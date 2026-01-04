談藝／搜集700廢輪圈 變身藝術品

威克姆在自家前院進行創作，作品包括一個高呎的史努比頭像。(美聯社)

巴爾的摩的威克姆(Barnaby Wickham)熱愛騎單車，兩年前他騎車時撿到一個汽車輪圈蓋，從此開啟他將這些廢材轉化成各種藝術創作之路；兩年來威克姆總共收集超過700個廢輪圈蓋，連到國外出差時也會帶一個回家，他在自家前院進行創作，作品包括一個高16呎的史努比頭像。

美聯社報導，54歲的威克姆是一間國防科技公司的行銷，他熱愛騎單車、熱愛巴爾的摩，也喜歡在巴爾的摩騎車到處逛，他說四處搜尋某樣特定物品很有趣。

威克姆說，2024年初有一天他騎車時突然決定把一個廢輪圈蓋帶回家，他也無法解釋原因，但從此之後，他開始會把騎車時看到的廢輪圈蓋串起並掛在後背包上帶回家。

威克姆說，他會把每個輪圈蓋做紀錄，他在Google地圖上標註每一個輪圈蓋被發現的位置，其他對他的創作有興趣的社區居民也會在路上看到廢輪圈蓋時告訴他；威克姆把它們整理成清單，稱之為「野生輪圈蓋」，他希望能親自收集，因為這正是樂趣所在。

威克姆將收集到的輪圈蓋存放在車庫，在前院進行創作，他用金屬擴張網作為框架，再用有洞的金屬薄板並用鐵絲固定，以束線帶把輪圈蓋固定在金屬薄板上，他說因為輪圈蓋有各種縫隙和孔洞，因此很好找地方固定也很容易固定。

威克姆的作品都很大，16呎高的史努比頭像有21呎寬，他的其他作品還有聖誕花圈、巨型的魚。

威克姆的妻子凱特 (Kate)會在他創作時協助搬運材料，也會提供建議，她說她是支援團隊，偶爾提醒丈夫哪裡不能騎車或開車，其他時間都在支持丈夫嘗試新事物的喜好。

威克姆用來創作的輪圈蓋大多是在巴爾的摩撿的，但他旅行時也不忘這個嗜好，他到俄亥俄州 的肯特州立大學探視兒子時也撿了幾個輪圈蓋回家，去義大利 出差在羅馬騎單車時也撿到輪圈蓋，他還向導遊解釋為什麼他要撿那個輪圈蓋，對方看了他作品的照片後欣然同意。