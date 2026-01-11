我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

星座／1月11至17日 天秤座幸運降臨 水瓶座口才制勝

科技紫微網

2026年1月11日至1月17日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你抛之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調校得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：太空

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

太空 星座運勢

上一則

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

下一則

旅遊／南韓慶州城 天花板的博物館

延伸閱讀

星座／1月4至10日 處女座腳踏實地 天蠍座谷底反彈

星座／1月4至10日 處女座腳踏實地 天蠍座谷底反彈
男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

熱門新聞

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

2026-01-04 01:15
遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

2026-01-04 01:28
南極的亞洛爾群島，企鵝站在漂浮的冰上。(美聯社)

封面故事／讀之旅／跟著書本旅行 走進閱讀場景

2026-01-04 01:30
高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

2026-01-04 15:00
波士頓Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂。(路透)

封面故事／冬之旅／超值冬日度假 10城市出線

2026-01-04 01:29
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家