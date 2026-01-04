談藝／紐約市上百古蹟 靠6人「美容」

華盛頓廣場拱門。(美聯社)

紐約市 有一支六人的小隊伍負責紐約上百處歷史古蹟的清潔、修繕和保護，讓這些地點或藝術品維持在最佳狀態，他們趕在天氣變得嚴寒前完成所有戶外工作；除了修復工作，他們也會進行預防性維護，替納稅人省錢。

這些古蹟的整理和保護是紐約市「古蹟保存計畫」的一部分，公園部門的員工要定期清潔受到風雨、鴿子、人為損壞和車輛廢氣破壞的800多處古蹟；公共藝術管理員、小組負責人桑德斯 (John Saunders)說，他們的工作量非常龐大，清潔維護的對象不只有青銅或雕像，還有法拉盛大地球儀、華盛頓廣場拱門及現代藝術作品。

桑德斯已在公園部門服務了19年，他說大多數銅像都要每年清潔並重新上蠟，保護它們免受酸雨或汽車廢氣侵害；前陣子他們帶著噴燈維護大軍團廣場的貝利噴泉雕像，在這之前團隊才緊急更換支撐雕像的鬆動石塊，避免雕像倒塌。

紐約市政府藝術和古物部門主任庫恩(Jonathan Kuhn)說，自從計畫在1990年代啟動以來，團隊按月安排巡視各處，維護工作通常會安排在周年、慶生或節日的慶祝活動當月，例如11月有退伍軍人節，他們就在那之前將紐約大多數的戰爭紀念碑都整理一番。

庫恩說，他們希望避免陷入忽視問題和修復的循環，所以他們會在小問題變大麻煩之前就解決，例如石塊因水滲入而崩裂。另外，大部分的研究工作也都由團隊完成，他們儲存了大量符合的顏料和石塊，需要修復雕像時就能派上用場。

2025年的主要翻新對象包括徹底清理布朗克斯勝利紀念公園、修復華埠 的金勞紀念牌坊，以及布朗克斯1970年代的裝置藝術「波多黎克太陽」(Puerto Rican Sun)的修復。