養生／3個小動作 守護心臟健康

編譯廖振堯
研究顯示，每天喝咖啡的習慣可能有保護心臟的作用，因為咖啡能降低心房顫動的風險，這是一種影響數百萬成人的心律失常現象。（圖／123RF）
研究顯示，每天喝咖啡的習慣可能有保護心臟的作用，因為咖啡能降低心房顫動的風險，這是一種影響數百萬成人的心律失常現象。（圖／123RF）

規律運動、避開會堵塞動脈的飽和脂肪、儘量控制別讓血壓與膽固醇過高，這些都是預防心臟疾病及相關併發症如心臟病發、中風須留心的要點。不過研究人員發現，日常生活中的微小習慣同樣會帶來巨大影響，因此保護心臟得從小事做起。womansworld.com整理出三項簡單舉動，能有效降低心臟病發作、心房顫動等風險。

1.在全黑房間睡覺

「美國醫學會期刊網路版(JAMA Network Open)」一項針對超過8萬名成人的研究中，發現暴露在夜間最亮光源的人，九年內心臟病發作的風險比在完全黑暗中睡眠的人高出47%。

在密西西比州與德州執業的心臟科醫師桑格尼(Bharat Sangani)表示，該研究指出這與人體的晝夜節律被打亂有關，「當燈光亮著，身體無法分辨現在是白天還是夜晚。」而這對心臟來說便是個大麻煩。醫師泰特鮑姆(Jacob Teitelbaum)補充，早已有大量研究顯示睡不好與心臟病、中風風險上升相關。

2.喝杯咖啡

研究顯示，每天喝咖啡的習慣可能有保護心臟的作用，因為咖啡能降低心房顫動的風險，這是一種影響數百萬成人的心律失常現象。

桑格尼解釋，「心房顫動時，心房與心室不再有節奏地溝通。這會造成血液混亂地湧向心室，減少心室的血流量，最後導致身體得到的血液也減少。」

一項針對200名心房顫動患者的JAMA研究發現，每日至少喝一杯咖啡的人，再次出現心房顫動的風險比不喝咖啡的人低39%。

3.補充維他命D

美國心臟協會(American Heart Association)今年年會上公布的新研究發現，患有心臟病的成人只要血液中維他命D的濃度達到健康範圍，他們再次發作心臟病的風險可降低52%。

泰特鮑姆說已經有許多營養成分與心臟病風險下降相關，前述研究也顯示目前維他命D的每日建議攝取量並不理想，因為按照該標準仍可能使許多人疏於攝取。維他命D可透過調節發炎與免疫功能來支撐整體心臟健康，進而降低心臟病風險，人體會在陽光照射皮膚時自行合成維他命D，但泰特鮑姆指出許多人會避免曝曬太陽，研究中便有85%受試者維他命D不足。

