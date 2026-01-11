星座／1月11至17日 天秤座幸運降臨 水瓶座口才制勝

2026年1月11日至1月17日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你抛之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調校得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

