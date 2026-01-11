醫藥／冬天容易想上廁所？醫師授6招改善頻尿

不少女性朋友在活動過程中，曾遭遇尷尬的漏尿，醫師提醒，可透過膀胱訓練、溫暖下腹等方式減緩尿意；示意圖。(圖／123RF)

冬天氣溫降低會讓人容易想上廁所，這屬於正常現象，但小便超過一定次數代表你可能有頻尿的症狀，雖然不至於危及生命，但會對生活造成不便，醫師教導如何自我改善頻尿的問題。

日本 泌尿科醫師伊勢呂哲也指出，一天上廁所超過八次即可稱為「頻尿」，據稱40歲以上的族群每兩人就有一人頻尿，但大多數人不太會因此去就醫。

頻尿會自己好嗎？伊勢呂表示，很多情況是能夠自癒的，透過以下六種方法可改善膀胱性能，但如果因頻尿併發膀胱癌、輸尿管結石或前列腺肥大，則必須去醫院。

1.膀胱訓練

這是一個增加膀胱儲存尿液量的訓練，正常情況下膀胱可以儲存大約200c.c.，但很多人在大約50c.c.時就會有尿意。透過將尿意量逐漸增加，就能減少上廁所的次數。如果您感到有尿意，嘗試耐心等待約5到10分鐘，重複此過程，膀胱中儲存的尿液量會逐漸增加。

2.骨盤底肌體操

收緊尿道括約肌可減弱膀胱的刺激，嘗試每天做三組，每組十次，以獲得小便中途停止時的緊繃感，重點是要持續地做。

3.減肥

研究顯示BMI高於27的人頻尿風險為一般人的1.5倍，因為內臟脂肪壓迫膀胱讓人更容易有尿意，所以減肥有助減緩頻尿症狀。

4.溫暖下腹

冬天會更想上廁所是因為寒冷所引起，可用暖暖包或肚兜來讓溫暖腹部，減緩尿意。

5.避免攝取過多水分

喝大量的水尿量理所當然會增加，但如果喝太少又會導致脫水，這時可依尿液顏色判斷，尿液最佳的顏色為「淺黃色」，深黃色代表身體缺水、近乎透明的顏色可能暗示水分攝取過多。

6.避免飲酒、咖啡 因和辛辣食物

酒精和咖啡因具有利尿作用，會引起頻尿。此外辣椒中所含的辣椒素具有刺激膀胱黏膜的作用，少吃辛辣食物也能減緩症狀。