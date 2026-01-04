我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

談藝／紐約市上百古蹟 靠6人「美容」

曾維序
華盛頓廣場拱門。(美聯社)
華盛頓廣場拱門。(美聯社)

紐約市有一支六人的小隊伍負責紐約上百處歷史古蹟的清潔、修繕和保護，讓這些地點或藝術品維持在最佳狀態，他們趕在天氣變得嚴寒前完成所有戶外工作；除了修復工作，他們也會進行預防性維護，替納稅人省錢。

這些古蹟的整理和保護是紐約市「古蹟保存計畫」的一部分，公園部門的員工要定期清潔受到風雨、鴿子、人為損壞和車輛廢氣破壞的800多處古蹟；公共藝術管理員、小組負責人桑德斯(John Saunders)說，他們的工作量非常龐大，清潔維護的對象不只有青銅或雕像，還有法拉盛大地球儀、華盛頓廣場拱門及現代藝術作品。

桑德斯已在公園部門服務了19年，他說大多數銅像都要每年清潔並重新上蠟，保護它們免受酸雨或汽車廢氣侵害；前陣子他們帶著噴燈維護大軍團廣場的貝利噴泉雕像，在這之前團隊才緊急更換支撐雕像的鬆動石塊，避免雕像倒塌。

紐約市政府藝術和古物部門主任庫恩(Jonathan Kuhn)說，自從計畫在1990年代啟動以來，團隊按月安排巡視各處，維護工作通常會安排在周年、慶生或節日的慶祝活動當月，例如11月有退伍軍人節，他們就在那之前將紐約大多數的戰爭紀念碑都整理一番。

庫恩說，他們希望避免陷入忽視問題和修復的循環，所以他們會在小問題變大麻煩之前就解決，例如石塊因水滲入而崩裂。另外，大部分的研究工作也都由團隊完成，他們儲存了大量符合的顏料和石塊，需要修復雕像時就能派上用場。

2025年的主要翻新對象包括徹底清理布朗克斯勝利紀念公園、修復華埠的金勞紀念牌坊，以及布朗克斯1970年代的裝置藝術「波多黎克太陽」(Puerto Rican Sun)的修復。

紐約市 桑德斯 華埠

上一則

談藝／京都Biovortex 沉浸光影震撼

下一則

談藝／搜集700廢輪圈 變身藝術品

延伸閱讀

法拉盛部分鉛水管線免費更換 市民可省萬元

法拉盛部分鉛水管線免費更換 市民可省萬元
不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯

不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯
曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式
作家珍奧斯汀250歲冥誕前夕 專家尋找解開死因之謎的線索

作家珍奧斯汀250歲冥誕前夕 專家尋找解開死因之謎的線索

熱門新聞

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境