星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025年12月28日至2026年1月3日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美。工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點。財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：草根白

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算不錯，愛情雖然平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你容易有意無意把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以與他們保持聯繫。從他們出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

成熟的一面本周將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散。偶然的不順過去就算了，衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙工作。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司託付你的使命都來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：月光藍

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護。工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道。財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

