我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

養生／衰弱症 65歲以下也可能發生

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
衰弱症指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質；示意圖。(美聯社)
衰弱症指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質；示意圖。(美聯社)

衰弱症（Frailty）指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質，醫師分享包括行走速度緩慢、疲倦、體重減輕等五個需要注意的衰弱徵兆。

德新社報導，全科醫師拉札克（Nasrin Razzaq）說，衰弱症是一種症候群，也就是一組能幫助診斷的症狀和跡象，臨床上想到衰弱症會想到65歲以上的長者，認為和身體衰老和生理變化有關，但65歲以下也會發生。

拉札克說，能診斷衰弱症讓醫療人員能更全面地思考病人的情況，及早發現也能改善病患的生活品質，他們對衰弱症付出的所有努力的目標就是試圖維持病患在家獨立生活的能力，因為這也是大多數人的願望。

判斷是否有衰弱症，有五個需要注意的跡象。第一個是行走速度緩慢；拉札克說「三公尺計時起走」（Timed Up and Go）是測量方式之一。醫師拿計時器，受測者站起，走三公尺後轉身再走回來，完成整組動作不超過10秒表示正常，超過10秒表示有點慢，屬輕度虛弱，超過15秒是中度虛弱。

接著是虛弱，可能的表現為握力下降或全身性肌肉無力，握力也可由儀器測量。第三是疲倦，拉札克說總是感到疲倦也是全科醫師常見的症狀，疲倦本身並非衰弱症症狀，但若伴隨肌肉無力或步行速度緩慢，醫師就會懷疑該人有衰弱症。

第四是體重減輕，拉札克說人們會因為衰弱而體重大幅下降，重要的是醫師要確認體重減輕和癌症或其他更嚴重的狀況無關，一旦排除就會被認為是衰弱的病症，和肌肉無力有關，醫學上稱為肌少症，會影響體重計上的數字。

最後是生病後痊癒需要的時間較長，拉札克說有時病患會說自己咳嗽，本來三到四天就會好，結果一周甚至兩周才痊癒。

拉札克說，衰弱症分為健康、輕度衰弱、中度衰弱和重度衰弱四等級，醫師會判斷病人在哪個階段，並提供需要的服務和照護。

拉札克說，衰弱症並非老化的必要部分，在醫師稱為衰弱前期或輕度衰弱的早期階段是可改善的，藉由增加肌肉量、改善糖尿病控制和腎功能，衰弱症就能逆轉成衰弱前期或完全康復。

一旦開始出現衰弱症狀，拉札克建議聯繫全科醫師，他說這不侷限於自己的家庭醫師，現在已有受過培訓的初級照護團隊、臨床藥師和照護協調員知道如何照護有症狀和擔憂自己有衰弱症的人。

癌症 糖尿病

上一則

養生／番茄對睡眠既好也壞 關鍵在吃的時間

下一則

養生／6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

延伸閱讀

為未來存下「肌核」醫：運動永遠不嫌早

為未來存下「肌核」醫：運動永遠不嫌早
運動永遠不嫌早 肌肉有「記憶」 提早開始為未來存肌核

運動永遠不嫌早 肌肉有「記憶」 提早開始為未來存肌核
吃飽疲倦無力、想睡 當心血糖像失速列車 正掉入糖尿病前期

吃飽疲倦無力、想睡 當心血糖像失速列車 正掉入糖尿病前期
瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效

瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效

熱門新聞

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

2026-01-04 01:15
遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

2026-01-04 01:28
南極的亞洛爾群島，企鵝站在漂浮的冰上。(美聯社)

封面故事／讀之旅／跟著書本旅行 走進閱讀場景

2026-01-04 01:30
高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

2026-01-04 15:00
波士頓Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂。(路透)

封面故事／冬之旅／超值冬日度假 10城市出線

2026-01-04 01:29
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家