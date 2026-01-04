我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

醫藥／心房顫動難發現 年齡愈大中風機率愈高

陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，會突然出現心悸、胸悶等症狀。(圖／123RF)
心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，會突然出現心悸、胸悶等症狀。(圖／123RF)

心房顫動發生率隨「年紀」增長而提高，60歲以上平均每25人中有一人心房顫動、80歲以上則是每10人就有一人。心房顫動會使血液滯留在心房內產生血塊，有九成的血塊會在「左心耳」處形成，也是最容易產生堵塞的位置，因此心房顫動患者要慎防「中風」或「心肌梗塞」發生。

心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，心律不整的患者經常會突然出現心悸、胸悶等症狀，但很快就消失，多數患者在初期會不以為意，往往都是在中風後，才發現有心房顫動問題。心房顫動最常合併的併發症，包括中風、心衰竭，或是心跳過慢導致暈厥等，這些併發症都可能威脅到性命。

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳威達表示，被診斷為心房顫動的患者，有非常高的機率會導致中風，據統計，台灣心房顫動的患者，發生中風的風險與一般人相比是八到十倍。為了避免心房顫動患者發生中風或是心肌梗塞，醫師多會給予抗凝血劑降低中風機率，但抗凝血劑使用者與一般人相比更容易出血，反而形成新的困擾。

陳威達曾收治一名患者，去年被診斷有心房顫動，為了避免中風，患者依照醫囑服用抗凝血劑，但服用一年來，患者沒有中風，但腸胃道三天兩頭出血，常解出血便，讓他誤以為是大腸癌，雖然及時發現與抗凝血劑有關，並透過調整藥物等方式改善，但患者卻擔心下一次出血不知道會發生在哪一處器官。

某日患者早起時嘴唇破裂、血流不止，無奈向醫師求助「有沒有除了服用抗凝血劑以外，預防中風的方式？」陳威達說，並非所有患者都適合使用抗凝血劑，如懷孕的婦女等，因此，如果要避免心房顫動引起中風，部分情況會採取手術治療，透過手術將左心耳封堵，效果如同使用抗凝血劑一般。

左心耳是最容易導致心臟內血栓的部位，據大規模研究顯示，如果將心房顫動患者的左心耳封堵，一年內發生中風的機率僅有1%到2%，與服用抗凝血劑相同。陳威達指出，封堵左心耳的方式，是透過心導管進行，將一種固定器安裝到左心耳，封閉左心耳的開口，防堵血栓脫落，達到封堵效果。

陳威達說，使用抗凝血劑目前仍是心房顫動患者預防中風的首要方式，但如果屬於不適合服用抗凝血劑，或是服用抗凝血劑出現嚴重困擾生活的狀況，可考慮採取「侵入式」左心耳封堵手術，達到與服藥相同的效果。

陳威達提醒，心房顫動初期難以被揪出，如果有過心悸、心臟亂跳的感覺，應到心臟內科就醫，透過24小時心電圖，或是其他檢測儀器揪出病因，避免等到中風才被發現是心房顫動患者。

中風 併發症

上一則

醫藥／高山症別大意 這症狀是病情惡化指標

下一則

地產投資／「家園豁免」條款 保護自住者

延伸閱讀

換心換血回春？李連杰：我心臟又沒病 幹麼換心

換心換血回春？李連杰：我心臟又沒病 幹麼換心
養生／5種睡眠習慣 大腦加速老化

養生／5種睡眠習慣 大腦加速老化
台冷氣團壟罩低溫下探個位數 若做這件事恐爆血管危機

台冷氣團壟罩低溫下探個位數 若做這件事恐爆血管危機
氣溫驟降讓心跳加快 醫：冬天心房顫動易增中風

氣溫驟降讓心跳加快 醫：冬天心房顫動易增中風

熱門新聞

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境