讀，顯示其用途更偏向日常閱讀，而非儀式展示。阿比德指出，這些特徵顯示該手稿是為一般讀者而製，這正是其意義的核心，「這部古蘭經的重要性不在於奢華，而在於普及性。」

由於手稿未標示年代與作者，學者透過裝訂與書寫風格推斷其製作時間，推測約在18世紀末或19世紀初的鄂圖曼帝國時期地區，涵蓋今日的敘利亞、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦地區、約旦。阿比德表示，這部手稿來到紐約的旅程，與曼達尼自身多層次的背景相互呼應：曼達尼是出生於烏干達的南亞裔紐約人，其妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)則是美籍敘利亞裔。

「這部古蘭經的重要性不在於奢華，而在於普及性。」紐約新市長曼達尼宣誓就任時使用的其中一部袖珍版古蘭經，以黑紅兩色墨水書寫。字體清晰易讀，用於日常閱讀，而非儀式展示。(美聯社)

已成紐約公共圖書館館藏

宣誓就職後，這部古蘭經將在紐約公共圖書館展出，阿比德表示她希望宣誓儀式帶來的關注 (不論是支持或批評)，能促使更多人探索圖書館中關於紐約伊斯蘭生活的館藏，從20世紀初在城市錄製的亞美尼亞與阿拉伯音樂，到911事件後關於伊斯蘭恐懼的第一手紀錄。至於曼達尼後續在市政廳前舉行的儀式，他用的是祖父祖母的兩部古蘭經，不過競選團隊並未進一步說明這些傳家寶的細節。

以古蘭經宣誓也引來了部分保守派的批評，阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)在社媒回應相關新聞便寫「敵人就在城門之內」；2006年首位穆斯林國會議員艾利森 (Keith Ellison)同樣因用古蘭經宣誓遭到保守派譴責。

大多數紐約市長都以聖經宣誓，不過誓詞其實只要宣誓遵守聯邦、州與市憲法即可，並未規定必須使用宗教經典。在選前幾天的一場演說中，曼達尼表示這些敵意反而強化了他公開展現信仰的決心，「我不會改變我引以為傲的信仰…我不再躲在陰影中，我要光明正大尋求自我。」