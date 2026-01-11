旅遊／巴黎塞納河畔 左文藝右時尚

塞納河上的遊船擠滿了遊客 。（作者提供）

自從在電視上看到各國奧運 選手以「搭船」方式，沿著巴黎塞納河參加2024奧運開幕式後，那獨特的出場方式和河岸迷人的景色，讓「巴黎」這座夢幻多年的花都便成為我們2024年秋季自助旅行的終極目的地；期待能親身體驗塞納河畔的夢幻氛圍及周邊豐富的歷史建築。

民宿離艾菲爾鐵塔不遠，放好行李後，我們立刻搭地鐵出發，作為旅程的初次探索。當走出地鐵站 踏上巴黎街頭，迎面而來的是艾菲爾鐵塔的雄偉身影，而塞納河就在眼前徐徐展開，遊船的起點亦在不遠處。

站在河岸仰望鐵塔，心情既激動又愉快，河中各式遊船來回穿梭不息，彷彿重現了奧運入場時的熱鬧場面，令人深感置身於夢境之中。

第2大河 將城市一分為二

塞納河全長約777公里，是法國第二大河流，將巴黎一分為二。南岸被稱為左岸，以濃厚的文藝氣息聞名，索邦大學、奧賽美術館以及眾多咖啡館和書報攤散布其間；而北岸則是時尚現代且充滿活力的商業區，著名的香榭麗舍大道和知名景點羅浮宮 皆位於右岸。

自古以來，塞納河一直是法國重要的交通動脈，優雅地穿梭於古老城區與現代建築之間。1991年，塞納河岸的歷史區被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。漫步於河畔，不僅能欣賞到擁有千年歷史的哥德式教堂，也能感受到現代都市的氣息，傳統與現代完美融合，塞納河彷彿是巴黎的靈魂，浪漫與優雅並存。

艾菲爾鐵塔 曾遭排斥

艾菲爾鐵塔曾一度被巴黎人排斥，認為它破壞了城市景觀，然而如今，它已成為巴黎最著名的地標之一及象徵；艾菲爾鐵塔位於塞納河右岸的戰神廣場，由工程師古斯塔夫·艾菲爾設計，於1887年至1889年間建造完成。鐵塔高達330公尺，遊客可搭乘電梯至頂端或第二層，也可選擇步行登塔，從不同角度欣賞巴黎風光。它象徵著當時法國的技術創新與工業實力。我們原本計畫登塔，但面對連綿不已的排隊人潮不得不打消了念頭。

在夕陽餘暉的映照下，鐵塔顯得格外美麗，站立鐵塔之下仰望天空更覺得壯哉。當夜幕降臨時，遊人如織、塔下徘徊星空閃耀，鐵塔準時於整點從塔尖發出閃爍光芒，與塞納河上五光十色的遊船交相輝映，浪漫氛圍令人陶醉。今晚，懷抱著色彩繽紛的塞納河畔美景，走入夢鄉。

接下來，按照計畫我們將沿著塞納河畔，從凱旋門一路沿著香榭麗舍大道經過協和廣場走到杜樂麗花園、接著參觀橘園美術館以及河對岸的奧塞美術館、聖母院、法院及聖禮拜堂等，出發前已經購買了巴黎博物館通行證，不用再另外買門票，節省不少時間及麻煩，讓行程更為輕鬆順暢。

協和廣場。（作者提供）

凱旋門 記載96戰役勝利

1805年，拿破崙在擊敗俄國與奧地利的聯軍後，為了慶祝這場偉大的勝利，下令修建凱旋門。這座雄偉的建築位於戴高樂廣場的中央，是香榭麗舍大街的盡頭，其所在的廣場呈大圓環狀，周圍有12條馬路以放射狀延伸而出。凱旋門下刻有386名隨拿破崙遠征的將軍和96場戰役勝利紀錄，而門上的雕刻則展現了法國1792年至1815年間的戰爭歷史，使整個建築既雄偉壯觀又富有深遠的意義。

凱旋門。（作者提供）

我們搭乘電梯前往頂樓，俯瞰巴黎全景，12條道路環繞此圓環廣場，360度無阻礙的視野震撼人心，這絕美的景色將巴黎的壯觀與和諧展露無遺，登高望遠，心曠神怡。

橘園 收藏莫內睡蓮作品

漫步巴黎市區，途經協和廣場，廣場頗大其中有兩座噴泉，南噴泉紀念法國的海上商業和工業，北噴泉紀念法國河流的航行和商業，於1840年路易菲利普國王統治時期完成，吸引不少遊客駐足觀賞；步入杜樂麗花園後，花園頗有規模，路旁有不少的石刻雕像，隨即在花園的一隅、映入眼簾的是一座既美麗又樸實的建築物，只見四面八方的人群不約而同的聚集於此，那正是著名的橘園美術館。

橘園之名源於拿破崙三世在1852年建造該建築的初衷——保護花園内的柑橘樹。然而，直到1921年才轉型為藝術空間，這裡收藏了大量印象派的畫作，其中最著名的是莫內晚年創作的睡蓮系列。當你步入畫廊，橢圓形的展廳牆面與自然採光的天窗相映成趣，彷彿置身於池塘邊、帶來一場心靈與視覺上的絕妙體驗，令人難以忘懷。儘管美術館規模不大，但除了莫內的經典展品外，館內還收藏了畢卡索、塞尚等人印象派大傑作，為參觀者提供了豐富的藝術饗宴。

橘園中莫內的睡蓮。（作者提供）

奧塞美術館 雕塑名畫多

奧塞美術館位於塞納河左岸，與羅浮宮、杜樂麗花園隔河相望，這座建築物原為1900年世界博覽會設計修建的火車站，到了1986年，它被修建為展示1814年以來的西方的藝術作品的美術館。館內珍藏了許多舉世聞名的藝術瑰寶，如梵谷的自畫像、米勒的「拾穗」、莫內的「藍色睡蓮」及許多雕塑作品，有些作品還吊掛倒立於天花板上面，有一大理石的雕刻眾人人駐足凝視，它雕塑出一個在花壇中扭曲的裸體女子，左臂上纏繞著一條小蛇。這件名為「被蛇咬傷的女人」，乃奧古斯特、克萊辛格1847年創作，堅硬的大理石材通過精巧雕琢化為藝術傑作，令人嘆為觀止。

奧塞美術館中莫內的「藍色睡蓮」。（作者提供） 奧塞美術館中大理石作品「 被蛇咬傷的女人」。（作者提供）

這座美術館保留了原本火車站錯落有致的設計，挑高的屋頂與寬闊的空間讓人不拘一格，非常自在。陽光透過玻璃窗灑落館內，光線充足明亮。建築共分三層，並有鐘樓觀景平台，可俯瞰塞納河及對岸的聖心堂的壯麗景色。建築內的大鐘則是當年火車站使用的遺留物；館中還有一間備受歡迎的餐廳，吸引不少遊客慕名而來，只可惜等待進場太久，我們只有作罷了。

司法宮 最古老皇室住所

司法宮、古監獄與聖禮拜堂三者互相緊鄰、各自有出入口，各具特色，坐落巴黎西堤島，亦是巴黎的起源地，豐富的人文歷史藝術，令人驚嘆連連，是不容錯過的地方。

司法宮，現在是巴黎的法院，同時也是法國中世紀（10-14世紀）皇宮-西岱宮，是法國保留至今最古老的皇室住所，法國大革命時期重要據點，經過歲月摧毀及重建後，演變成了如今的三個景點——司法宮、古監獄及聖禮拜堂。司法宮的正面大門金碧輝煌，與凡爾塞宮的大門頗為相似呢，我們並未入內參觀，倒是它們三者的全貌在塞納河畔更顯得迷人。

司法宮大門。（作者提供） 司法宮濱臨塞納河畔外觀宏偉。（作者提供） 司法宮中一隅。（作者提供）

古監獄內正在展出一些非洲的文物雕刻工藝，拱頂的空間高聳壯觀，有一旋轉樓梯可以通往司法宮但是沒有開放給旅客使用，順著參觀步道，可以走到牢房，一切仍保持當時的情景，簡陋陰沉觸目驚悚；在法國大革命時代，古監獄的法庭大約有2600名囚犯被送上了斷頭台，其中最知名的就是法王路易十六的王后瑪麗，監獄中有一小教堂，在當時的判決不是無罪就是死刑，這裡目前一切看似平靜、但在當年可是威風凜凜，操縱生死；也覺得它是沉重的歷史陰影下的景點，世人得從中獲得警惕吧。

聖禮拜堂 收藏受難聖物

聖禮拜堂是一座典型的哥德式建築，著名的聖母院歷史建築物亦在不遠處，但遺憾的是聖母院仍在重建中，我們只能在外稍作停留，無法入內參觀。此處的河畔景色十分優美，跨越兩岸的橋梁也吸引不少遊客駐足拍照。

聖禮拜堂彩繪玻璃。（作者提供）

教堂內部珍藏耶穌受難時的十字架碎片及他受難時戴的荊棘冠，彩繪玻璃窗戶鮮豔耀眼，金碧輝煌的設計敘述了耶穌的故事，以及這些聖物是如何帶至法國的歷程。這座教堂由聖路易九世下令興建，於1243年至1248年間修建完成；縱然歷經數百年風霜，它依然雍容華貴，堪稱完美無瑕、不朽之作。

這次的巴黎行程，每日宛如穿越時空般，不只欣賞三座宮殿——羅浮宮、凡爾賽宮及楓丹白露宮的美景及藝術收藏，並且流連於塞納河畔的悠久歷史，細細品味當地風土人情。此行加深了對法國文化與藝術遺產壯麗的認識，亦沉醉於人民的友善和周遭環境之優美，如同品嘗多彩繽紛、美味層次豐富的馬卡龍、令人回味無窮，欲罷不能。