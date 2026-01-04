我的頻道

料理功夫/日式野菜炒肉

日式野菜炒肉

生活節奏快，晚餐講求簡單又營養。這道「日式野菜炒肉」不僅顏色繽紛、食材易取得，還能一次攝取蔬菜與蛋白質，特別適合工作日的快速料理。炒鍋裡翻炒著高麗菜、豆芽、紅蘿蔔與韭菜，清脆的聲音伴著淡淡香氣，加入薄切豬肉片後，油花與蔬菜的甜味融合，炒出一種樸實又令人懷念的家常滋味。調味不必複雜，只需一點醬油、味醂與黑胡椒，簡單就能呈現日式的清爽層次。

現代人習慣買現成便當或外帶餐，但自己動手炒一盤菜的滿足感，其實無可取代。只要十來分鐘，就能完成這道色香味俱全的快炒料理。食材方面不拘，超市中常見的高麗菜、紅蘿蔔和豆芽都能派上用場，即使冰箱裡只剩下少許蔬菜，也能夠靈活變化。

材料（2人份）:豬肉片 100克、高麗菜 1/4顆（切大片）、紅蘿蔔 1/3根（切薄片）、豆芽菜 1把、韭菜 2–3根（切段）、蒜片 1瓣、醬油 1大匙、味醂 1小匙（或少許糖代替）、鹽和黑胡椒適量、沙拉油 1大匙。

作法:

1.鍋中加油熱鍋，放入蒜片炒香。

2.加入豬肉片翻炒直至變色。

3.放入紅蘿蔔、豆芽、高麗菜與韭菜，用大火快炒保持新鮮度，讓食材的色澤更鮮亮，增加風味

4.加入醬油、味醂、鹽與黑胡椒調味，炒勻後起鍋。

小叮嚀:

1.想更香可在起鍋前淋上幾滴芝麻油。

2.若想清爽版，可改用雞胸肉或豆腐

3.搭配白飯、拉麵或烏龍麵，都非常下飯；若想變化，可鋪在飯上做成「野菜丼」，是另一種飽足又省時的吃法。

這道料理的魅力，在於「不費心卻有誠意」。只要掌握火候與速度，蔬菜能保持脆嫩、肉片滑潤，調味清淡卻層次豐富。家中若有老人或孩子，也能減少鹽分、改用低鈉醬油，味道依舊鮮甜可口。餐桌上這樣一盤熱氣蒸騰的家常菜，既熟悉又溫柔。不需要繁複調味，就能讓人嘗到家的味道，能讓生活節奏慢下來。當日子被各種忙碌填滿時，偶爾炒一道簡單的野菜，讓香氣在廚房裡瀰漫開來，也是一種屬於自己的療癒時光。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

豆腐

