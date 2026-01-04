我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

談藝／搜集700廢輪圈 變身藝術品

曾維序
威克姆在自家前院進行創作，作品包括一個高呎的史努比頭像。(美聯社)
威克姆在自家前院進行創作，作品包括一個高呎的史努比頭像。(美聯社)

巴爾的摩的威克姆(Barnaby Wickham)熱愛騎單車，兩年前他騎車時撿到一個汽車輪圈蓋，從此開啟他將這些廢材轉化成各種藝術創作之路；兩年來威克姆總共收集超過700個廢輪圈蓋，連到國外出差時也會帶一個回家，他在自家前院進行創作，作品包括一個高16呎的史努比頭像。

美聯社報導，54歲的威克姆是一間國防科技公司的行銷，他熱愛騎單車、熱愛巴爾的摩，也喜歡在巴爾的摩騎車到處逛，他說四處搜尋某樣特定物品很有趣。

威克姆說，2024年初有一天他騎車時突然決定把一個廢輪圈蓋帶回家，他也無法解釋原因，但從此之後，他開始會把騎車時看到的廢輪圈蓋串起並掛在後背包上帶回家。

兩年來威克姆總共收集超過700個廢輪圈蓋。(美聯社)
兩年來威克姆總共收集超過700個廢輪圈蓋。(美聯社)

威克姆說，他會把每個輪圈蓋做紀錄，他在Google地圖上標註每一個輪圈蓋被發現的位置，其他對他的創作有興趣的社區居民也會在路上看到廢輪圈蓋時告訴他；威克姆把它們整理成清單，稱之為「野生輪圈蓋」，他希望能親自收集，因為這正是樂趣所在。

威克姆將收集到的輪圈蓋存放在車庫，在前院進行創作，他用金屬擴張網作為框架，再用有洞的金屬薄板並用鐵絲固定，以束線帶把輪圈蓋固定在金屬薄板上，他說因為輪圈蓋有各種縫隙和孔洞，因此很好找地方固定也很容易固定。

威克姆的作品都很大，16呎高的史努比頭像有21呎寬，他的其他作品還有聖誕花圈、巨型的魚。

威克姆的妻子凱特(Kate)會在他創作時協助搬運材料，也會提供建議，她說她是支援團隊，偶爾提醒丈夫哪裡不能騎車或開車，其他時間都在支持丈夫嘗試新事物的喜好。

威克姆用來創作的輪圈蓋大多是在巴爾的摩撿的，但他旅行時也不忘這個嗜好，他到俄亥俄州的肯特州立大學探視兒子時也撿了幾個輪圈蓋回家，去義大利出差在羅馬騎單車時也撿到輪圈蓋，他還向導遊解釋為什麼他要撿那個輪圈蓋，對方看了他作品的照片後欣然同意。

威克姆說這個興趣讓他有更多和他人互動的機會，有一次一名男子看到他在撿輪圈蓋，不斷示意要他過去，原來是要告訴他哪裡還有輪圈蓋；威克姆去年捐出他做的兩個聖誕花圈，一個給巴爾的摩另一個給非營利組織。

巴爾的摩的威克姆熱愛騎單車，兩年前他騎車時撿到一個汽車輪圈蓋，從此開啟他將這些廢...
巴爾的摩的威克姆熱愛騎單車，兩年前他騎車時撿到一個汽車輪圈蓋，從此開啟他將這些廢材轉化成各種藝術創作之路。(美聯社)

俄亥俄州 義大利 凱特

上一則

談藝／紐約市上百古蹟 靠6人「美容」

下一則

周日動動腦／美國哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲?

延伸閱讀

夏威夷台灣基督長老教會 百人聖誕讚美禮拜

夏威夷台灣基督長老教會 百人聖誕讚美禮拜
購屋或租屋？從這部聖誕電影中可得到的啟示

購屋或租屋？從這部聖誕電影中可得到的啟示
日落公園老人聯合中心 歡慶聖誕

日落公園老人聯合中心 歡慶聖誕
灣區這條「聖誕巷」人氣爆棚 如童話世界「孩子一來就不想走」

灣區這條「聖誕巷」人氣爆棚 如童話世界「孩子一來就不想走」

熱門新聞

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境